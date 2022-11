グローバルヘルスケアロジスティクス市場の規模、需要、将来の傾向、課題、成長機会、主要プレーヤー別の業界分析 DB Schenker、Deutsche Post DHL Group、FedEx、Burris Logistics、OIA Global、UPS、VersaCold Logistics Service Company、Abbott、ADAllen Pharma

医療物流市場レポートは、医療物流市場業界への将来の投資に光を当てるための現在および将来の機会に関する詳細な調査をまとめてい ます。2019 年が基準年で、2018 年が報告計算の過去の年です。この記事で詳細に分析された市場のセグメント化された側面は、タイプ、アプリケーション、展開モデル、エンド ユーザー、地理的地域などのさまざまな要因に基づいて、製品がどのように消費されるかについて明確なアイデアを提供します。ベスト ヘルスケア ロジスティクス レポートには、市場のキー プレーヤー、トップ コラボレーション、合併と買収、イノベーションの傾向とビジネス ポリシーに関する解説が含まれています。

バイオ医薬品に対する嗜好の高まりと、企業のアウトソーシングの傾向の増加は、市場の成長を促進すると予想される主要なドライバーです。今日、多数のヘルスケア アイテムを企業がかなりの距離にわたって輸送する必要があります。これらの素材は貴重でデリケートです。温度に敏感な医薬品および生物学的臨床対象物の市場の発展は、製薬および物流企業の意識の高まりと相まって、温度管理された医療物流の範囲を拡大しており、これは医療物流市場全体にとって有益です。

Data Bridge Market Research の分析によると、ヘルスケア ロジスティクス市場は 2029 年までに 1 億 433 億 4,429 万米ドルの価値があり、予測期間中に 7.6% の CAGR で成長すると予想されています。「コールド チェーンなし」は、必要な設備投資がはるかに少ないため、医療ロジスティクス市場で最大のテクノロジー セグメントです。医療物流市場レポートには、詳細な価格分析、特許分析、および技術の進歩も含まれています。

ロジスティクスは、ヘルスケア業界でリソースの保管、調達、および転送方法を制御するために使用されます。この事業でロジスティクスを有効に活用することで、全国のサプライヤーやサプライヤーから医薬品、機器、システムを継続的に輸送することが容易になります。病院や診療所、臨床用品の卸売業者、大規模な薬局の小売チェーンが健康産業を構成しています。

業界のトレンドと機会に関する情報を入手するのは時間のかかるプロセスであり、優れた医療ロジスティクス レポートは非​​常に役立ちます。このレポートの作成には、研究者、アナリスト、予測担当者の専門チームからの情報に基づいて、いくつかの手順が使用されました。医療物流市場レポート全体では、市場定義、市場セグメンテーション、競合分析、調査方法など、市場分析の主要領域を非常に注意深く正確に調査しています。優れた市場調査レポートには、最高レベルの精神、実用的なソリューション、専用の調査と分析、イノベーション、人材ソリューション、包括的なアプローチ、

市場レポートの要点の要約:

レポートは最近の傾向と SWOT 分析を強調しています レポートは、今後数年間のヘルスケア ロジスティクス市場の成長機会に焦点を当てています。 過去5年間に主要な市場プレーヤーの市場シェア、プロジェクトの立ち上げ、プレーヤーによって実装された戦術的アプローチに関する競争分析を提供します。

このレポートを取得する理由:

経済的および政治的影響を取り入れた定性的および定量的研究を含む、市場セグメンテーション分析。

市場の成長に影響を与える需要と供給の力を統合した地域および国レベルの分析

セグメントおよびサブセグメントごとの数百万ドル単位の市場価値と数百万データ単位のボリューム ユニット

競争環境には、主要なプレーヤーの市場シェアだけでなく、過去 5 年間にプレーヤーが採用した新しいプロジェクトと戦略が含まれます。

製品の提供、主要な財務情報、最近の開発、SWOT 分析、および主要な市場プレーヤーが採用している戦略をカバーする包括的な企業プロファイル。

ヘルスケア ロジスティクス市場で活動している主要企業には、X2 Group、Emerald Freight Express、TOTAL QUALITY LOGISTICS LLC、Cavalier Logistics Management II, Inc.、AmerisourceBergen Corporation、Agility、Air Canada、CEVA Logistics、DB Schenker、Deutsche Post DHL などがあります。 Group, FedEx, Burris Logistics, OIA Global, United Parcel Service of America, Inc, VersaCold Logistics Services, Abbott, ADAllen Pharma, Biosensors International Group, Ltd., Entero Healthcare, CRYOPDP, SF Express, Alloga, KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED, Transplace 、Penske Corporation, Inc.、AGRO Merchants Group、pci Pharma Services、日本通運株式会社、株式会社ニチレイ、INGRAM MICRO SERVICES、CH Robinson Worldwide, Inc.、郵船ロジスティクス株式会社、BDP INTERNATIONAL

完全なレポートにアクセスするには、https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-healthcare-logical-market にアクセスしてください

医療物流市場のダイナミクス

このセクションは、市場のドライバー、利点、機会、制約、および課題を理解することを目的としています。これらすべてについて、以下で詳しく説明します。

eコマースの急速な成長

電子商取引または電子商取引は、電子ネットワークまたはオンライン プラットフォーム (主にインターネット) を通じて商品やサービスを売買するプロセスです。近年、Amazon、Flipkart、eBay などの e コマース プラットフォームの普及により、オンラインでの商品の売買が大幅に増加しています。これにより、消費者はサプリメントを自由に購入し、必要に応じて使用できるプラットフォームが提供されます。

サードパーティのロジスティクスが提供する高利回り

3PL は、貨物輸送、梱包、注文処理、在庫管理、ピッキングと梱包、保管と輸送などの複数のサプライ チェーン サービスの提供を含む、倉庫保管から配送までの運用ロジスティクスをアウトソーシングします。3PL は、事業主が製品開発、マーケティング、販売などのビジネスの他の側面により集中できるようにするため、幅広いメリットを提供します。したがって、サードパーティのロジスティクスによってもたらされる大きなメリットは、世界の医療ロジスティクス市場の成長を促進する主な要因となっています。

国境を越えた貿易とグローバル化が加速

グローバリゼーションとは、技術や商品などの国境を越えた貿易を通じて結び付けられた世界経済、人口、文化の相互依存です。今日、国の経済の多くは、国間の商品の売買に大きく依存しています。アジア太平洋地域と北米は、常に量の多い世界貿易の主要なプレーヤーであり、より簡単で迅速な貿易フローを提供するロジスティクス サービス プロバイダーの必要性が高まっています。したがって、それは世界のヘルスケアロジスティクス市場の成長を牽引しています。

交易路に伴う渋滞

高速道路と水路の交通量と混雑が増加するにつれて、貨物および輸送サービス事業者は、信頼できるスケジュールを維持する上でますます多くの課題に直面しています。これはサプライ チェーンとトラックに依存するビジネスに影響を与え、公共の報道と民間の地域事業者の両方にとってますます重要になっています。さらに、路上でのさまざまな事故や海での油流出は、予期しない医療物流の制約につながる可能性があります。最近の COVID-19 により、いくつかの物流業務も停止し、サプライ チェーン全体に深刻な被害をもたらしました。これらの要因は、世界の医療物流市場の成長を著しく抑制しています。

リバース ロジスティクスに伴う高コスト

さまざまなメーカーやサービス プロバイダーが提供するリバース ロジスティクス サービスに関連するコストは高額です。リバースロジスティクスサービスは、さまざまなヘルスケア関連製品に対する需要が高いため、ヘルスケア部門で非常に人気があります。トーマス出版社によると、産業機器の返品率は4~8%程度、医療機器の返品率は8~20%程度。チャージバックの影響を受ける米国の総収益は、5,200 万ドルから 1 億 600 万ドルと推定されています。

リバース ロジスティクス サービスが非常に高価な理由は、これらのサービスの価格を決定するいくつかの要因の組み合わせです。

医療物流における在庫管理に関する課題

在庫管理とは、会社の製品を注文、保管、販売し、それらの記録を保持するプロセスです。これには、原材料、部品、完成品の管理、および返品されたアイテムの保管と取り扱いが含まれます。

在庫は企業の最も貴重な資産です。在庫管理を採用することで、生産性の向上、コストの削減、リスクの削減、顧客満足度の向上、コストの削減、および資産利益率の最大化を実現できます。しかし、医療物流サービス事業者にとって在庫管理は非常に難しくなっています。

業界のデジタル化に傾倒

デジタルトランスフォーメーションとは、企業がデジタル技術を採用する際に経験する変化を指します。最適化、効率、スピード、時間に重点を置くことが、輸送とロジスティクスにとって必要不可欠になっています。市場環境の変化と今後の新しいトレンドにより、輸送業界のデジタルトランスフォーメーションが非常に重要になっています。ヘルスケア ロジスティクス企業は、モバイル デバイスを使用して俊敏性を高めています。さらに、モバイル アプリにより、顧客はいつでも注文、処理、返品の追跡を行うことができます。ロジスティクス業界のデジタルトランスフォーメーションの進展は、医療ロジスティクス市場の成長を牽引しています。

返品を処理するための労働力が不足している

サプライ チェーン管理プロセス全体には、膨大な量のデータと膨大なリターンの分析が含まれます。e コマース業界の急速な成長により、従業員は適切なタイミングで必要な行動を取る必要があります。提供される情報は、最高の結果とサービスの質を提供するために適切に実行する必要があります。

TOCの主なハイライト:世界の医療物流市場

グローバルヘルスケアロジスティクス市場の概要

メーカーによるグローバルヘルスケアロジスティクス市場の競争

地域別のグローバルヘルスケアロジスティクスの容量、生産、および収益(値)

地域別のグローバルヘルスケアロジスティクスの供給(生産)、消費、輸出入

グローバルヘルスケアロジスティクスの生産、収益(値)、タイプ別の価格動向

アプリケーション別のグローバルヘルスケアロジスティクス市場分析

グローバルヘルスケアロジスティクスメーカーのプロファイル/分析

医療物流製造コスト分析

産業チェーン、供給戦略、中間バイヤー

マーケティング戦略分析、ディストリビューター/トレーダー

市場影響要因の分析

世界の医療物流市場の予測

調査結果と結論

付録

新しいビジネス戦略、課題、ポリシーは TOC に記載されてい ます。

このヘルスケアロジスティクス市場調査/分析レポートには、次の質問への回答が含まれています

