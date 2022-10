アジア太平洋データセンター冷却市場の規模、シェア、トレンド、成長、競争戦略、および2029年までの予測

2021 年 2 月、Excool Ltd. は、深圳にある同社の新しい 8MW データセンターのために、SZZT Electronics Co., LTD のために、中国で最初の主要な Excool データセンター冷却ソリューションの設置に成功したことを発表しました。これにより、同社は中国地域向けのデータセンター冷却ソリューションを提供する能力を拡大しました。同社は SZZT Electronics Co., LTD とライセンス契約を結び、設置前に中国で 39 x 200 kW の間接蒸発冷却ユニットを製造しました。これにより、記録的な速さでプロジェクトの締め切りに間に合わせることができるようになりました。この拡大により、アジア市場における同社の存在感が高まりました。