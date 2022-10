カンナビジオール (CBD) 油抽出物の市場規模: アプリケーション、業界シェア、収益、主要企業、CAGR、需要、2029 年までの売上予測

世界 のカンナビジオール (CBD) 油抽出物市場 は、2021 年に 79.4 億米ドルと評価され、2029 年までに 377.4 億米ドルに達すると予測されており、予測期間中に 21.50% の CAGR を記録します。データ ブリッジ市場調査チームによってキュレーションされた市場レポートには、専門家による詳細な分析、輸出入分析、価格分析、生産消費分析、および気候連鎖シナリオが含まれています。

カンナビジオール(CBD)油抽出物市場のトッププレーヤー :

キャノピー・グロース・ソサイエティ

株式会社アフリア

ドーンカンナビス

株式会社マリカン

ティルレイ

GW ファーマシューティカルズ plc

ティクン・オラム

クロノスグループ

カズミラ

リーフバイオサイエンス

今日のヘンプライフ

アメリカのシャーマンCBD

ファーマシャンブル

ニューリーフ ナチュラルズ、LLC

カンナビジオール(CBD)油抽出物市場のダイナミクス

このセクションでは、市場のドライバー、利点、機会、制約、および課題を理解することについて説明します。これについては、以下で詳しく説明します。

運転手

その利点に対する認識の高まり

The increased awareness about the benefits of cannabidiol and its medicinal properties is inducing increased demand and application by the small and medium scale enterprises. Also, high adoption of hemp oil in pharmaceutical industries reduces body pain is a positive sign. This in turn is bolstering the growth of the market.

さらに、対象を絞った研究活動のための官民資金の急増、高い可処分所得、急速な都市化、ライフスタイルの変化、世界中の技術進歩による製品の革新と開発の増加などの要因が市場価値を押し上げています。さらに、インターネットの普及率の向上、継続的な製品開発と商品化、特に発展途上国における大麻関連製品の使用に対する政府の支援規制、および一人当たりの支出の増加はすべて、市場の将来の成長率に貢献します。

機会

資金調達と研究開発業務の増加

さらに、研究開発能力に関連する連邦政府からの急増する資金と、生産コストと浪費を最小限に抑えるために推進される技術進歩の数の増加は、2022 年から 2029 年までの予測期間に市場関係者に収益機会を拡大します。さらに、持続可能な開発に向けた研究開発業務は、資源の最適かつ賢明な使用を保証し、カンナビジオール(CBD)油抽出物市場の将来の成長をさらに拡大します。

拘束・挑戦

原材料の 価格と入手可能性に関する問題

原材料や機械設備のコストの変動や変動は、市場の成長に重大な危険をもたらします。さらに、世界のカンナビジオール (CBD) 油抽出物市場の拡大は、1 つの場所での原材料の入手可能性が一貫していないことによって妨げられています。

規範、基準、および規制

政府が産業活動に関連するさまざまな産業用途に厳格な規則を課すことで、市場の成長ペースはさらに鈍化するでしょう。標準化規則の欠如、大麻製品の利点と高コストに関する後進国での認識の欠如、およびアジア太平洋地域での規制強化による需要と供給のスペクトルの変化は、市場での地位を悪化させるでしょう。その結果、これらの要因は、カンナビジオール (CBD) 油抽出物市場の成長率に挑戦すると推定されています。

これに加えて、増加する需要に対応するための競争と供給の激化、および生産設備の不足による低品質の製品開発は、市場の拡大をさらに阻害します。

このカンナビジオール (CBD) 油抽出物市場レポートは、新しい最近の動向、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリュー チェーンの最適化、市場シェア、国内およびローカライズされた市場プレーヤーの影響の詳細を提供し、新たな収益ポケットに関する機会を分析します。 、市場規制の変化、戦略的な市場成長分析、市場規模、カテゴリ市場の成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品承認、製品発売、地理的拡大、市場における技術革新。カンナビジオール (CBD) 油抽出物市場の詳細については、Data Bridge Market Research に連絡してアナリスト ブリーフを入手してください。当社のチームは、市場の成長を達成するための十分な情報に基づいた市場決定を下すお手伝いをします。

世界のカンナビジオール(CBD)油抽出物市場の範囲

カンナビジオール (CBD) 油抽出物市場は、ソースの種類、抽出物の種類、抽出方法、流通チャネル、および最終用途に基づいて分割されています。これらのセグメント間の成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

ソースの種類

麻

マリファナ

抽出タイプ

フルスペクトラムエキス

大麻分離株

抽出方法

溶剤 系

非溶剤系

流通経路

B2B

B2C

最終用途

医学

個人使用

医薬品

ウェルネス

競争環境とカンナビジオール(CBD)油抽出物市場シェア分析

カンナビジオール (CBD) 油抽出物市場の競争状況は、競合他社の詳細を提供します。含まれる詳細には、会社の概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場への取り組み、グローバルなプレゼンス、生産拠点と施設、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリケーションが含まれます。支配。提供された上記のデータポイントは、カンナビジオール(CBD)油抽出物市場に関連する企業の焦点にのみ関連しています。

カンナビジオール(CBD)油抽出物市場で活動している主要プレーヤーの一部は次のとおりです。

キャノピー・グロース・コーポレーション(カナダ)

クロノスグループ(カナダ)

ティルレイ。(私たち)

ヘクソ(カナダ)

CannTrust (カナダ)

オーロラ・カンナビス株式会社 (カナダ)

GW ファーマシューティカルズ plc. (イギリス)

VIVOカンナビス株式会社 (カナダ)

Alkaline88、LLC。(私たち)

ニューエイジ社(米国)

カンナラ。(カナダ)

ディクシー・ブランズ(米国)

ライトヘッド LLC. (私たち)

The Supreme Cannabis Company, Inc (カナダ)

カンナビス・アフリア(カナダ)

CURA CS、LLC。(私たち)

カズミラ(米国)

Curleaf(米国)

CannazALL (米国)

