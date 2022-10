エステティックデバイス市場の成長要因、企業プロファイル分析、および2029年までに28,865.17百万米ドルに達すると予想されています

グローバル美容機器市場 市場分析レポートは、市場の詳細なバリュー チェーン分析をカバーしています。バリューチェーン分析は、主要な上流の原材料、主要な機器、製造プロセス、および下流の顧客分析と主要な流通業者の分析を分析するのに役立ち、市場のすべてのドライバーと制約とともにレポートに記載されています。すべての地域およびプレーヤー セグメントの詳細な比較分析を提示し、既存のリソースを配置できる分野についてのより良い知識を読者に提供し、市場での地位を高めるために特定の地域の優先度を評価します。

Data Bridge Market Research は、 エステティック デバイス市場 が 2022 年から 2029 年の予測期間中に 10.30% の CAGR を経験すると予想されていると分析しています。これは、2021 年に 131 億 7,558 万米ドルだった市場価値が、2029 年までに 288 億 6,517 万米ドルに急上昇することを示しています。「乳房強化」は、製品の発売と技術の進歩により、 エステティック デバイス 市場の製品セグメントを支配しています。データ ブリッジ市場調査チームによってキュレーションされた市場レポートには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれています。

美容機器の市場調査レポートは、現在の市場動向、状況、機会、およびステータスを望遠鏡で見ることができる実証済みのデータおよび情報のソースです。非常に才能のある頭脳は、市場調査分析を行うために多くの時間を費やしたため、この市場レポートを作成しました. このレポートは、開発、製品の発売、買収、合併、合弁事業、市場での競合調査などの行動に関して、トッププレーヤーとブランドに関する推定を行います。幅広い美的デバイス市場レポートは、収益、コスト、粗利益などの主要な要因を考慮して、製品仕様、技術、製品タイプ、および生産分析の徹底的な概要を提供します。

市場の定義

美容機器とは、名前からも明らかなように、美容外科手術で使用される医療機器や器具です。これらの審美的デバイスは、より高い精度と精度を提供し、低侵襲手術にも使用されます。美容機器は、体の美化、矯正、改善のために再建手術やボディスカルプティング手術で使用されます。美容機器は、不要な毛の除去、余分な脂肪の除去、およびその他の同様の手順を容易にします。

主要なプレーヤー:

美容機器市場で活動している主要なプレーヤーの一部は、Alma Lasers (イスラエル)、CANDELA CORPORATION です。(米国)、Merz Pharma (ドイツ)、Lumenis (イスラエル)、Cutera (米国)、Hologic, Inc. (米国)、IRIDEX Corporation (米国)、DEKA Medical Inc. (米国)、ENDYMED (米国)、Fotona (米国)、LUTRONIC(韓国)、Quanta System。(米国), SharpLight Technologies Inc. (カナダ), Solta Medical (米国), SpectruMed Inc. (フィリピン), Abbvie Inc., (米国), CAO Group, Inc., (米国), AMD Lasers, Inc., (米国)、BIOLASE, Inc.(米国)など。

美容機器の市場シナリオ

美容機器は、西側諸国でますます人気が高まっています。医療科学の分野での製品革新の台頭により、美容処置に使用される高度で高品質で高品質の製品の入手可能性と適用が保証されています。発展途上国は、有利な市場成長の機会をさらに提示しています。

美容機器市場のダイナミクス

運転手

障害の有病率の上昇

さまざまな内的および外的要因により、世界中で皮膚の障害や病気が急増していることは、美容機器の需要の成長を促進する主な要因の 1 つです。また、皮膚の火傷や酸攻撃の発生率の増加により、市場の成長範囲がさらに広がります。

研究開発能力

特に医療機器や医療機器に関連する先進国および発展途上国における研究開発能力への支出の増加は、有利な市場成長の機会をさらに生み出すでしょう。ハミルトン・フレイザー・コスメティック・インシュアランスが2020年3月にイギリスで実施した美容整形手術へのパンデミックの影響を評価する調査によると、施術者の99.78%が、現在のパンデミック中に施術が影響を受けたことを明らかにしました。

医療インフラに対する政府の投資

連邦政府による資金調達の増加は、美的デバイスの需要を促進するように設定されています. さらに、特に発展途上国では、公的機関と民間企業の両方によって推進されているヘルスケア業界の成長と拡大により、有利な個人用健康機器市場の成長機会が生まれます。

さらに、個人の可処分所得レベルの急増、病院での技術主導型製品の導入、高度な開発への投資の増加、低侵襲デバイスと革新的なテクノロジーの採用の増加は、市場の成長率にプラスの影響を与えます。

機会

さらに、ターゲット研究活動のための官民資金の急増、肥満人口の増加、美容処置に関する意識の高まり、世界中の技術の進歩による製品の革新と開発の増加により、予測期間の市場プレーヤーにとって収益性の高い機会が拡大します2022 年から 2029 年。さらに、戦略的コラボレーションの急増、インターネット普及率の上昇、病院と研究所の増加、高齢者人口ベースの増加、ソーシャル メディア消費者の増加、美容医療に対する大衆間の意識の高まり、一人当たりの増加ヘルスケアへの支出は、将来的に市場の成長率をさらに拡大します。

拘束・挑戦

一方、研究開発の熟練度に関連する高コスト、限られたインフラ施設、および医療美容処置に関連する臨床リスクと困難は、市場の成長を妨げると予想されます。また、発展途上国における好ましい償還シナリオと技術の浸透の欠如、アクセシビリティの向上と代用美容と化粧品の受け入れ、化粧品治療に関連する社会的および倫理的問題、および低中所得国における適切なインフラストラクチャの欠如が挙げられます。 2022年から2029年の予測期間に市場に挑戦すると予測されています。

この美的デバイス市場レポートは、新しい最近の開発、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリュー チェーンの最適化、市場シェア、国内およびローカライズされた市場プレーヤーの影響の詳細を提供し、新たな収益ポケット、市場の変化に関する機会を分析します。規制、戦略的な市場成長分析、市場規模、カテゴリ市場の成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品承認、製品発売、地理的拡大、市場における技術革新。エステティック デバイス市場の詳細については、データ ブリッジ マーケット リサーチに連絡してアナリスト ブリーフを入手してください。当社のチームは、市場の成長を達成するための十分な情報に基づいた市場決定を支援します。

COVID-19 の美容機器市場への影響

COVID-19 は、市場に重大かつ悪影響を及ぼしています。美容と高級品のセクターは、最も打撃を受けたセクターの 1 つです。サプライチェーンの混乱により、市場の需要と供給が低下しました。この段階で重要な医療処置に焦点を移すことで、不必要な操作を停止できます。必須ではない外科的処置が大幅に延期されました。これらすべてが、パンデミックの間、市場の悩みの種であることが証明されました。

最近の開発

2019 年、エボニックと BellaSeno GmbH は、革新的な乳房インプラント技術に RESOMER 生体吸収性ポリマーを使用する長期契約を締結しました。

2020 年 6 月、Essence Group の一部である ESI The Novel. は、水分、弾力、皮脂の 3 つの肌パラメータを測定できる新しい肌の若返りソリューション JOLI360 を発売しました。

2020 年 5 月、Abbvie Inc. は Allergan PLC の買収を完了し、エステティック デバイス市場での製品ポートフォリオを拡大しました。

2020 年 6 月、Cynosure は、米国、欧州、およびオーストラリアの市場で、レーザー脱毛および皮膚再生アプリケーション向けの次世代の Elite+ Aesthetic Workstation である Elite iQ プラットフォームを発売しました。

世界の美容機器市場 の範囲

美容機器市場は、製品タイプ、エンド ユーザー、および手順に基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

製品タイプ

美容レーザー機器

美的エネルギー装置

ボディコンタリング装置

製品タイプに基づいて、美容機器市場は美容レーザー機器、美容エネルギー機器、および体の輪郭を描く機器に分割されます。

利用者

病院と診療所

医療スパ

ビューティーセンター

エンドユーザーに基づいて、美容機器市場は病院と診療所、医療スパ、美容センターに分割されます。

手順

老化防止

若返り

セルライトの減少

胸の強化

傷跡およびその他のマーク除去手術

脂肪吸引手術

アームリフト

おなかタック

臀部増強

乾癬

白斑

手順に基づいて、美容機器市場は、アンチエイジング、若返り、セルライトの減少、乳房の強化、傷跡やその他の跡の除去手術、脂肪吸引手術、腕のリフト、おなかのタック、臀部の増強、乾癬、白斑に分割されます。

美容機器市場の地域分析/洞察

美容機器市場が分析され、市場規模の洞察と傾向が、国、製品タイプ、エンドユーザー、および上記の手順によって提供されます。

美容機器市場レポートの対象国は、北米の米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパの残りの地域、中国、日本、インドです。 、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、その他の中東および中東およびアフリカ (MEA) の一部としてのアフリカ (MEA)、南米の一部としてのブラジル、アルゼンチン、および南アメリカのその他の地域。

北米は、ヘルスケア施設の強力な基盤、高度なデバイスの成長における主要なプレーヤーからの投資の増加、美容プロセスの必要性の高まり、およびこの地域での研究活動の増加により、美容デバイス市場を支配しています。

アジア太平洋地域は、2022 年から 2029 年の予測期間中に、認知度を促進するための政府のイニシアチブの増加、医療観光の増加、この地域での研究活動の増加、増え続ける高齢者人口ベース、および需要の増加により、大幅な成長を目の当たりにすることが期待されています。地域の質の高い医療のために。

レポートの国のセクションでは、個々の市場に影響を与える要因と、市場の現在および将来の傾向に影響を与える国内市場の規制の変更も提供します。下流および上流のバリュー チェーン分析、技術トレンド、ポーターの 5 つの力の分析、ケース スタディなどのデータ ポイントは、個々の国の市場シナリオを予測するために使用される指針の一部です。また、各国のデータの予測分析を提供しながら、グローバルブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよび国内ブランドとの大規模またはほとんどの競争のために直面​​する課題、国内関税と貿易ルートの影響が考慮されます。

この包括的なレポートは以下を提供します:

業界に関する知識を深める

重要な市場動向を常に把握

する 十分な情報に基づいた成長戦略を策定できるようにする

技術的洞察を構築

する 活用すべきトレンドを説明する

競合他社の分析を強化

する リスク分析を提供して、落とし穴を回避するのに役立てる他の企業は、

最終的には、あなたの会社の収益性を最大化するのに役立ちます.

レポートの対象範囲:

レポートが提供するもの:

主要な成長ドライバー、抑制要因、機会、および市場の潜在的な課題。

地域の発展に関する包括的な洞察。

主要な業界プレーヤーのリスト。

市場関係者が採用する主要な戦略。

最新の業界開発には、製品の発売、パートナーシップ、合併、および買収が含まれます。

このレポートを購入する理由

レポートは、グローバルおよび地域市場の包括的な評価を提供します。このレポートには、詳細な定性分析、信頼できる情報源からの検証可能なデータ、および市場規模に関する予測が含まれています。予測は、実績のある研究方法論を使用して計算されます。

このレポートは、広範な一次および二次調査を通じて編集されています。一次調査は、業界の著名人へのインタビュー、調査、観察を通じて行われます。

このレポートには、Porter の 5 つの力のモデルと Ansoff Matrix を使用した詳細な市場分析が含まれています。さらに、Covid-19 が市場に与える影響もレポートで取り上げられています。

このレポートには、業界の規制シナリオも含まれており、十分な情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。このレポートでは、さまざまな地域でこの分野に課せられている主要な規制機関と主要な規則と規制について説明しています。

このレポートには、アナリスト独自の競合ポジショニング ツールであるポジショニング クアドラントを使用した競合分析も含まれています。

世界クラスの市場レポートは、最近の業界の傾向と発展について説明しています。市場への浸透の下で、業界のトッププレーヤー、その製品ポートフォリオ、および主要な戦略に関する包括的な情報を提供します。このレポートは、市場とサブマーケットの成長に影響を与えている主要な要因 (ドライバー、制約、機会、および課題) について説明しています。新規参入者の市場シェアを評価します。このレポートは、主要なプレーヤーとブランドの戦略的プロファイリングをカバーしています。競争評価の下で、市場戦略、地理的および事業セグメント、および市場の主要プレーヤーの製品ポートフォリオの詳細な評価を行います。

DBMR がヘルスケア分野を包括的にカバーしていることを確認してください:

