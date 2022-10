グリーン食品包装の市場規模、地域の傾向と機会、2029 年までの収益分析

対象となる市場関係者

Bayer AG (ドイツ)、HC Starck GmbH (ドイツ)、AGC SEIMI CHEMICAL CO., LTD. (日本)、BASF SE (ドイツ)、DuPont (米国)、Merck & Co., Inc. (米国)、Evonik Industries AG (ドイツ)、住友化学株式会社 (日本)、Heliatek GmbH (ドイツ)、Novaled GmbH。 (ドイツ)、AU Optronics Corp.、(台湾)、Graphic Packaging International, LLC (米国)、WestRock Company。 (米国)、Smurfit Kappa (アイルランド)、Krones AG (ドイツ)、Amcor plc (スイス)、Graham Packaging Company。 (USA), Sonoco Products Company (USA), Parker Hannifin Corp. (米国) および Berry Global Inc. (米国)