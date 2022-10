オンライン振動モニタリング市場分析、トレンド、トップ メーカー、シェア、成長、統計、CAGR 6.20%、2029 年までの機会と予測|| Emerson Electric Co. (米国)、General Electric (米国)、Honeywell International (米国)

世界のオンライン振動モニタリング市場は、2021 年に 14 億 9,030 万米ドルと評価され、2029 年までに 2 億 1,140 万米ドルに達すると予想され、2022 年から 2029 年の予測期間中に 6.20% の CAGR を登録します。

影響力のあるオンライン振動モニタリング市場レポートを生成する際に使用される顕著な機能には、最高レベルの精神、実用的なソリューション、献身的な研究と分析、モダニズム、統合されたアプローチ、および最新の技術が含まれます。すべての統計データと数値データは、SWOT 分析やポーターのファイブ フォース分析などの確立された高度なツールを使用して解釈されます。このレポートは、市場における主要なドライバー、課題、機会とともに、新たなトレンドを認識して分析しています。さらに、オンライン振動モニタリング市場レポートを使用すると、企業はマーケティングの問題の程度、すでに市場に出回っている特定の製品の失敗の理由、および発売される新製品の将来の市場について知ることができます。

企業は、オンライン振動モニタリング市場ドキュメントの助けを借りて、それぞれの市場への最高の市場機会の比類のない洞察と知識を得ることができます。この業界レポートで分析された一般的な市場ドライバーは、消費者の需要、政府の政策、および消費者が製品を購入することで市場の成長と発展につながる需要です。革新的なアナリスト、調査専門家、統計学者、予測担当者、エコノミストのチームが、この高度で包括的な市場調査レポートを提示するために厳密に取り組んでいます。オンライン振動モニタリング市場分析レポートは、販売、輸出入、または収益の観点から市場に到達する主要な課題の分析的評価です。

オンライン振動モニタリング市場調査レポートで言及されている主要なプレーヤー:

Emerson Electric Co. (米国)、General Electric (米国)、Honeywell International (米国)、NATIONAL INSTRUMENTS CORP. (米国)、SKF (スウェーデン)、Rockwell Automation, Inc. (米国)、Schaeffler AG (ドイツ)、Brüel &ケアー。(デンマーク)、Meggitt PLC。(米国)、Analog Devices, Inc. (米国)、Fluke Corporation (米国)、SymphonyAI Industrial (米国)、PCB Piezotronics, Inc. (ニューヨーク)、PARKER HANNIFIN CORP (米国)、SPM Instrument AB. (スウェーデン)、ALS (オーストラリア)、Machine Saver (米国)、Petasense Inc. (米国)、Amphenol Corporation。(米国)、Practice Care Maintenance Services Ltd (英国)

このレポートは、オンライン振動モニタリング市場の成長に大きな影響を与える主要なマクロ経済要因の優れた概要を提供します。また、オンライン振動モニタリング市場での収益創出と売上増加の機会を特定する上で重要な絶対ドル機会分析も提供します。市場関係者は、レポートで提供される定性的および定量的分析を使用して、オンライン振動モニタリング市場をよく理解し、成長の観点から業界で大きな進歩を遂げることができます。全体的なオンライン振動モニタリングの市場規模と、レポートで調査された各セグメントの規模は、さまざまな要因に基づいて正確に計算されます。

世界のオンライン振動モニタリング市場のダイナミクス

このセクションでは、市場の原動力、利点、機会、制約、および課題を理解することを扱います。このすべてについて、以下で詳しく説明します。

運転手

振動監視用のクラウド コンピューティング プラットフォーム

最近、企業はリアルタイムで機器の状態を監視する必要があり、クラウドコンピューティングプラットフォームの形で工作機械の診断技術が関与しています。モバイル コンピューティング テクノロジの出現とインターネットに接続されたデバイスの普及により、相互接続されたデバイス分析による機械のデータ結果の柔軟性と精度が向上しました。これらすべての受益要因が、予測期間中のオンライン振動監視市場の成長を後押ししています。

オンライン振動モニタリングの需要の高まり

オンライン振動モニタリングは、継続的に稼働し、欠陥が発生しやすい重要なプラントで広く使用されているプロセスです。石油、ガス、電子機器分野での生産の年中無休のメンテナンスによるオンライン振動モニタリングの使用率の高さは、予測期間中のオンライン振動モニタリング市場の成長を促進する要因です。

機会

モノのインターネット (IOT) の普及と出現の拡大

クラウド プラットフォームのイノベーションの進展とその後の採用の増加により、市場、製造会社、およびエンド ユーザーに新しい機能が提供されています。モノのインターネット (IOT) の出現は、市場に新たな機会を生み出しました。状態監視のためのモノのインターネットと予知保全は、重要な資産の高いアップタイムと、非常に効率的なパフォーマンスと信頼性を確保するのに役立ちます。これらの要因は、予測期間にわたって市場に大きな有利な成長機会を生み出しています

オンライン振動モニタリング市場セグメンテーションに基づく

募集

ハードウェア

ソフトウェア

サービス

導入タイプ

敷地内に

クラウド

システムタイプ

組み込みシステム

振動アナライザー

振動計

業界

オイルとガス

発電

鉱業金属

化学

自動車

航空宇宙と防衛

食品および飲料

マリン

その他

Global Online Vibration Monitoring Market: Regional Segment Analysis (Regional Production Volume, Consumption Volume, Revenue and Growth Rate 2022-2029):

North America (United States, Canada and Mexico)

Europe (Germany, UK, France, Italy, Russia and Spain etc.)

Asia-Pacific (China, Japan, Korea, India, Australia and Southeast Asia etc.)

South America (Brazil, Argentina and Colombia etc.)

Middle East & Africa (South Africa, UAE and Saudi Arabia etc.)

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulations in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points such as new sales, replacement sales, country demographics, disease epidemiology and import-export tariffs are some of the major pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of sales channels are considered while providing forecast analysis of the country data.

Recent developments

In 2021, SKF collaborated with Norwegian ship owner Solrang to introduce predictive maintenance by investing in new system for manual vibration monitoring. Solrang will make use of necessary apps to monitor a range of onboarding rotating equipment.

In 2020, SKF released a compact and cost-efficient vibration and temperature sensor to monitor the condition of industrial machinery’s heavy parts.

The report also tracks the latest market dynamics, such as driving factors, restraining factors, and industry news like mergers, acquisitions, and investments. It provides market size (value and volume), market share, growth rate by types, applications, and combines both qualitative and quantitative methods to make micro and macro forecasts in different regions or countries.

Online Vibration Monitoring Market : Key Questions Answered in the Report

-急速に進化するビジネス環境は、どのようにしてオンライン振動モニタリング市場の重要な成長エンジンになったのですか?

-オンライン振動モニタリング市場の成長に影響を与える根本的なマクロ経済要因は何ですか?

-オンライン振動モニタリング市場の成長を常に形成している主要なトレンドは何ですか?

-オンライン振動モニタリング市場に豊富な機会を提供する著名な地域はどこですか?

-世界市場シェアのかなりの部分を支配するために主要なプレーヤーが採用した主要な差別化戦略は何ですか?

利点:

この調査は、現在の市場機会の特定を支援することを目的として、長年にわたる現在の傾向、予測、およびダイナミクスの包括的な分析を提供します。

各地域の主要国の個々の市場収益がマッピングされています。

この調査では、地域および国ごとにオンライン振動モニタリング市場の状況を調べています。

オンライン振動モニタリング市場の主要な参加者が特定されています。

地域全体の競争環境を理解するために、この調査では競争環境を評価し、バリュー チェーン分析を実施します。

市場内のオンライン振動モニタリング市場のセグメンテーションの詳細な分析が提供されており、これは現在の市場機会に役立つと予測されています。

