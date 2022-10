アフェレーシス市場は、2029年の予測期間中に8.95％のCAGRで40億1000万米ドルと評価されています

広範なアフェレシス市場調査レポートは、このセクターの主要な市場ダイナミクスに焦点を当てています。この市場調査では、市場状況、市場シェア、成長率、将来の傾向、市場ドライバー、機会、課題、リスク、参入障壁、販売チャネル、ディストリビューター、およびポーターの 5 つの力の分析も分析します。レポートは、市場の予測期間中の CAGR 値の変動を提供します。市場環境の変化は主に、開発、製品の発売、合弁事業、合併、買収に至るまでの主要なプレーヤーまたはブランドの動きが原因で観察され、業界のグローバルな顔の見方が変わります。

最近、臨床的に病気の患者におけるアフェレーシスの使用が増加しており、一次治療として、または他の治療の補助として利用されています。慢性疾患の蔓延により、アフェレーシスの需要が高まっています。

この手順は、献血コンポーネントに対して広く行われています。グローバル アフェレーシス市場は 2021 年に 22 億米ドルと評価され、2029 年までに 40 億 1000 万米ドルに達すると予想され、2022 年から 2029 年の予測期間中に 8.95% の CAGR を登録します。データ ブリッジ市場調査チームによってキュレーションされた市場レポートには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれています。

アフェレーシスとは、血液のさまざまな成分の分離または血液の浄化のために通常展開される医療技術を指します。この技術は、ドナーの患者から血液を採取し、それを血液から目的の成分を分離する装置に収集することから成ります。プロセス中、残りの血液はドナーまたは患者に送り返されます。

アフェレシス市場のダイナミクス

このセクションでは、市場の原動力、利点、機会、制約、および課題を理解することを扱います。このすべてについて、以下で詳しく説明します。

慢性疾患の有病率

慢性疾患の有病率の上昇と 、世界中での外傷や怪我の症例数の増加は、アフェレーシス市場の成長を促進する主な要因の 1 つとして機能します。

ソースプラズマの需要

バイオ医薬品企業からのソース血漿に対する需要の急増は、市場の成長を加速させます。

血液成分の需要

血液成分の需要の増加と血液の安全性に関する懸念の高まりは、アフェレーシス市場の拡大を後押しします。

有利な償還

アフェレーシス手順に対する有利な償還の存在は、市場にさらに影響を与えます。

機会

白血病および小児患者

白血病および小児患者に対するアフェレーシスの需要の増加は 、2022年から2029年の予測期間に市場プレーヤーに収益機会を拡大します。また、複雑な外科的処置の数の増加は、市場をさらに拡大します。

世界 のアフェレシス市場の範囲と市場規模

アフェレーシス市場は、製品、疾患、手順、技術、およびエンドユーザーに基づいて分割されています。これらのセグメント間の成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

製品

アフェレーシス装置

アフェレシス使い捨て

疾患

血液学

自己免疫疾患

心血管疾患

神経学

代謝障害

腎疾患

手順

血漿交換

LDL-アフェレーシス

血小板アフェレーシス

フォトフェレーシス

白血球除去

赤血球アフェレーシス

治療的細胞移植

テクノロジー

遠心分離

膜分離

エンドユーザー

採血センター

病院

外来センター

アフェレシス市場の地域分析/洞察

アフェレーシス市場が分析され、市場規模の洞察と傾向が、上記で参照されている国、製品、疾患、手順、技術、およびエンドユーザー別に提供されます。

アフェレーシス市場レポートでカバーされている国は、北米の米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパの残りの地域、中国、日本、インドです。韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、UAE、南アフリカ、エジプト、イスラエル、その他の中東およびアフリカ(MEA) は中東およびアフリカ (MEA) の一部として、ブラジル、アルゼンチン、および南アメリカの一部として南アメリカのその他の地域。

北米は、地域内のさまざまな慢性疾患に苦しんでいる多数の人々のために、アフェレーシス市場を支配しています。

アジア太平洋地域 (APAC) は、この地域の患者に対するさまざまな血液成分の需要が増加しているため、2022 年から 2029 年の予測期間中に大幅な成長が見込まれています。

レポートの国のセクションでは、個々の市場に影響を与える要因と、市場の現在および将来の傾向に影響を与える国内市場の規制の変更も提供します。下流および上流のバリュー チェーン分析、技術トレンド、ポーターの 5 つの力の分析、ケース スタディなどのデータ ポイントは、個々の国の市場シナリオを予測するために使用される指針の一部です。また、各国のデータの予測分析を提供しながら、グローバルブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよび国内ブランドとの大規模またはほとんどの競争のために直面​​する課題、国内関税と貿易ルートの影響が考慮されます。

競争環境と アフェレシス市場シェア分析

アフェレーシス市場の競争状況は、競合他社ごとの詳細を提供します。含まれる詳細には、会社の概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場イニシアチブ、グローバルなプレゼンス、生産拠点と設備、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリケーションが含まれます。支配。提供される上記のデータ ポイントは、アフェレーシス市場に関連する企業の焦点にのみ関連しています。

アフェレーシス市場で活動している主要なプレーヤーには、Fresenius Kabi AG (ドイツ)、Kidde-Fenwal Inc. (米国)、Haemonetics Corporation (米国)、Isto Biologics (米国)、旭化成メディカル株式会社 (日本)、 TERUMO BCT, INC (米国)、大塚ホールディングス株式会社 (日本)、Bioelettronica Srl (イタリア)、HemaCare (米国)、東レ株式会社 (日本)、Mallinckrodt (米国)、株式会社カネカ (日本)、B Braun Melsungen AG (ドイツ)、Cerus Corporation (米国)、KAWASUMI LABORATORIES INC. (日本)、日機装株式会社 (日本)、Grifols, SA (スペイン)、Medica SpA (イタリア) など。

調査方法: 世界のアフェレーシス市場

データ収集と基準年分析は、大きなサンプル サイズのデータ​​収集モジュールを使用して行われます。市場データは、市場統計および一貫したモデルを使用して分析および推定されます。また、市場シェア分析と主要なトレンド分析は、市場レポートの主要な成功要因です。詳細については、アナリストの電話をリクエストするか、お問い合わせをドロップダウンしてください。

DBMR 研究チームが使用する主要な研究方法論は、データ マイニング、データ変数が市場に与える影響の分析、一次 (業界専門家) 検証を含むデータ三角測量です。これとは別に、データ モデルには、ベンダー ポジショニング グリッド、市場タイム ライン分析、市場の概要とガイド、企業ポジショニング グリッド、企業市場シェア分析、測定基準、グローバル対地域、およびベンダー シェア分析が含まれます。調査方法の詳細については、業界の専門家にお問い合わせください。

