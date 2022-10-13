キャンディー市場は、2029 年までに 3,083 億 9000 万米ドルの価値を把握すると評価されています。サイズ、シェア、トレンド、成長、収益の見通し

最も信頼できるCandy Marketの記録は、エンゲージメント、獲得、保持、および収益化で構成される産業メソッドのライフサイクルのすべての段階を設定および最適化するのに役立ちます。この市場調査記録には、増加率、マクロ経済パラメータ、パトロンによるパターンの購入、実現可能な将来の傾向、市場の需要と家具のシナリオに完全に基づいて、あらゆる地理的な場所で達成可能な市場についての発見が含まれます。この市場調査ドキュメントは、世界中のすべての主要地域の製造能力、消費、輸入および輸出に関する完全な情報を提供します。したがって、世界分類のキャンディ マーケット ファイルは、市場のより重要な要素に耳を傾けるのに役立ちます。

非常に優れたCandy Marketドキュメントによって提供される情報、統計、事実、および数値は、Candy Market企業のグループが需要の規定に依存するアイテムの製造を最大化または削減するのに役立ちます. この広告記録には、市場を支配したり、新たな新興企業として市場にマークを付けたりする場合に非常に重要な事実が含まれています. これに加えて、製造業者、地域、種類、アプリケーションの助けを借りて国際情報の内訳を分類し、さらに市場状況、市場シェア、増加率、将来の傾向、市場ドライバー、可能性と課題、危険性と参入障壁を分析します。収入チャネル、およびディストリビューター。

最近の開発

2021 年、Russell Stover Chocolates は、非 GMO で砂糖を加えていない有機成分を含むフェアトレード チョコレート バーのコレクションである Joy Bites を推進しました。

2020年、米国のPerfetti Van Melle USA Inc.は、ヨーロッパに根ざしたFruit-tellaブランドで最初のソフトグミ製品を推進しました. フルーツテラソフトグミは、 ゼラチン の代わりにペクチンを使用し、 本物のフルーツピューレを使用しています。また、ラズベリー、ピーチ、ストロベリー、マンゴーの 4 種類もあり、それぞれのグミは遊び心のあるフルーツ キャラクターの形をしています。

このレポートの PDF サンプル コピー (完全な TOC、グラフ、および表を含む) を入手するには、https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr= global-candy-market にアクセスしてください。

市場分析と規模

キャンディーは菓子製品であり、砂糖が主原料です。キャンディーの主な対象者は子供と若者です。世界中のあらゆる年齢層の人々が楽しんでいます。近代化、西洋化の増加、および個人の可処分所得の増加が、キャンディー市場の成長を促進している主な要因です。若い人口の増加とダークチョコレートの人気の高まりは、キャンディー市場の成長の間接的な要因です。

Data Bridge Market Research は、キャンディー市場が 2021 年に 2,263 億 8000 万米ドルと評価され、2029 年までに 3083 億 9000 万米ドルに達すると予想され、2022 年から 2029 年の予測期間中に 3.94% の CAGR を記録すると分析しています。市場価値、成長率、市場セグメント、地理的範囲、市場プレーヤー、および市場シナリオとして、Data Bridge Market Research チームによってキュレーションされた市場レポートには、詳細な専門家分析、輸出入分析、価格分析、生産消費分析が含まれます。特許分析と技術進歩。

市場の定義

キャンディー は、菓子の甘い食品と も呼ばれます。キャンディーeの主成分は砂糖です。キャンディーは、チョコレート、ミルク、ナッツ、フルーツ、人工甘味料を組み合わせて作られ、小片、ドロップ、バーの形をしています. ボディビルディングに役立つタンパク質値を提供するミネラルとビタミンを含む特定のキャンディーがあります. 多忙なスケジュールの消費者は、消費に時間がかからず、休憩中に楽しむことができる小さなスナックとしてキャンディーを選ぶことがよくあります

レポートの範囲と市場セグメンテーション

レポート指標 詳細 予測期間 2022年から2029年 基準年 2021年 歴史的な年 2020 (2014 – 2019 にカスタマイズ可能) 量的単位 10 億米ドルでの収益、単位でのボリューム、米ドルでの価格 対象セグメント タイプ（ハードボイルドスイーツ、ミント、ガムとゼリー、チョコレート、キャラメルとトフィー、薬用菓子、高級ベーカリー製品、その他）、年齢層（子供、大人、高齢者）、価格帯（エコノミー、ミッドレンジ、ラグジュアリー） 、流通チャネル（スーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、医薬品およびドラッグストア、フードサービス、免税店、Eコマース、その他） 対象国 米国、北米のカナダとメキシコ、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパのその他の地域、中国、日本、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、UAE、南アフリカ、エジプト、イスラエル、中東の一部としての中東およびアフリカ (MEA) の残りの地域 (APAC)およびアフリカ (MEA)、ブラジル、アルゼンチン、および南米の一部としてのその他の南米 対象となる市場関係者 Ferrero (イタリア)、Meiji Holdings Co., Ltd (日本)、THE HERSHEY COMPANY (米国)、Quality Candy Company (米国)、Nestlé (スイス)、Cloetta (スウェーデン)、General Mills Inc. (米国)、Mondelēz International (米国）、Mars, Incorporated（米国）、pladis global（英国）、LOTTE CONFECTIONERY CO.LTD（韓国）、Storck（ドイツ）、Perfetti Van Melle（オランダ）、Candy Rush Muskoka（カナダ）、HARIBO GmbH & Co. KG (ドイツ)、Arcor (アルゼンチン)、Sweet Candy Company (米国)、THE BANG CANDY COMPANY (米国) palmer-candy (米国)、SUGARFINA USA LLC (米国)、Jelly Belly Candy Company (米国) 市場機会 新興市場の増加

製品イノベーションの増加

戦略的コラボレーションの増加

支出と投資の増加

キャンディー市場のダイナミクス

運転手

無糖キャンディーの需要が高まる

健康意識の高まり、低糖チョコレートや菓子類への欲求の高まり、シュガーフリーキャンディーは近年商業的な人気を得ています. 糖度の高いチョコレートを食べた後にシュガーラッシュを経験する人が増えているため、一般大衆の間で無糖キャンディーの需要を増やします。無糖キャンディーの需要は、世界中のキャンディー市場の成長を促進すると予想されます。

品種数の多さ

市場でのノンチョコレート キャンディーとチョコレート キャンディーの両方など、さまざまな種類のキャンディーの入手可能性が高まっているため、消費者の衝動的な購入行動によって促進されたキャンディーの需要が増加しています。発展途上国の消費者の嗜好や好みの変化により、世界中でキャンディーの売り上げが大幅に増加しています。

チョコレート菓子の巨大な需要

チョコレート キャンディーの需要の高まりは、チョコレートに関連する健康上の利点により、市場を支配しています。チョコレート菓子は、すべての年齢層の人々に非常に好まれています。チョコレートフレーバーには、死亡率を下げるのに役立ち、うつ病や気管支炎などの病気の治療にも役立つなど、いくつかの健康上の利点があります。さらに、ダーク チョコレートにはカカオが含まれているため、健康に大きなメリットがあります。体内の血流を維持し、血管全体の機能を緩和します。

機会

消費者の継続的な発展と消費能力の増加は、キャンディー市場に有益な機会を生み出す重要な要因です。広範囲に保持されているキャンディーは、子供と若い人口の両方のために作られています. キャンディーの需要は、主に消費者の好み、人口の増加、傾向によって左右されます。巨大な多国籍企業は、製造と購入の経済性の点で、中規模の企業よりもかなり有利です。砂糖添加物の少ないキャンディーの生産は、キャンディー市場の重要な市場プレーヤーに大きな収益機会を生み出すことができます. さらに、キャンディーに価値のある成分やその他の栄養素やミネラルを追加することは、主要なプレーヤーが収益と市場シェアを急増させる絶好の機会になる可能性があります. さらに、新興の新しい市場の増加も市場の原動力として機能し、市場の成長率の有益な機会をさらに増加させます。

それぞれの画像とグラフ (TOC) に沿った事実と数字を含む完全なレポートの詳細https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-candy-market

グローバルキャンディー市場の範囲

キャンディー市場は、基本タイプ、年齢層、価格帯、および流通チャネルに基づいて分割されています。これらのセグメント間の成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

タイプ

ハードボイルドスイーツ

ミント

ガムとゼリー

チョコレート

キャラメルとトフィー

薬膳菓子

高級ベーカリー用品

その他

年齢層

子供

大人

高齢者

プライスポイント

経済

ミッドレンジ

贅沢

流通経路

スーパーマーケット/ハイパーマーケット

コンビニ

医薬品・ドラッグストア

フードサービス

免税店

電子商取引

その他

グローバルキャンディー市場レポートで回答された主な質問：-

2029年の世界のキャンディー市場のタイプ別の市場成長率、概要、分析は?

アプリケーションと国別のグローバル市場を牽引する主な要因は何ですか?

ダイナミクスとは何ですか。この概要には、スコープの分析と、グローバル市場のトップベンダープロファイルの価格分析が含まれていますか?

グローバル市場の機会、リスク、原動力は誰ですか?

グローバル キャンディー マーケットのベンダーが直面する機会と脅威は誰ですか? タイプ別、用途別、粗利率、市場シェア別の事業概要

グローバルキャンディー市場の機会、市場リスク、および市場の市場概要は何ですか?

キャンディーマーケットで活動している主要なプレーヤーは次のとおりです。

グローバルの需要を理解して、キャンディー市場の存続可能性を判断します。

提供されている先進市場と新興市場を特定します。

課題領域を特定し、それらに対処します。

各セグメントのドライバー、トレンド、ハイライトに基づいて戦略を策定します。

バリュー チェーンを評価してワークフローを決定し、現在の位置を把握します。

この市場の主要な競合他社を認識し、それに応じて対応します。

大手企業の取り組みや成長戦略を知り、さらなる成長の方向性を決める。

トップトレンドレポート

https://colbyechonews.com/animal-feed-market-is-likely-to-grow-at-cagr-of-3-4-by-2028-size-shares-trends-growth-and-revenue-outlook/

https://colbyechonews.com/sports-betting-market-to-witness-an-impressive-growth-of-usd-167-66-billion-with-cagr-of-10-26-by-2029-share-サイズ-機会-成長率-アプリケーション-および-開発-トレンド/

https://colbyechonews.com/flexible-packaging-market-to-exhibit-a-remarkable-cagr-of-4-70-by-2028-key-drivers-size-share-growth-applications-and-opportunity-分析/

https://colbyechonews.com/athletic-footwear-market-is-valued-to-grasp-the-worth-of-usd-usd-105-44-billion-by-2028-size-shares-trends-growth- and-revenue-outlook/

https://colbyechonews.com/herbal-tea-market-trends-size-application-segmentation-gross-revenue-key-players-analysis-and-market-is-expected-to-reach-at-a-cagr- 2028年までに6～50人/

https://colbyechonews.com/e-commerce-packaging-market-to-surge-usd-114-55-billion-by-2029-share-size-key-growth-drivers-future-trends-industry-value- and-applications-overview/

https://colbyechonews.com/self-storage-and-moving-services-market-registering-a-cagr-of-8-2-by-2029-size-share-growth-emerging-trends-and-regional-概要/

https://colbyechonews.com/yogurt-market-destine-to-reach-usd-162-04-billio-by-2029-globally-size-share-industry-growth-rate-demand-revenue-outlook/

https://colbyechonews.com/bottled-water-market-to-see-promising-reach-the-value-of-usd-476-45-billion-with-cagr-growth-of-6-7-by- 2029-size-share-growth-trends-gross-revenue-and-key-players-outlook/

https://colbyechonews.com/animal-feed-organic-trace-minerals-market-augmented-to-reach-usd-1358-18-million-by-2029-market-drivers-size-share-trends-growth-予測と機会分析/

https://colbyechonews.com/beer-market-with-cagr-of-4-56-by-2028-size-share-competitive-analysis-growth-status-and-revenue-outlook/

https://colbyechonews.com/shisha-tobacco-market-is-anticipated-to-reach-usd-1516-36-million-globally-by-2029-industry-share-size-growth-demand-revenue-statistics- and-segmentation-outlook/

https://colbyechonews.com/cold-storage-warehouses-market-grow-at-a-compound-annual-rate-of-12-52-globally-by-2028-industry-share-size-key-growth-ドライバーの傾向と主要なセグメンテーション/

https://colbyechonews.com/floating-solar-panels-market-to-gain-compound-annual-growth-rate-of-9-00-by-2028-industry-growth-size-share-demands-challenges-機会と主要なプレーヤーの分析/

https://colbyechonews.com/cannabidiol-cbd-skin-care-market-is-expected-to-reach-usd-usd-7583-91-million-globally-by-2029-share-demand-top-players-業界規模の将来の成長分析/

https://colbyechonews.com/biodegradable-tableware-market-growing-at-a-growth-rate-of-6-0-by-2029-size-share-growth-competitive-landscape-and-trends-analysis/

https://colbyechonews.com/eco-friendly-packaging-market-size-to-reach-usd-256631-56-million-globally-at-4-5-cagr-by-2029-size-share-industry-トレンド-地域の成長と収益の見通し/

https://colbyechonews.com/private-label-food-and-beverage-market-set-to-register-impressive-growth-of-usd-13-59-billion-by-2029-size-share-growth-機会-グローバル-市場-トレンド-収益-統計-および-課題/

https://colbyechonews.com/scented-candle-market-to-experience-healthy-growth-of-usd-5-02-billion-with-cagr-of-6-40-by-2029-size-share-トレンドと将来の需要見通し/

https://colbyechonews.com/industrial-packaging-market-to-reach-tremendous-value-of-usd-84-6-billion-during-forecast-2021-2028-size-share-industry-growth-competitive-分析とトレンド予測/

データ ブリッジ市場調査について:

未来がどうなるかを予測する絶対的な方法は、今日の傾向を理解することです!

Data Bridge Market Research は、比類のないレベルの回復力と統合されたアプローチを備えた、型破りでネオテリックな市場調査およびコンサルティング会社としての地位を確立しています。私たちは、最高の市場機会を発掘し、お客様のビジネスが市場で成功するための効率的な情報を促進することを決意しています。Data Bridge は、複雑なビジネス上の課題に適切なソリューションを提供するよう努め、簡単な意思決定プロセスを開始します。データ ブリッジは、2015 年にプネーで策定および組み立てられた、純粋な知恵と経験の余波です。

Data Bridge Market Research には、さまざまな業界で働く 500 人を超えるアナリストがいます。世界中のフォーチュン 500 企業の 40% 以上にサービスを提供しており、世界中に 5000 以上の顧客のネットワークがあります。Data Bridge は、私たちのサービスを信頼し、私たちのハードワークを確信を持って信頼してくれる満足のいくクライアントを作成することに長けています。お客様満足度99.9%という輝かしい実績に満足しております。

お問い合わせ

米国: +1 888 387 2818

英国: +44 208 089 1725

香港: +852 8192 7475 電子

メール – Corporatesales@databridgemarketresearch.com