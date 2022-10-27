アジア太平洋地域の動物飼料市場の最も信頼できる記録 コミットメント、取得、保持、収益化からなる産業方法のライフサイクルの各段階を設定し、最適化することができます。この市場調査記録には、増加率、マクロ経済パラメータ、顧客の購入パターン、考えられる将来の傾向、需要シナリオ、および市場供給に完全に基づいて、各地域で達成可能な市場を発見することが含まれます。この市場調査文書は、世界中のすべての主要地域の製造能力、消費、輸出入に関する包括的な情報を提供します。したがって、アジア太平洋地域のグローバル動物飼料市場ランキング ファイルは、市場の最大の重要な要因を盗聴するのに役立ちます。

アジア太平洋ペットフード市場に関する優れた文書によって提供される情報、統計、事実、および数値は、アジア太平洋ペットフード市場の企業グループが要求の規定に従って物品の製造を最大化または削減するのに役立ちます。この宣伝パックには、市場を支配したり、新興企業として市場での地位を確立したりする際に非常に重要な事実が含まれています. これに加えて、メーカー、地域、タイプ、アプリケーションの助けを借りて国際情報の内訳を分類し、市場状況、市場シェア、販売率の増加、将来の傾向、市場ドライバー、機会と課題、危険性、および参入障壁、

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市場分析と規模

人々の食生活の変化に対応するために、動物の生産は世界中のいくつかの国、特に発展途上市場で増加しています。アジア太平洋市場、特にアジア太平洋市場の畜産部門は、インドや中国などの国で多くの農家が小規模で限界にとどまっているという事実にもかかわらず、ますます工業化が進んでいます。

Data Bridge Market Research は、2021 年に 1407 億 4414 万ドルの値で成長した動物飼料市場を分析し、2022 年から 2029 年までの予測期間で 4.6% の CAGR で、2029 年までに 2016 億 8974 万米ドルの値に達すると予測されています。

市場の定義

動物飼料は、タンパク質、ミネラル、ビタミンが豊富な栄養価の高い食品で、養殖、家畜、水生動物に与えられます。それは主に飼料、干し草、サイレージ、ペレット飼料、油糧種子 、発芽穀物、飼料などの形で家畜によって消費され ます. 動物飼料は畜産の重要な構成要素であり、動物が肉用、卵用、牛乳用のいずれで飼育されているかによって異なります。

レポートの範囲と市場セグメンテーション

レポート指標 詳細 予測期間 2022年から2029年 基準年 2021年 歴史的な年 2020年（2014年から2019年までカスタマイズ可能） 量的単位 百万米ドルでの収益、単位でのボリューム、米ドルでの価格 対象セグメント 種類別（アミノ酸、ミネラル、ビタミン、酸性化剤、マイコトキシン解毒剤、酵素、リン酸塩、カロテノイド、抗酸化剤、香料および甘味料、抗生物質、非タンパク質窒素など）、家畜（豚、家禽、反芻動物、水生動物など） 、形（乾式・液状） 対象国 中国、インド、日本、オーストラリア、韓国、シンガポール、インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア、その他のアジア太平洋地域 対象となる市場関係者 CHR。Hansen Holdings A/S (デンマーク)、Lallemand Inc. (カナダ)、Novus International (米国)、DSM (オランダ)、BASF SE (ドイツ)、Alltech (米国)、ADM (米国)、Charoen Popkphand Foods PCL (タイ) 、Associated British Foods Plc (英国)、Cargill Incorporated (米国)、Purina Animal Nutrition LLC (米国)、Zinpro Corp (米国)、Dallas Keith (英国)、Kingdom)、Balchem Inc. (米国)、Kemin Industries、 Inc. (アメリカ) 機会 食生活の変化

動物性タンパク質の需要の高まり

高齢者人口の増加と所得水準の向上

動物飼料市場のダイナミクス

運転手

動物の健康への関心の高まり

動物の健康への関心の高まりも、市場の拡大を後押しします。畜産の増加は、ほぼ確実に動物飼料の需要を増加させます。人間による動物製品の需要の高まりは、市場の需要の増加につながります。自然成長の支持者は、勢いが増すにつれて市場で積極的に活動する必要があります。病気を軽減するために食品添加物を使用することの利点に対する消費者の認識により、市場の需要が高まっています。

有機肉の需要の増加

食品の安全性への懸念により、肉の安全性を確保するための高品質の動物飼料の需要が高まっています。動物飼料市場の成長を促進するもう 1 つの要因は、健康的な動物飼料を維持することの重要性について、農場所有者の間で意識が高まっていることです。その結果、彼らは標準的なペットフードから、代謝障害、アシドーシス、怪我、感染のリスクを最小限に抑えながら、風土病に対する免疫を改善するのに役立つ機能的でプレミアムなバリアントに移行しています.

さらに、先進国の消費者からの有機肉に対する需要の増加は、新しい畜産慣行の採用と高い畜産基準の維持とともに、業界に前向きな見通しを生み出しています.

行事

中国、インド、ブラジルなどの発展途上国での食肉消費の増加は、アジア太平洋地域の需要を牽引すると予想されます。オーストラリアは主要な豚肉輸出国であり、予測期間中に製品需要を牽引すると予想されています。

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世界のアジア太平洋動物飼料市場レポートで回答された主な質問:-

2029年のアジア太平洋地域の世界の動物飼料市場のタイプ別の市場成長率、概要、分析はどうなるでしょうか?

グローバル市場のアプリケーション別および国別の分析を促進する主な要因は何ですか?

この概要には、グローバル市場における主要なベンダー プロファイルのスコーピング分析と価格分析が含まれています。

グローバル市場の機会、リスク、原動力は誰ですか?

世界のアジア太平洋動物飼料市場でベンダーが直面する機会と脅威は何ですか? タイプ別、用途別、粗利率、市場シェア別の事業概要

アジア太平洋地域のグローバル動物飼料市場の機会、市場リスク、および市場の市場概要は何ですか?

アジア太平洋動物飼料市場で活動している主要なプレーヤーは次のとおりです。

アジア太平洋動物飼料市場市場の存続可能性を判断するための世界的な需要を理解してください。

提供されている先進市場と新興市場を特定します。

課題領域を特定し、それらに対処します。

各セグメントのドライバー、トレンド、ハイライトに基づいて戦略を策定します。

バリュー ストリームを評価してワークフローを決定し、現在の位置を把握します。

この市場の主要な競合他社を認識し、それに応じて対応します。

大企業の取り組みや成長戦略を知り、今後の成長の方向性を決める。

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データ ブリッジ市場調査について:

将来がどうなるかを予測する絶対的な方法の 1 つは、今日の傾向を理解することです。

Data Bridge Market Research は、比類のないレベルの回復力と統合されたアプローチを備えた、型破りでネオテリックな市場調査およびコンサルティング会社としての地位を確立しました。私たちは、最高の市場機会を発掘し、お客様のビジネスが市場で成功するための効果的な情報を育成することに尽力しています。Data Bridge は、複雑なビジネス上の課題に対して適切なソリューションを提供し、簡単な意思決定プロセスを開始するよう努めています。データ ブリッジは、2015 年にプネーで策定および組み立てられた、純粋な知恵と経験のスイートです。

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