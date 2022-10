エピジェネティクス市場：製品タイプ別、用途別、地域別、業界動向、2029 年までの予測

説得力のあるエピジェネティックス市場レポートの分析的研究は、成長戦略を策定して売上を増やし、市場でのブランドイメージを構築するのに役立ちます。このレポートは、消費者の需要、政府の政策、および消費者の購買パターンと市場の成長と発展に関連する需要の形で、一般的な市場ドライバーを分析および推定します。この市場調査レポートは、ビジネスの計画に不可欠な部分であり、ヘルスケア業界、市場、または潜在的な顧客に関する情報を組織的に収集および記録します。エピジェネティックス市場分析レポートには、市場の主要プレーヤーの戦略的概要も含まれており、彼らのコアコンピテンシーを綿密に分析し、市場の競争状況を示しています。

エピジェネティクス市場レポートの主なハイライト

Data Bridge Market Research によると、エピジェネティクス市場は 2021 年に 109.6 億ドルの価値があり、2029 年までに 477.5 億ドルに達すると予想され、2022 年から 2029 年までの予測期間中に 20.2% の CAGR で成長すると予想されています。

グローバル市場の主要プレーヤー

グローバル市場分析 – セグメンテーション

市場の地理的領域

ディレクトリの主な内容

研究方法

リクエストに応じてカスタマイズ

エピジェネティクス市場の競争状況は、競合他社に関する詳細な情報を提供します。詳細には、会社概要、会社の財務、収益、市場の可能性、R&D 投資、新しい市場計画、グローバル プレゼンス、生産拠点と施設、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリケーションの優位性が含まれます。上記のデータポイントは、同社が注力しているエピジェネティクス市場にのみ関連しています。

エピジェネティクス市場の主なプレーヤーは次のとおりです。

Illumina, Inc. (米国)

Merck KGaA (ドイツ)

QIAGEN (ドイツ)

F. Hoffmann-La Roche Ltd (スイス)

エーザイ株式会社 (日本)

Novartis AG (スイス)

Abcam plc (英国)

Diagenode sa (米国)

Active Motif, Inc. (米国)

Zymo Research Corporation。(米国)

Thermo Fisher Scientific (米国)

Cellcentric (ドイツ)

Syndax (米国)

New England Biolabs (米国)

Epizyme, Inc. (米国)

Domainex (英国)

Agilent Technologies, Inc. (米国)

PerkinElmer Inc. (米国)

Bio- Rad Laboratories, Inc. (米国)

AsisChem Inc. (米国)

Enzo Life Sciences, Inc. (米国)

EpiGentek Group Inc. (米国)

BioVision Inc. (米国)

バイオテクノロジー。(米)

プロメガ社 (米)

GeneTex, Inc.(米国)

Pacific Biosciences of California, Inc.(米国)

Epigenetics は、ヘルスケア業界の主要なドライバーとマイナーなドライバー、市場シェア、推定量、主要なセグメント、および地理的分析に焦点を当てた専門的で詳細な市場レポートです。市場価値の上昇は、一般的に、アプリケーション業界の成長とそれに伴うアプリケーション需要の増加に起因することがわかります。この市場分析レポートは、幅広い予測フレームワーク内で最も急速な成長を遂げているさまざまなセグメントを調べています。世界のエピジェネティックス市場レポートの競合状況セクションでは、主要な業界プレーヤーの市場シェア分析が明確に明らかにされています。

エピジェネティクス市場は、製品、アプリケーション、技術、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメントの成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

製品

製品に基づいて、エピジェネティクス市場は、酵素、機器と消耗品、キット、および試薬に分割されます。

および

試薬に分割され

ます。

酵素はさらに、DNA修飾酵素、タンパク質修飾酵素、およびRNA修飾酵素に細分されます。機器と消耗品は、次世代シーケンサー、qPCR、質量分析計、ソニケーターなどにさらに分類されます。キットは、バイサルファイト変換キット、ChIP シーケンシング キット、RNA シーケンシング キット、全ゲノム増幅キット、5-hmC および 5-mC 分析キットなどにさらに細分されます。試薬はさらに、抗体、バッファー、ヒストン、磁気ビーズ、プライマーなどに分類されます。

応用

アプリケーションに基づいて、エピジェネティクス市場は腫瘍学、代謝性疾患、発生生物学、免疫学、心血管疾患などに分割されます。

疾患

などに分割さ

れ

ます

。

テクノロジー

DNA メチル化

ヒストン メチル化

その他

技術に基づいて、エピジェネティクス市場は DNA メチル化、ヒストン メチル化、およびその他に分割されます。

エンドユーザー

学術および研究機関

製薬会社およびバイオテクノロジー企業

受託研究機関 (CRO)

エンドユーザーに基づいて、エピジェネティクス市場は学術および研究機関、製薬会社およびバイオテクノロジー企業、受託研究機関 (CRO) に分割されます。

一般的なエピジェネティクス市場レポートで取り上げられている市場分析は、推定された予測フレームワーク内で最も急速な成長を遂げているさまざまなセグメントの調査を提供します。このレポートは、市場の種類、組織の規模、ローカルでの可用性、エンド ユーザー別の組織の種類、および北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカなどの地域での可用性に基づく評価も提供します。この市場レポートに含まれる市場調査データは、市場統計と一貫したモデルを使用して分析および評価されています。大規模なエピジェネティクス市場レポートは、市場シェア分析と主要な傾向分析に関する洞察も提供します。

市場の地理的領域

前述のように、エピジェネティクス市場が分析され、市場規模の洞察と傾向が国、製品、アプリケーション、技術、およびエンドユーザー別に提供されます。

エピジェネティクス市場レポートの対象国は、北米、米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、その他のヨーロッパ、中国、日本、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、その他のアジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、UAE、南アフリカ、エジプト、イスラエル、その他の中東およびアフリカ (MEA)アフリカ (MEA)、ブラジル、アルゼンチン、および南アメリカの一部としての残りの南アメリカ。

北米は、エピジェネティクスで進行中の研究活動を背景に、エピジェネティクス市場を支配しています。さらに、診断手順の継続的な開発とともに提供される革新的なヘルスケア施設の存在は、予測期間中、この地域のエピジェネティクス市場の成長をさらに促進します。

アジア太平洋地域のエピジェネティクス市場は、可処分所得の増加により、大幅な成長が見込まれています。さらに、患者の未開発の臨床需要の増加により、今後数年間でこの地域のエピジェネティクス市場がさらに成長すると予想されます。

エピジェネティクス市場のダイナミクス

運転者

がんの発生率が上昇

世界保健機関によると、2018 年には世界中で 180 万件を超える新たながんの症例が検出されました。世界保健機関によると、低所得国と中所得国ががんによる死亡の約 70% を占めています。

International Human Epigenome Consortium (IHEC)、National Cancer Institute (NCI)、National Institutes of Health (NIH) などの研究開発機関は、

エピジェネティクス関連の研究開発と商業開発のための資金調達とサポートを進めています。

エピジェネティクスにおける政府のイニシアチブ

の拡大 非腫瘍疾患におけるエピジェネティクスの使用と同様に、エピジェネティクス研究に協力する学術、製薬、およびバイオテクノロジー企業の数が増加しています。

機会

さらに、新興国での成長率の上昇に関するさらなる推定は、今後数年間でエピジェネティクス市場の成長の潜在的な機会を提示します。

制約/課題

一方、機器支出の増加は、ターゲット期間中のエピジェネティクス市場の成長をさらに妨げると予想されます。ただし、熟練した専門家の不足は、近い将来、エピジェネティクス市場の成長にさらに挑戦する可能性があります。

ディレクトリの主な内容

レポートの概要

タイプ別の市場分析

製品アプリケーション市場

メーカーのプロファイル/分析メーカー別の市場パフォーマンス地域

メーカー別の市場パフォーマンスグローバルCOVID-19エピジェネティクス市場パフォーマンスへの影響(販売時点)地域開発トレンド上流のソース、テクノロジー、コストチャネル分析消費者分析エピジェネティクス市場予測の結論

エピジェネティクス市場レポートは、次の質問に答えます。

エピジェネティックス市場レポートはどのセグメントをカバーしていますか?

エピジェネティクス市場の主要プレーヤーは誰ですか?

エピジェネティクス市場の将来の市場価値は?

エピジェネティクス市場の成長率は?

市場がカバーする主要国は?

エピジェネティクス市場の主要な市場ドライバーはどれですか?

Epigenetics の上流の原材料と製造設備、および Epigenetics の製造プロセスとは何ですか?

エピジェネティクス業界への経済的影響とエピジェネティクス業界のトレンド。

エピジェネティクス市場の市場機会、リスク、および概要は何ですか?

調査方法: グローバル エピジェネティクス市場

データ収集と基準年分析は、大きなサンプル サイズのデータ​​収集モジュールを使用して行われました。市場統計と一貫したモデルを使用して、市場データを分析および推定します。市場シェア分析と主要トレンド分析も、市場レポートの重要な成功要因です。詳細については、アナリストにお電話いただくか、お問い合わせをドロップダウンしてください。

DBMR 研究チームが使用する主要な研究方法は、データの三角測量です。これには、データ マイニング、データ変数が市場に与える影響の分析、一次 (業界の専門家) による検証が含まれます。データ モデルには、サプライヤーのポジショニング グリッド、市場タイムライン分析、市場の概要とガイド、企業のポジショニング グリッド、企業の市場シェア分析、指標、グローバルおよび地域およびサプライヤー シェアの分析が含まれます。調査方法の詳細については、業界の専門家にお尋ねください。

