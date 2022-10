アッシャーマン症候群の市場は診断、アプリケーション別であり、2029 年までに 3 億 8,695 万米ドルに達すると予想されています

普遍的なアッシャーマン症候群市場レポートは、ビジネスに、グローバル、地域、およびローカルの市場統計に関する洞察に満ちた知識を熟知させます。これには、最も詳細な市場セグメンテーション、主要な市場プレーヤーの体系的な分析、消費者とサプライ チェーンのダイナミクスの傾向、および新しい地理的市場に関する洞察が含まれています。この市場調査レポートを作成している間、顧客満足度は最優先事項であり、顧客は自信を持って私たちを信頼しています. 優勝したアッシャーマン症候群市場ビジネス レポートは、ジャーナル、ウェブサイト、企業の年次報告書、ホワイト ペーパー、合併などの信頼できる情報源からの情報を使用して作成されました。

Data Bridge Market Research は、アッシャーマン症候群市場は 2021 年に 2 億 3,206 万米ドルと評価され、2029 年までに 3 億 8,695 万米ドルに達すると予想され、2022 年から 2029 年の予測期間中に 6.60% の CAGR を記録すると分析しています。市場価値、成長率、市場セグメント、地理的範囲、市場関係者、市場シナリオなど、データ ブリッジ市場調査チームによってキュレーションされた市場レポートには、詳細な専門家分析、患者疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組み。

国際アッシャーマン協会によると、拡張および掻爬 (D および C) 手順は、アッシャーマン症候群のすべてのインスタンスのほぼ 90% を引き起こします。不完全流産、出生後の胎盤残存、または選択的中絶の後、通常、D および C が実行されます。アッシャーマン症候群 (AS) は、子宮内癒着 (IUA) を特徴とする後天性障害であり、月経不順、骨盤痛、不妊症、流産の再発、胎盤異常、精神的苦痛などの症状を引き起こします。AS は伝統的に、妊娠中の子宮への外傷によって引き起こされる医原性疾患であると考えられています。さまざまな条件が子宮内膜の劣化を引き起こし、子宮内膜幹細胞のニッチを変化させて IUA を引き起こす可能性があります。

市場の定義

アッシャーマン症候群はまれな後天性疾患で、子宮または子宮頸部に瘢痕組織が発生します。瘢痕組織の結果として子宮壁が厚くなり、子宮のサイズが縮小し、深刻な場合には壁が融合します。癒着または瘢痕組織は、手術中に切断および除去されます。これを達成するために、子宮鏡検査が頻繁に使用されます。小さなデバイスとカメラが子宮頸部から子宮に挿入されます。アッシャーマン症候群は、子宮内癒着 (IUA) とも呼ばれます。

アッシャーマン症候群市場のダイナミクス

ドライバー

アッシャーマン症候群の症例数の増加

アッシャーマン症候群の症例数の急増は、2022年から2029年の予測期間中の市場の成長率を牽引する主な要因です。アッシャーマン症候群はかなりまれな疾患です。それは主に、多くの拡張および掻爬(DおよびC)手術を受けた女性に影響を与えます. アッシャーマン症候群は、手術とは関係のない重度の骨盤感染によっても引き起こされることがあります。子宮腔内の癒着は結核または住血吸虫症の感染後にも発生する可能性があります。米国では、これらの感染症はまれです。これらの感染症の結果、子宮の問題を経験する女性はさらに少なくなります。

医療インフラへの投資の増加

アッシャーマン症候群市場の成長率に影響を与えるもう 1 つの重要な要因は、インフラストラクチャの改善に役立つ医療費の増加です。また、さまざまな政府機関が資金を増やすことで医療インフラを改善することを目指しており、これは市場のダイナミクスにさらに影響を与えるでしょう。

子宮内膜症の発生率の上昇子宮内膜症

の発生率の上昇は、市場の成長率を高めると推定されています。アッシャーマン症候群は、一般的な炎症性疾患である子宮内膜症によって引き起こされます。これは、月経前に排出できない子宮組織 (子宮内膜) の蓄積によって引き起こされます。腰や太ももの痛みだけでなく、月経周期中の激しい痛みも症状の可能性があります。

さらに、人々の意識と座りがちなライフスタイルを広めるための政府のイニシアチブの高まりは、アッシャーマン症候群市場の拡大につながります。これに加えて、有利な償還ポリシーと放射線治療の使用の増加は、市場の成長率を高めます。

機会

研究開発活動の数の増加

さらに、市場の成長は、研究開発活動の数の増加によって促進されます。これは、アッシャーマン症候群の市場成長に有益な機会を提供します。

さらに、市場の成長は、診断方法の技術的進歩と新興の新しい市場によって促進されています。これらの要因は、アッシャーマン症候群の市場成長に有益な機会を提供します。

制約・課題

一方で、治療や診断に伴う高額な費用が市場の成長率を阻害する。発展途上国における医療インフラの欠如と熟練した専門家の不足は、アッシャーマン症候群市場に挑戦するでしょう。さらに、人々の間の意識の欠如と不利な医療政策は、2022年から2029年の予測期間中の市場の成長率を抑制し、さらに妨げるでしょう.

患者の疫学分析

妊娠しようとしていない女性は、アッシャーマン症候群の徴候を特定したり、心配したりすることはありません. これらの女性では、月経不順が見られることがあります。子宮鏡検査による平滑筋腫の最初の切除後、女性の 31% にアッシャーマン症候群が発症し、2 回目の子宮鏡検査切除後には最大 46% の女性に発症する可能性があります。妊娠初期に妊娠を中絶した女性の最大 13% と、後期自然流産後に拡張と掻爬 (D & C) を行った女性の 30% に発生する可能性があります。

アッシャーマン症候群市場では、患者の分析、予後、治療に関する詳細な市場分析も提供されます。有病率、発生率、死亡率、順守率は、レポートで使用できるデータ変数の一部です。疫学の市場成長への直接的または間接的な影響分析を分析して、成長期の市場を予測するためのより堅牢なコホート多変量統計モデルを作成します。市場

アッシャーマン症候群市場は、診断、治療、剤形、投与経路、発症年齢、エンドユーザー、流通チャネルに基づいて分割されています。これらのセグメント間の成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

診断

子宮卵管造影

子宮

超音波検査

その他

治療

手術

子宮鏡検査

抗生物質

その他

剤形

錠剤

注射

その他投与

経路

経口

非経口

その他

エンドユーザー

病院

専門クリニック

ホームケア

その他

流通チャネル

病院薬局

小売薬局

オンライン薬局

その他

アッシャーマン症候群市場の地域分析/

洞察上記のように、投与時期、発症年齢、エンドユーザー、および流通チャネル。

アッシャーマン症候群の市場レポートでカバーされている国は、北米の米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパの残りの地域、中国、日本、インドです。 、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、その他の中東および中東およびアフリカ (MEA) の一部としてのアフリカ (MEA)、南米の一部としてのブラジル、アルゼンチン、および南アメリカのその他の地域

北米は、市場シェアと市場収益の点でアッシャーマン症候群市場を支配しており、予測期間中、その優位性を引き続き発揮します。これは、アッシャーマン症候群の有病率の増加によるものであり、医療費の増加により、この地域の市場の成長率がさらに促進されます。さらに、主要な主要プレーヤーの存在感が高まることで、この地域の市場の成長率がさらに促進されます。

アジア太平洋地域は、この地域の医療インフラの発展により、2022 年から 2029 年の予測期間中に成長すると予想されます。また、政府のイニシアチブの高まりにより、この地域の市場の成長率がさらに促進されます。

レポートの国のセクションでは、個々の市場に影響を与える要因と、市場の現在および将来の傾向に影響を与える国内市場の規制の変更も提供します。下流および上流のバリュー チェーン分析、技術トレンド、ポーターの 5 つの力の分析、ケース スタディなどのデータ ポイントは、個々の国の市場シナリオを予測するために使用される指針の一部です。また、各国のデータの予測分析を提供しながら、グローバルブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよび国内ブランドとの大規模またはほとんどの競争のために直面​​する課題、国内関税および貿易ルートの影響が考慮されます。

アッシャーマン症候群市場で活動している主要なプレーヤーの一部は次のとおりです。

Allergan (アイルランド)

Sanofi (フランス)

Pfizer Inc. (米国)

GlaxoSmithKline plc (英国)

Novartis AG (スイス)

Bayer AG (ドイツ)

Eli Lilly and Company (米国)

Merck & Co., Inc. (米国)

F. Hoffmann-La Roche Ltd. (スイス)

Mylan NV (米国)

Merck KGaA (ドイツ)

Melinta Therapeutics LLC (米国)

Basilea Pharmaceutica Ltd. (スイス)

Tetraphase Pharmaceuticals (米国)

Paratek Pharmaceuticals , Inc.(米国)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.(インド)

Aurobindo Pharma(インド)

Lupin(インド)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (イスラエル)

