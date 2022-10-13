すぐに飲める（RTD）プロテイン飲料市場は、2029年までに14.83のCAGRで284.8億米ドルの健全な成長を遂げる、サイズ、シェア、トレンド、および将来の需要の見通し

最も優れたすぐに飲める (RTD) プロテイン飲料市場で覆われた、透明で、率直で、かなりの規模の市場の事実と記録営利企業ファイルは、企業の強化と資金調達収益率 (ROI) の向上を心から支援します。市場文書は、世界で最も多くの可能性を生み出すと予測されている場所を推定しています.すぐに飲める（RTD）プロテイン飲料市場予測期間全体で市場の反対に調整があるかどうかを判断します. これらの洞察は、製品計画、新製品開発、流通経路計画、所得圧力の開発など、企業の主要な手順に定期的に不可欠です。非常に優れたすぐに飲める（RTD）プロテイン飲料市場の評価記録は、グループが積極的な優位性を獲得するための検証済みの回答となります。

信頼できるすぐに飲める（RTD）プロテイン飲料市場レポートにより、購入者は、企業を適切な道に維持するABC企業の情報と現実に注意を向けることができます。市場での積極的なパノラマを把握するために、市場向けのポーターの 5 力マネキンの評価が追加で含まれています。この最高の市場記録を生み出すために蓄積された事実とデータは、企業の Web サイト、ホワイト ペーパー、ジャーナル、合併などの依存する情報源から得られたものです。記録は、それが競争をしのぐことができるインスタント飲料（RTD）タンパク質飲料市場企業の強力な背骨として機能します。

最近の開発

QNT SA は、2022 年 3 月に Qimia Makmal Arad Company と提携しました。Qimia は、イランにおける QNT のスポーツ栄養、サプリメント、およびその他の機能性食品の公式ディストリビューターになりました。

Optimum Nutrition は、2022 年 2 月に、英国の現在のゴールド スタンダードである Ready-to-Drink (RTD) プロテインとは別に、より高度な Ready-to-Drink (RTD) プロテイン サプリメントをリリースしました。

Gold Standard Ready-to-Drink (RTD) Protein Advanced は、信頼できる成分と投与量を含む新製品です。2022 年 2 月、ハーバライフ ニュートリションは、最新の 154,697 平方フィートのグローバル ビジネス サービス センターをインドのホワイトフィールドに開設しました。このセンターには、テクノロジー、コンタクト センター、クリエイティブ サービス、イノベーション センター、品質研究所、研究開発施設が含まれています。この施設は、同社にとって最大の技術ハブの 1 つです。

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すぐに飲める（RTD）プロテイン飲料市場の分析と規模

近年、消費者の健康への関心はますます高まっています。これにより、健康関連の食品や機器への支出が増加し、すぐに飲める（RTD）タンパク質飲料の世界的な需要が高まると予想されています.

Data Bridge Market Research は、すぐに飲める (RTD) プロテイン飲料が 2021 年に 148 億 3000 万ドルと評価され、2029 年までに 284 億 8000 万米ドルの価値に達すると予測され、予測期間中の CAGR が 8.50% になると分析しています。データ ブリッジ市場調査チームによってキュレーションされた市場レポートには、詳細な専門家の分析、輸出入分析、価格分析、生産消費分析、特許分析、消費者行動が含まれています。

レポートの範囲と市場セグメンテーション

レポート指標 詳細 予測期間 2022年から2029年 基準年 2021年 歴史的な年 2020 (2014 – 2019 にカスタマイズ可能) 量的単位 百万米ドルでの収益、単位でのボリューム、米ドルでの価格 対象セグメント タイプ (体重管理ドリンク、クリニカルドリンク、エナジードリンク、ジュースドリンク)、ソース (植物ベース、動物ベース)、パッケージタイプ (缶、カートン、ボトル、パウチ)、アプリケーション (スポーツ栄養、機能性栄養)、流通チャネル(スーパーマーケット/ハイパーマーケット、薬局/ドラッグストア、専門店、オンライン小売、その他) 対象国 米国、北米のカナダとメキシコ、ドイツ、スウェーデン、ポーランド、デンマーク、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパのその他の地域、中国、日本、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC) の残りのアジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、UAE、南アフリカ、エジプト、イスラエル、その他の中東およびアフリカ (MEA)中東およびアフリカ (MEA) の一部として、ブラジル、アルゼンチン、および南アメリカの一部として南アメリカのその他の地域 対象となる市場関係者 BSN Supplements (米国)、FINAFLEX (米国)、EFX Sports (米国)、NUTREX RESEARCH Inc. (米国)、SynTech Nutrition (米国)、BPI Sports LLC (米国)、Woodbolt Distribution LLC (カナダ)、JNX Sports (英国) )、eFlow Nutrition LLC (米国)、Magnum Nutraceuticals (カナダ)、SAN CORPORATION (日本)、MUSCLEPHARM (米国)、Beast Sports Nutrition (米国)、MuscleTech (米国)、AllMax Nutrition (米国)、Maximum Human Performance, LLC. (英国)、MAN SPORTS NUTRITION.(米国)、GAT WHP (米国)、Grenade (英国) Ltd (英国) 機会 フィットネス センターの増加と女性の参加の増加

スポーツサプリメント が手軽に手に入る

急速な都市化と可処分所得の増加

市場の定義

すぐに飲めるタンパク質飲料は、個人の毎日の栄養要件を満たすためにさまざまな高タンパク質物質から作られた製品であり、外出先で栄養素を摂取する便利な方法と見なされています.

世界のすぐに飲める（RTD）プロテイン飲料市場のダイナミクス

運転手

個人のアクティブなライフスタイルの増加によるスポーツ栄養の需要の増加

個人のパフォーマンスを向上させるための栄養製品に対する需要の高まりは、すぐに飲める (RTD) タンパク質飲料の需要を促進する主な要因です。先進国では、欠乏症の自己診断と自己分析キットの使用により、すぐに飲める（RTD）タンパク質飲料の需要が指数関数的に増加しています.

そのまま飲める（RTD）タンパク質の性能向上機能が市場の成長を促進

市場の成長を後押しするもう 1 つの重要な要因は、すぐに飲める (RTD) タンパク質飲料が血管拡張を促進し、より多くの酸素が個々の筋肉に到達できるようになり、結果としてパフォーマンスが向上することです。さらに、激しい身体活動に積極的に関与していないカジュアルな消費者からの需要の高まりが、市場の成長を後押ししています。

機会

フィットネス センターの数の増加と女性の参加の増加は、市場の成長を後押しすると予想されます。急速な都市化と相まって、スポーツサプリメントが簡単に入手できるようになることで、予測期間中にすぐに飲める（RTD）タンパク質飲料市場の成長に新たな機会が生まれます。

完全な調査レポート @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-rtd-protein-beverages-marketにアクセスしてください

世界のすぐに飲める（RTD）プロテイン飲料市場の範囲

すぐに飲める (RTD) プロテイン飲料市場は、種類、ソース、パッケージの種類、アプリケーション、および流通チャネルに基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立つ貴重な市場概要と市場洞察をユーザーに提供するのに役立ちます.

タイプ

体重管理ドリンク

クリニカルドリンク

エネルギー・ドリンク

ジュースドリンク

ソース

植物ベース

動物ベース

包装形態

缶

カートン

ボトル

ポーチ

応用

スポーツ栄養

機能栄養

流通経路

スーパーマーケット/ハイパーマーケット

薬局/ドラッグストア

専門小売業者

オンライン小売

他の

すぐに飲める（RTD）プロテイン飲料市場の目次からのいくつかのポイント

2028年までのキープレーヤー、タイプ、アプリケーション、国、サイズ、予測による世界のすぐに飲める（RTD）プロテイン飲料市場レポート2022

第 1 章 レポートの概要

第2章 世界のすぐに飲める（RTD）プロテイン飲料市場の成長動向

2.1業界の動向

2.1.1 SWOT分析

2.1.2ポーターの5つの力分析

2.2潜在性と成長 すぐに飲める（RTD）プロテイン飲料市場の潜在性分析

2.3レディ

2.3.1 すぐに飲める (RTD) プロテイン飲料市場の業界ニュース2.3.2すぐ

に飲める (RTD) プロテイン飲料市場の業界ポリシー

ポストCOVID-19の下での-to-drink（RTD）タンパク質飲料市場の業界動向

第 3 章 Ready-to-Drink (RTD) プロテイン飲料市場

バリュー チェーン 3.1 バリュー チェーンのステータス

3.2 Ready-to-Drink (RTD) プロテイン飲料市場の製造コスト 構造

分析

-to-drink (RTD) タンパク質飲料市場

3.2.3 Ready-to-Drink (RTD) タンパク質飲料市場の

人件費

RTD) プロテイン飲料市場モデル分析 3.4

下流の主要顧客分析 (地域別)

第 4 章 プレイヤーのプロフィール

地域別第 5 章 世界のすぐに飲める (RTD) タンパク質飲料市場分析 5.1

世界のビール製造装置の販売、地域別の収益およびシェア

5.1.1 地域別の世界のすぐに飲める (RTD) タンパク質飲料市場の売上

2地域別の世界のすぐに飲める（RTD）タンパク質飲料市場の収益

5.2北米のすぐに飲める（RTD）タンパク質飲料市場の売上高と成長率

5.3ヨーロッパのすぐに飲める（RTD）タンパク質飲料市場の売上高と成長率レート

5.4 アジア太平洋の Ready-to-Drink (RTD) プロテイン飲料市場の売上高と成長率

5.5 中東およびアフリカの Ready-to-Drink (RTD) プロテイン飲料市場の売上高と成長率

5.6 南アメリカのすぐに飲める (RTD) プロテイン飲料市場の売上高と成長率

第6 章国別の北米のすぐに飲める（RTD）プロテイン飲料市場分析

第7章 ヨーロッパの国別のすぐに飲める（RTD）プロテイン飲料市場分析

第8章 アジア太平洋の国別のすぐに飲める（RTD）プロテイン飲料市場分析

第9章 中東およびアフリカの国別のすぐに飲める（RTD）プロテイン飲料市場分析

第10 章国別の南米のすぐに飲める（RTD）プロテイン飲料市場分析

第11章 タイプ別の世界のすぐに飲める（RTD）プロテイン飲料市場セグメント

第12章 アプリケーション別の世界のすぐに飲める（RTD）プロテイン飲料市場セグメント

第13章 すぐに飲める（ RTD）プロテイン飲料市場の予測（2022年 から2029年）地域別の市場予測 13.2.1 北米の Ready-to-Drink (RTD) プロテイン飲料市場予測 13.2.2 ヨーロッパの Ready-to-Drink (RTD) プロテイン飲料市場予測 13.2.3 アジア太平洋 B Ready-to-Drink RTD) プロテイン飲料市場予測 13.2.4 中東およびアフリカの ( RTD) プロテイン飲料市場予測) タイプ別プロテイン飲料市場予測

13.4 B アプリケーション別のすぐに飲める (RTD) プロテイン飲料市場の予測

13.5 POST COVID-19 の下でのすぐに飲める (RTD) プロテイン飲料市場の予測

第 14 章 付録

14.1 方法論

14.2 研究データソース

それぞれの画像とグラフ (TOC) に沿った事実と図を含む完全なレポートの詳細https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-rtd-protein-beverages-market

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