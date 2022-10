キャッサバ澱粉市場は、製造概要、事業概要、および2028年までの予測によって決定されます

市場調査情報の信頼できる情報源として、 トップ フードタピオカ澱粉アプリケーション市場レポートは、ビジネスの成功の範囲を拡大します。 この市場分析は、推定された予測フレームワークで最速のビジネス開発を観察するために、さまざまな市場セグメントに関する知識を提供します。研究者、予測者、アナリスト、および業界の専門家のチームが、エンド ユーザーの視点からこの市場調査レポートを作成するために懸命に取り組んでいます。SWOT分析やポーターの5つの力分析などの実績のあるツールを使用すると、食品アプリケーション向けタピオカ澱粉市場に関する優れたレポートを作成するのに非常に役立ちます.

食品用途のタピオカ澱粉市場は、2021 年から 2028 年までの予測期間中に市場の成長を経験すると予想されます。食品および飲料用途のバインダーとしての需要の高まりは、食品用途のタピオカ澱粉市場を牽引しています。

タピオカ澱粉とも呼ばれるタピオカ澱粉は、キャッサバの主要成分の 1 つであるため、キャッサバの根から作られます。タピオカ澱粉は、さまざまな食品製造用途の結合剤および甘味料として、グルタミン酸ナトリウム (MSG) の製造に使用できます。グルテンフリー製品としての特性により、そのデンプンは主にセリアック病に使用されるため、さまざまな製品に使用されています.

食品用途における主要なタピオカ澱粉市場プレーヤー:

食品用途におけるタピオカ澱粉の市場レポートで取り上げられている主要なプレーヤーは、Tate & Lyle、Cargill、Incorporated、Ingredion Incorporated、AGRANA Beteiligungs-AG、Devex、Visco Starch、Vaighai Agro、Aryan International、Psaltry International Limited、Ekta International、Chorchaiwat Industry です。 . CO., LTD, Lentus Foods & Agro Ltd, Matna Foods Ltd., Psaltry International Limited, KengSeng group of company, Tapioca Vietnam, SPAC Starch Products (India) Ltd, ADM, Chaiwat Industry Company Limited, Thai German Processing Co., Ltd TCSTapioca Starch Industry Co., Ltd.、その他の国内外のプレーヤー。市場シェア データは、グローバル、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋 (APAC)、中東およびアフリカ (MEA)、および南アメリカで利用できます。

地域別

アジア太平洋: 中国、日本、インド、その他のアジア太平洋

ヨーロッパ: ドイツ、イギリス、フランス、その他のヨーロッパ

北米: 米国、メキシコ、カナダ

ラテンアメリカ: ブラジルおよびラテンアメリカのその他の地域

中東およびアフリカ: GCC諸国およびその他の中東およびアフリカ

