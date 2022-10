カプノグラフィー機器市場は、2028年までの予測期間中に4.55％のCAGRで成長します

カプノグラフィー機器市場は、2021年から2028年の予測期間中に市場の成長を経験すると予想されています 。データ ブリッジ市場調査は、市場が上記の予測期間中に 4.55% の CAGR で成長すると分析しています。-上空。慢性閉塞性肺疾患 (COPD)、肺塞栓症、喘息などの集中的な呼吸制御を必要とする呼吸器疾患の有病率の増加、および肥満や喫煙などの不健康なライフスタイルの相乗効果は、カプノグラフィー機器を動かす重要な要因です。. 市場。

カプノグラフは、定期的な呼吸中の CO2 濃度をプロットすることによって、または吐き出された CO2 の量の関数として、呼気中に患者の体内に存在する二酸化炭素を測定するために使用されるデバイスの一種です。主に麻酔や集中治療室で使用されます。

日本光電株式会社、日本光電株式会社、Medtronic、Smiths Group plc、Masimo、Diamedica (UK) Limited、Shenzhen Comen Medical Instruments Co. Ltd.、Edan Instruments Inc.、No 、Drägerwerk AG & Co. KGaA、BD、Infinium Medical、Burtons Medical Equipment, Ltd.、Zoll Medical、Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.、Schiller、Criticare Technologies、Hill-Rom Holdings、Infinium Medical、Axetris他のグローバルプレーヤーの間での Ag 市場シェアデータは、グローバル、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋 (APAC)、中東およびアフリカ (MEA)、および南アメリカで個別に入手できます。

世界のカプノグラフィー機器市場の範囲と市場規模

カプノグラフィー機器市場は、製品、技術、コンポーネント、アプリケーション、および最終用途に基づいて分割されています。これらのセグメントの成長は、ユーザーに貴重な市場情報を提供することで、業界内の低成長セグメントを分析し、主要な市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

製品に基づいて、カプノグラフィー機器市場は、ポータブル、スタンドアロン、およびマルチパラメーターに分割されます。

技術に基づいて、カプノグラフィー装置市場はラテラル フロー、メイン フロー、およびマイクロ フローに分割されます。

コンポーネントに基づいて、カプノグラフィー機器市場は OEM (相手先商標製造会社) モジュールとその他に分割されます。

アプリケーションに基づいて、カプノグラフィー機器市場は、救急医療、救命救急、鎮静処置、および疼痛管理に分割されます。

カプノグラフィー機器市場は、病院および外来治療センターによる最終用途に基づいて分割されています。

カプノグラフィー機器市場の 国別分析

前述のように、カプノグラフィー機器市場は、国、製品、技術、コンポーネント、アプリケーション、および最終用途別に分析され、市場規模の予測と傾向が提供されます。カプノグラフィー機器市場レポートの対象国は、米国、カナダ、メキシコ、北米、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、その他のヨーロッパ、中国アジア太平洋 (APAC)、日本です。 、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、その他のアジア太平洋 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、その他の国アジア太平洋 (APAC) 中東およびアフリカ(MEA) およびアフリカ (MEA) の一部である残りの南アメリカ、ブラジル、

北アメリカは、不健康なライフスタイルと高レベルのストレスによって引き起こされる呼吸器疾患の有病率の増加、および呼吸器処置と監視ソリューションと厳しい規制のための新しい補償モデルの統合の増加により、カプノグラフィー機器の市場を支配しています. このアジア太平洋地域では. . 支配的。これらは、医療システムの改善、医療費の上昇、およびこの地域でのこの技術の利点に対する認識の高まりによる、カプノグラフィー機器市場の成長の観点から予測される地域です。

カプノグラフィー機器市場レポートの国のセクションでは、現在および将来の市場動向に影響を与える個々の市場影響要因と国内市場の規制変更も提供しています。消費量、生産地と量、輸出入分析、価格動向分析、原材料費、バリュー チェーン分析などのデータ ポイントは、各国の市場シナリオを予測するために使用される重要な指標の一部です。また、グローバル ブランドの存在と入手可能性、地域や国内のブランドとの競争が激しいか低いかによって直面する課題、国内の料金と貿易ルートの影響も考慮してください。

