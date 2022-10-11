カンナビジオール (CBD) 注入飲料市場 2022 主要プレーヤー、業界の最新情報、見通し、および COVID-19 影響分析 2029

世界のカンナビジオール（CBD）注入飲料市場エンタープライズ ドキュメントは、市場の定義、分類、アプリケーション、および市場での関与について説明します。エンタープライズ レコードは、詳細な説明、積極的なシナリオ、主要キャリアの膨大な製品ポートフォリオ、および反対者の助けを借りて採用されたエンタープライズ メソッドと、SWOT 評価およびポーターの 5 圧力分析を手元に作成します。この広範な範囲のファイルは、世界の企業の視点、完全な分析、サイズ、シェア、成長、セグメント、特性、および予測に関する素晴らしい概要です。勝利を収めているカンナビジオール (CBD) 注入飲料市場の記録は、2020 年の過去 12 か月、2021 年の基準年、2022 年の予測期間の CAGR 予測をさらに提示しながら、通常は SWOT 評価から得られるすべての市場ドライバーと市場の制約の推定で構成されています。 2029年。

上位のカンナビジオール（CBD）注入飲料市場ファイルは、プロファイリング、製品概要、生産の範囲、必要な未調理の素材、組織の経済的適合性など、雇用主のさまざまな目標に完全に基づいた、市場の主要なゲーマーの徹底的な調査に役立ちます. 製品の種類、機能、ブーム要因によって市場を調査します。この市場調査文書は、完全な市場特性を軽視し、市場におけるバイヤー、消費者、代替品、新規参入者、競合他社、およびサプライヤーの影響を分析します。主要な側面のカンナビジオール（CBD）注入飲料市場の商業企業文書は、市場の展望、将来的に企業に課される可能性のある問題、および特定のメーカーを機能させる方法を特に理解するのに役立つ市場の洞察を提供します例外的な方法。

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市場分析と規模

CBDベースの製品に対する業界の関心は、 医療およびレクリエーション目的でマリファナを合法化する一般大衆の努力の結果として急増しています. 非向精神作用の結果として、カンナビジオール (CBD) 注入飲料は消費者の間で人気を博しています。神経障害、精神障害、がん治療など、カンナビジオール (CBD) の医療用途の拡大は、カンナビジオール (CBD) 注入飲料市場の進化の重要な原動力です。

Data Bridge Market Research は、2021 年に 28 億 3000 万米ドルと評価されたカンナビジオール (CBD) 注入飲料市場が、2022 年の予測期間中に 15.50% の CAGR で 2029 年までに 89 億 6000 万米ドルの価値に達すると予想されていると分析しています。 2029年。

市場の定義

カンナビジオール（CBD）は、カンナビス・サティバ植物由来のカンナビノイド薬を含む飲料です。これらの医薬品は、主にテトラヒドロカンナビノール (THC) とカンナビジオール (CBD) (CBD) に分類されます。CBDを注入した飲料は、不眠症、炎症、慢性疼痛、うつ病、不安症、悪阻などの治療に広く使用されています.

レポートの範囲と市場セグメンテーション

レポート指標 詳細 予測期間 2022年から2029年 基準年 2021年 歴史的な年 2020 (2019 – 2014 にカスタマイズ可能) 量的単位 10 億米ドルでの収益、単位でのボリューム、米ドルでの価格 対象セグメント 製品タイプ (アルコール、ノンアルコール)、CBD タイプ (マリファナ由来、ヘンプ由来、合成)、グレード (医薬品グレード、食品グレード)、流通チャネル (店頭薬局、コンビニエンス ストア、オンライン、その他) 対象国 米国、北米のカナダとメキシコ、ドイツ、スウェーデン、ポーランド、デンマーク、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパのその他の地域、中国、日本、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC) の残りのアジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、UAE、南アフリカ、エジプト、イスラエル、その他の中東およびアフリカ (MEA)中東およびアフリカ (MEA) の一部として、ブラジル、アルゼンチン、および南アメリカの一部として南アメリカのその他の地域 対象となる市場関係者 キャノピー・グロース・コーポレーション（カナダ）、クロノス・グループ（カナダ）、ティルレイ。(米国)、Hexo (カナダ)、CannTrust (カナダ)、Aurora Cannabis Inc. (カナダ)、GW Pharmaceuticals plc. （英国）、VIVO Cannabis Inc.（カナダ）、Alkaline88（米国）、NewAge Inc.（米国）、Cannara。(カナダ)、Dixie Brands (米国)、KANNAWAY LLC. （米国）、The Supreme Cannabis Company、Inc（カナダ）、CANNABIS Aphria（カナダ）、CURA CS、LLC。(米国)、KAZMIRA (米国)、Curaleaf (米国)、CannazALL (米国) 機会 グミなどのCBD製品は、従来の鎮痛剤の代替品として人気を集めています

ヘルスケアの幸福に関する知識の向上

CBDには強力な抗不安作用と抗うつ作用があることが発見されています

カンナビジオール（CBD）注入飲料市場のダイナミクス

運転手

医療および娯楽目的での大麻の合法化の高まり

特に国境を越えて、さまざまな医療およびレクリエーション目的での大麻の合法化の増加により、カンナビジオール（CBD）を注入した飲料の需要が高まっています。さらに、炎症の治療、痛みの緩和、睡眠の質の改善、およびストレス管理におけるカンナビジオール（CBD）の多くの利点に対する消費者の意識の高まりが、市場の成長を推進しています。

人口における神経疾患および精神疾患の有病率の上昇

大麻喫煙によって引き起こされるいくつかの呼吸器疾患の有病率の上昇により、カンナビジオール（CBD）注入飲料などのCBD注入食品に対する消費者の好みが変化しました。さらに、さまざまな神経障害および精神障害の有病率の上昇により、消費者の薬物誘発性感覚のリスクを排除する非向精神特性により、カンナビジオール（CBD）注入飲料の採用が促進されています.さらに、潜在的なCBD飲料の顧客はより積極的です合法的なCBD製品にお金を費やすことは、カンナビジオール（CBD）注入飲料市場の成長率にプラスの影響を与えています.

機会

CBD製品は、イブプロフェン、アスピリンなどの従来の鎮痛剤に代わるものとして人気を集めています. CBDには、強力な抗不安作用と抗うつ作用があることが発見されています。さらに、不安やうつ病に関連する脳の重要な領域で神経新生 (脳細胞の成長) を増加させることが示されています。これらの要因はすべて、今後数年間で市場の成長を促進する上で重要な役割を果たすでしょう。同様に、より健康的な形の大麻とその副産物の開発と生産に関する継続的な研究は、予測期間中にカンナビジオール（CBD）注入飲料市場に新たな機会を生み出すでしょう。

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目次からのいくつかのポイント

グローバル カンナビジオール (CBD) 注入飲料市場レポート 2021 キー プレーヤー、種類、アプリケーション、国、市場規模、2029 年までの予測による

第 1 章 レポートの概要

第 2 章 グローバル カンナビジオール (CBD) 注入飲料市場の成長動向

2.1 業界動向

2.1.1 SWOT 分析

2.1.2 ポーターの 5 つの力の分析

2.2 潜在的な市場と成長の可能性分析

2.3 地域別の業界ニュースとポリシー

2.3.1 業界ニュース

2.3.2 業界ポリシー

2.4 POST COVID-19 の下での業界動向

第 3 章 スポーツ賭博市場の

バリュー チェーン 3.1 バリュー チェーンのステータス

3.2 カンナビジオール (CBD) 注入飲料市場の製造コスト構造分析

3.2.1 生産プロセス分析

3.2.2 カンナビジオール (CBD) 注入飲料市場の

3.2.3 の人件費カンナビジオール (CBD ) 注入 飲料

市場

第 4 章 プレイヤーのプロフィール

第5章 地域別の世界のカンナビジオール（CBD）注入飲料市場分析5.1地域別 の

世界のカンナビジオール（CBD）注入飲料市場の売上高、収益、市場シェア

5.1.1

.2 世界のカンナビジオール (CBD) 注入飲料市場の地域別収益 (2016-2021)

5.2 北米カンナビジオール (CBD) 注入飲料市場の売上高と成長率 (2016-2021

) (2016-2021)

5.4 アジア太平洋カンナビジオール (CBD) 注入飲料市場の売上高と成長率 (2016-2021)

5.5 中東およびアフリカ カンナビジオール (CBD) 注入飲料市場の売上高と成長率 (2016-2021)

5.6 南米カンナビジオール (CBD) 注入飲料市場の売上高および成長率 (2016-2021)

第6章 北米カンナビジオール（CBD）注入飲料市場分析の国別

第7章 ヨーロッパカンナビジオール（CBD）注入飲料市場の国別分析

第8章 アジア太平洋カンナビジオール（CBD）注入飲料市場の国別分析

第9章 中東およびアフリカのカンナビジオール（CBD）注入飲料市場の国別分析

第10 章南アメリカカンナビジオール（CBD）注入飲料市場分析の国別

第11章 タイプ別の世界のカンナビジオール（CBD）注入飲料市場セグメント

第12章 アプリケーション別の世界のカンナビジオール（CBD）注入飲料市場セグメント

第13章 カンナビジオール（CBD）注入飲料市場の予測（2022年 から

2029年）

-2029)

13.2.1 北米カンナビジオール (CBD) 注入飲料市場予測 (2022-2029)

13.2.2 ヨーロッパ カンナビジオール (CBD) 注入飲料市場予測 (2022-2029)

13.2.3 アジア太平洋カンナビジオール (CBD) 注入飲料市場予測 (2022-2029)

13.2.4 中東およびアフリカ カンナビジオール (CBD) 注入飲料市場予測 (2022-2029)

13.2.5 南米カンナビジオール (CBD) 注入飲料市場予測 (2022-2029)

13.3 カンナビジオール (CBD) 注入飲料市場の種類別予測 (2022-2029) 13.4 カンナビジオール (CBD) 注入飲料市場 予測

(2022-2029)

第 14 章 付録

14.1 方法論

14.2 研究データソース

それぞれの画像とグラフ ( TOC ) に沿った事実と数字を含む完全なレポートの詳細

トップトレンドレポート

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-goat-milk-based-infant-formula-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hydrolyzed-vegetable-protein-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pet-odor-control-products-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-taste-enhancers-in-animal-feed-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-low-fat-milk-market

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データ ブリッジ市場調査について:

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