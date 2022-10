がん腫瘍プロファイリング市場は、予測期間中に12.75％のCAGRで成長すると予想されています

癌性腫瘍プロファイリングは、世界中で癌の有病率が増加しているため、西側諸国でますます使用されています。がんは、世界で 2 番目に多い死因です。世界の死亡者の 6 人に 1 人はがんである。死亡者の 70% は、中流階級および下層階級の経済圏で癌が原因で発生しています。これにより、市場の成長範囲が広がりました。

Data Bridge Market Research は、 がん腫瘍プロファイリング市場が 予測期間中に 12.75% の CAGR を目撃すると予想されると分析しています。これは、2021 年に 93 億 5000 万ドルだった市場価値が、2029 年には 244 億 4000 万ドルに達することを示しています。大規模な腫瘍プロファイリングの適用の増加。サンプル中の分析物の存在と濃度を測定するのに役立ちます。Data Bridge 市場調査チームが作成した市場レポートには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれています。

がん腫瘍プロファイリング市場で活動している主要なプレーヤーには、Illumina、Inc.(米国)、QIAGEN(ドイツ)、NeoGenomics Laboratories、Inc.(米国)、HTG Molecular Diagnostics、Inc.(米国)、Genomic Health Inc.(米国)、Caris Life Sciences (米国)、Helomics Corporation (米国)、NanoString Technologies, Inc. (米国)、Sysmex Corporation (日本)、Ribomed Biotechnologies, Inc. (米国)、Guardant Health, Inc. (米国)、医学Foundation (米国) Roche Diagnostics (スイス)、(米国)、GenScript Biotech Corporation (中国)、Tempus Labs (米国)、Boreal Genomics Inc (カナダ)、Perthera (米国)、Agendia (米国)、Omniseq (米国)、およびHistogene X (ベルギー) など。

癌性腫瘍プロファイル 市場のダイナミクス

運転手

がんの有病率の増加

世界中で癌の有病率が増加していることは、市場の成長に関与する主な要因の 1 つです。発展途上国の腫瘍学者によるがんプロファイリング手法の採用の増加は、市場の成長への道を開いています。世界保健機関の 2018 年の報告によると、癌は世界中で 960 万人の死亡の原因となっています。

研究開発スキル。

研究開発スキルへの支出の増加、特に先進国および発展途上国における医療機器や医療機器に関する支出の増加は、市場でより有利な成長機会を生み出すでしょう。高度な技術を医療施設に統合し、がんの診断と治療の全体的なコースを改善するための継続的な研究開発能力も、市場の成長率を支えています。

医療インフラへの政府の投資

連邦政府からの資金提供の増加は、市場の成長率を牽引すると予想されます。さらに、特に発展途上国における公的および民間の関係者によって推進される健康部門の成長と拡大は、市場に有利な成長機会を生み出すでしょう。さらに、研究活動によって提供される高い投資収益率と、がん/腫瘍プロファイリングの分野における技術的進歩の増加も、市場に有利に働くでしょう。

さらに、がん/腫瘍を診断するためのがんバイオマーカーの使用の増加、個人の可処分所得の増加、病院における技術主導型製品の導入、医療製品開発とデバイスの進歩への投資の増加、ポイントオブケア診断の必要性の増加、および個人間の個別化医療に対する需要の増加は、市場の成長率にプラスの影響を与えています。

機会

さらに、特定の研究活動に対する官民の資金調達の増加、がん診断の従来の方法におけるがんプロファイルの出現。、高齢者人口の増加、および世界中の技術進歩による革新と製品開発の増加により、市場プレーヤーの収益機会が拡大します。2022 年から 2029 年までの予測期間中。さらに、戦略的コラボレーションの数の増加、インターネット普及率の増加、病院と研究所の数の増加、肺がんの発生率の増加、前立腺がんおよび急性白血病と一人当たりの医療費の増加は、将来の市場の成長率をさらに増幅します。

世界のがん性腫瘍プロファイリング市場の範囲

がん腫瘍プロファイリング市場は、がんの種類、バイオマーカーの種類、技術、技術、およびアプリケーションに基づいて分割されています。これらのセグメント間の成長は、業界内の低成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場情報と市場の洞察を提供して、主要な市場アプリケーションを特定するための戦略的意思決定を支援するのに役立ちます。

がんの種類

あなたは癌です

肺癌

結腸直腸癌

前立腺がん

黒色腫がん

別の種類の癌

がんの種類に基づいて、がん腫瘍プロファイリング市場は、乳がん、肺がん、結腸直腸がん、前立腺がん、黒色腫がん、およびその他のがんに分割されます。

バイオマーカーの種類

ゲノムバイオマーカー

タンパク質バイオマーカー

バイオ マーカーの種類に基づいて、がん腫瘍プロファイリング市場はゲノム バイオ マーカーとタンパク質バイオ マーカーに分割され ます。

テクノロジー

免疫学的検査

次世代シーケンシング

ポリメラーゼ連鎖反応

質量分析

in situ ハイブリダイゼーション

マイクロレッド

他人

テクノロジーに基づいて、がん腫瘍プロファイリング市場は、免疫アッセイ、次世代シーケンシング、ポリメラーゼ連鎖反応、質量分析、インサイチュ ハイブリダイゼーション、マイクロアレイなどに分割されます。

技術者

ゲノミクス

プロテオミクス

メタボロミクス

エピジェネティクス

技術に基づいて、がん腫瘍プロファイリング市場は、ゲノミクス、プロテオミクス、メタボロミクス、およびエピジェネティクスに分割されます。

リクエスト

探す

バイオマーカーの発見

個別化医療

臨床応用

診断

予測

展示する

治療とフォローアップ

アプリケーションに基づいて、がん腫瘍プロファイリング市場は、研究、バイオマーカーの発見、個別化医療、臨床応用、診断、予後、検出、治療、およびフォローアップに分割されます。

がん腫瘍プロファイル 地域分析/市場展望

がん腫瘍プロファイリング市場が分析され、国、がんの種類、バイオマーカーの種類、技術、技術、およびアプリケーションごとの洞察と市場規模の傾向が上記のように提供されます。がん腫瘍プロファイル市場レポートの対象国は、米国、カナダ、メキシコ、北米、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパのその他の地域、中国、日本、インドです。 、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、

北米は、医療機関の強力な基盤、高度なデバイスの成長における主要なプレーヤーによる投資の増加、がんの高い有病率、治療のための新しい治療法を特定および発見するための研究腫瘍学の増加、および研究活動の増加により、がん腫瘍プロファイリング市場を支配しています。この地域。アジア太平洋地域は、2022 年から 2029 年の予測期間中に、政府の意識向上イニシアチブの増加、医療観光の増加、この地域での研究活動の成長、巨大な未開発市場の利用可能性、大規模な人口基盤、および成長により、大幅な成長を遂げると予想されます。地域における質の高いヘルスケアの需要。

レポートの国のセクションでは、現在および将来の市場動向に影響を与える個々の市場影響要因と国内市場の規制変更についても説明します。Des points de données telles que l'analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tenances technologies et l'analyse des cinq force porteus, les études de cas sont quelques-uns des indicatorurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pourそれぞれの国。さらに、予測データ分析を提供する際には、グローバルブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよびナショナルブランドとの重大またはまれな競争、国内運賃の影響、およびトレードレーンが原因で直面する課題が考慮されます。国民

