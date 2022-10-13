クラフト スピリッツの市場規模は、2029 年までに 30.52% の CAGR で 1,342.5 億米ドルを超える、シェア、需要、トップ プレーヤー、業界規模、および将来の成長見通し

クラフト スピリッツ マーケット ファイルは、クラフト スピリッツ マーケットの重要な要素を明確にすることによって構成されています。企業は、製品定義、多数のパラメーターに完全に基づく市場セグメンテーション、一般的なディーラーの状況など、かなりの数の要素を重ね合わせた、市場の全体像を含む市場文書を提供することをよく理解しています. このドキュメントは、数え切れないほどのコンポーネントを考慮する必要がある正確な製品の要件を見積もるのに役立つ要素と市場の制約を使用して、市場の構造における市場の定義を提供します。広く普及しているクラフト スピリッツ マーケット ファイルで保護されている記録と統計は、クラフト スピリッツ マーケットの企業が適切な選択を行い、広告、マーケティング、収入促進のアプローチをより効果的に行うのに役立ちます。

主なクラフト スピリッツ マーケット ルックアップ レコードは、読者が市場のダイナミクスに対する賢明で抜け目のない戦略を強化し、最大限の機会を作るのに役立つはずです。市場文書は、SWOT 分析から導き出されたクラフト スピリッツ市場のドライバーと制約で構成されており、さらに、現在のすべての開発、製品の発売、合弁事業、合併、買収が、かなりの数の主要なゲーマーとブランドを通じてどのようなものかを示唆しています。体系的な組織プロファイルを通じて市場に乗っています。広範なクラフト スピリッツ マーケットの記録は専門家ですが、市場の現代と未来の王国について徹底的に学びます。

最近の開発

レミー コアントローのアイラ スコッチ ウイスキー蒸留所であるブルイックラディは、2022 年 2 月にシングル モルトのオクトモア 12s ラインから最後の瓶詰めをリリースしました。この製品は、同社のウェブサイトと蒸留所のショップからのみ入手できますが、3,500 本に限定されています。

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世界のクラフトスピリッツ市場 の分析と規模

クラフト蒸留所は、材料を公正に使用するため、蒸留所部門で重要性を増しています。それは、蒸留における透明性の重要性に従います。世界中の人々がクラフトスピリットを取り入れているのは、製品の優れた品質、味、目新しさからです。世界的なライフスタイルの変化により、クラフトスピリッツ市場の成長が加速しています。グローバルクラフトスピリッツ市場は、2021年に159.4億米ドルと評価され、2029年までに1342.5億米ドルに達すると予想され、2022年から2029年の予測期間中に30.52％のCAGRを登録します。「ウイスキー」は、独自の原料を使用したリキュールの配合により、それぞれの市場で最大の製品セグメントを占めています。

グローバルクラフトスピリッツ市場 の定義

クラフトスピリッツ部門には国産酒類も含まれ、蒸留・発酵の工程を経て生産されます。クラフト スピリッツには特定の生産量が必要で、通常は 750,000 ガロン未満です。クラフトスピリッツの製造には、製造量と独立操業を定めた蒸留酒製造免許が必要です。

レポートの範囲と市場セグメンテーション

レポート指標 詳細 予測期間 2022年から2029年 基準年 2021年 歴史的な年 2020 (2019 – 2014 にカスタマイズ可能) 量的単位 10 億米ドルでの収益、単位でのボリューム、米ドルでの価格 対象セグメント サイズ (大、中、小)、製品タイプ (ウィスキー、ウォッカ、ジン、ラム、ブランデー、リキュール、その他)、流通チャネル (オントレード チャネル、オフトレード チャネル) 対象国 米国、カナダ、北米のメキシコ、ドイツ、スウェーデン、ポーランド、デンマーク、イタリア、英国、フランス、スペイン、オランダ、ベルギー、スイス、トルコ、ロシア、ヨーロッパのその他の地域、日本、中国、インド、韓国、ニュージーランド、ベトナム、オーストラリア、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋 (APAC) の残りのアジア太平洋 (APAC)、ブラジル、アルゼンチン、南米の一部としての南米の残り、UAE、サウジアラビア、オマーン、カタール、クウェート、南アフリカ、中東およびアフリカ (MEA) の一部としてのその他の中東およびアフリカ (MEA) 対象となる市場関係者 Pernod Ricard (フランス)、Diageo (英国)、HOTALING & CO. (米国)、WESTWARD WHISKEY (米国)、Tuthilltown Spirits (米国)、Woodinville Whiskey Co. (米国)、Rémy Cointreau (フランス)、Rogue Ales & Spirits ( William Grant & Sons Limited (イギリス)、Constellation Brands, Inc. (アメリカ)、Chase Distillery Ltd. (イギリス)、Copper Fox Distillery (アメリカ) など 市場機会 ものづくりの進歩

ユニークで実験的な蒸留酒の消費の増加

飲食店の増加

クラフトスピリッツ市場のダイナミクス

このセクションでは、市場の原動力、利点、機会、制約、および課題を理解することを扱います。このすべてについて、以下で詳しく説明します。

酒類の消費

世界中のユニークで実験的な蒸留酒の消費の増加は、クラフトスピリッツ市場の成長を促進する主な要因の1つとして機能します.

レストランやバーの増加

若年期のレストランやバーの数の増加は 、市場の成長を加速させます。

ミレニアル文化

世界中でミレニアル世代の文化が台頭し、新しい蒸留酒の需要が高まっていることは、市場にさらに影響を与えています。

機会

さらに、製造と製品の進歩により、2022年から2029年の予測期間に市場プレーヤーに収益機会が広がります。

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加工果物市場は、サイズ、製品タイプ、流通チャネルに基づいて分割されています。これらのセグメント間の成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立つ貴重な市場概要と市場洞察をユーザーに提供するのに役立ちます.

サイズ

大きい

中くらい

小さな

規模に基づいて、クラフトスピリッツ市場は大、中、小に分けられます。

製品タイプ

ウィスキー

ウォッカ

ジン

ラム酒

ブランデー

リキュール

その他

製品タイプに基づいて、クラフト スピリッツ市場はウイスキー、ウォッカ、ジン、ラム、ブランデー、リキュールなどに分割され ます。

流通経路

オントレードチャネル

オフトレードチャネル

流通チャネルに基づいて、クラフト スピリッツ市場は、オントレード チャネルとオフトレード チャネルに分割されます。

クラフトスピリッツ市場の競争状況は、競合他社の詳細を提供します。含まれる詳細には、会社の概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場への取り組み、グローバルなプレゼンス、生産拠点と施設、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリケーションが含まれます。支配。提供される上記のデータポイントは、クラフトスピリッツ市場に関連する企業の焦点にのみ関連しています。

クラフトスピリッツ市場で活動している主要なプレーヤーの一部は次のとおりです。

ペルノ・リカール（フランス）

ディアジオ（英国）

HOTALING & CO. (米国)

ウエストワードウイスキー（アメリカ）

Tuthilltown Spirits (米国)

Woodinville Whisky Co. (米国)

レミー・コアントロー（フランス）

ローグエール＆スピリッツ（米国）

William Grant & Sons Limited (イギリス)

Constellation Brands, Inc. (米国)

Chase Distillery Ltd.（イギリス）

コッパーフォックス蒸留所（アメリカ）

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