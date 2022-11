がんバイオマーカー市場は 2029 年までに 511 億 4000 万米ドルに成長 | 業界の動向、戦略、規模、シェア、地域的およびグローバルな視点

Data Bridge Market research は最近、「がんバイオマーカー市場 」に関する包括的なビジネス調査を発表しました。 「過去のデータ、現在の市場動向、将来の製品環境、マーケティング戦略、新たなトレンドや機会、関連業界の技術的進歩が含まれます。DBMR チームは、シンプルな言葉とわかりやすい統計画像を使用して、がんバイオマーカー業界とがんバイオマーカー市場に関する包括的な情報と詳細なデータを提供します。ここでは、市場を支配するすべての主要なプレーヤーとブランドの企業プロファイルが考慮されています。このレポートは、アナリストが調査したすべてのセグメントの粗利益、市場シェア、魅力指数、価値と量の伸びも共有しています。このレポートは、プレーヤーに重要な情報を提供し、グローバル市場で競争上の優位性を獲得するための結果指向の戦術を提案します。重要な業界動向、市場規模、

グローバルがんバイオマーカー市場レポートは、市場における主要なドライバー、制約、課題、機会とともに、新たな傾向を特定、推定、分析しています。CAGR 値、市場ドライバー、および市場制約の見積もりは、企業がさまざまな戦略を決定するのに役立ちます。SWOT 分析や Porter の Five Forces 分析などの実績のあるツールを使用すると、一流のレポートを作成するのに非常に役立ちます。受賞した Cancer Biomarkers レポートで実施された調査と分析は、クライアントが市場調査分析の助けを借りて、新興市場への投資、市場シェアの拡大、または新製品の成功を予測するのに役立ちます。

がんは、世界で最も蔓延している病気の 1 つです。世界保健機関 (WHO) の報告によると、がんは世界で 2 番目に多い死因です。多くの場合、がんは末期になるまで診断されず、体がその段階から回復することは非常に困難です。これにより、診断技術の分野にバイオマーカーが導入されました。がんバイオマーカーは、僻地での認知度が高まるとともに、発展途上国で重要性を増しています。

Data Bridge Market Research は、がんバイオマーカー市場が予測期間中に 13.11% の CAGR を経験すると予想されると分析しています。これは、2021 年に 116 億 6000 万米ドルだった市場価値が、2029 年には 511 億 4000 万米ドルに急増することを示しています。「肺がん」は、有病率が最も高いという事実により、がんバイオマーカー市場の製品セグメントを支配しています。他のタイプの癌と比較して世界で。Data Bridge 市場調査チームが作成した市場レポートには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれています。

対象市場プレーヤー

アボット。(米国)、DiagnoCure Inc. (カナダ)、Thermo Fisher Scientific Inc. (米国)、Illumina, Inc. (米国)、QIAGEN (ドイツ)、F. Hoffmann-La Roche Ltd (スイス)、Agilent Technologies, Inc. (米国)、Quest Diagnostics Incorporated。(米国)、Merck KGaA、(ドイツ)、Hologic, Inc. (米国)、BD. (米国)、GlaxoSmithKline plc. (英国)、Novartis AG (スイス)、Bristol-Myers Squibb Company (米国)、Eli Lilly and Company (米国)、Pfizer, Inc. (米国)、Genomic Health, Inc. (米国)、bioMerieux SA (フランス)、 Astellas Pharma Inc. (日本)、Myriad Genetics, Inc. (米国)

がんバイオマーカー市場のダイナミクス

運転手

がんの有病率の増加

がん、特に肺がんの有病率が世界中で増加していることは、市場価値の成長を促進する主な要因の 1 つです。最近のデータによると、死亡者の 70% 以上は低中所得国でがんで発生しています。実際、6 人に 1 人が何らかのがんに罹患しています。

研究開発スキル。

特に医療機器や医療機器に関連する先進国と発展途上国における研究とスキル開発への支出の増加は、さらに有利な市場成長の機会を生み出すでしょう。創薬のために行われている研究開発競争も、市場の成長率を牽引しています。

医療インフラへの政府の投資

連邦政府からの資金提供の増加は、市場の成長率を後押しします。さらに、特に発展途上国における公的および民間のプレーヤーによって推進されるヘルスケア業界の成長と拡大は、個人用ヘルスケア機器市場に有利な成長機会を生み出すでしょう。

さらに、個人の可処分所得の増加、病院での技術主導型製品の導入、およびがんバイオマーカーに関連する新薬を承認するための高度な政府支援の開発への投資の増加は、米国の成長率にプラスの影響を与えます。市場。

機会

さらに、特定の研究活動に対する官民資金の増加、個別化医療の人気の高まり、患者の悪性疾患に対する意識の高まり、世界中の技術進歩による革新と製品開発の増加により、収益機会が拡大します。 2022年から2029年までの予測期間における市場参加者向け。さらに、戦略的コラボレーションの数の増加、インターネット普及率の上昇、病院と研究所の数の増加、開発途上地域でのがん治療の受け入れの拡大、および一人当たりの支出の増加。ヘルスケアの普及により、市場はさらに拡大します。今後の伸び率。

制限/課題

一方、研究開発能力に関連する高コスト、限られたインフラストラクチャ施設、およびバイオマーカーベースのテストの有用性を含むいくつかの基本要素に関する明確性の欠如は、市場の成長を妨げると予想されます. さらに、発展途上国における有利な償還シナリオと技術の浸透の欠如、サンプルの収集と保存に関連する技術的問題、がん治療の失敗の既存の脅威、および低中所得国における適切なインフラの欠如が、市場に挑戦。2022年から2029年の予測期間。

がんバイオマーカーの世界市場の範囲

がんバイオ マーカー市場は、種類、がんの種類、技術、アプリケーション、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界の低成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、主要な市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

書く

遺伝子バイオマーカー

タンパク質バイオマーカー

その他のがんバイオマーカー

タイプに基づいて、がんバイオマーカー市場は、遺伝子バイオマーカー、タンパク質バイオマーカー、およびその他のがんバイオマーカーに分割されます。

がんの種類

乳がん

肺癌

前立腺がん

結腸直腸癌

血液がん

メラノーマ

卵巣がん

肝臓がん

胃癌

他の種類のがん

がんの種類に基づいて、がんバイオマーカー市場は、乳がん、肺がん、前立腺がん、結腸直腸がん、血液がん、黒色腫、卵巣がん、肝臓がん、胃がん、およびその他の種類のがんに分類されます。

テクノロジー

イメージング技術

オミクス技術

細胞遺伝学的検査

免疫学的検査

技術に基づいて、がんバイオマーカー市場は、イメージング技術、オミクス技術、細胞遺伝学に基づく検査、免疫測定法に分割されます。

アプリケーション

創薬と開発

個別化医療

診断

その他

アプリケーションに基づいて、がんバイオマーカー市場は、創薬と開発、個別化医療、診断などに分割されます。

最終ユーザー

病院

がんの学術研究機関

外来手術センター

診断検査室

