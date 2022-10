コイルコーティングの市場規模：2029年までのグローバルな今後の傾向、機会、予測

コイルコーティング市場は、2022年から2029年までの予測期間中に市場の成長を遂げると予想されています。Data Bridge Market Research は、こ​​の市場が 2029 年までに 42 億米ドルの推定値に達し、前述の予測期間である 5.4% の CAGR で成長すると分析しています。

コイルコーティングは基本的に、通常バックコート、トップコート、プライマーを含む液体コーティングシステムです。さまざまな色と仕上げがあり、ローラーを使用してスチール/アルミニウム コイルに適用できます。これらは、1分以内にエンドユーザーに配送するために硬化および再カールすることができます. コーティング手順には、通常、基板の洗浄、乾燥、下塗りとトップコーティング、および箔の積層が含まれます。

下流産業での高い需要、 航空宇宙用途 や医薬品包装 の浸透の増加、自動車および建設 産業の継続的な発展などの要因が、市場の成長率を牽引する基本的な理由です。予測期間中にバッファー コイル コーティング市場を成長させると予想される要因は、電気および電子、建設、自動車産業における機能性コイル コーティングの需要の増加、顧客の可処分所得の増加、および生活水準の向上です。さらに、厳しい政府規制、環境コンプライアンスの強化、主要なコイル コーティング メーカーの競争力の強化、川下産業での高い需要、およびその高い引張強度、環境への配慮、優れた接着性と製品品質と差別化による産業部門での高い需要。市場の成長への道をさらに開きます。コイルコーティングの生産と採用は、前述の予測期間中の市場の成長を緩和すると予想されます。一方で、コイルのコーティング工程に必要なエネルギーと電力の消費量が多く、コーティング技術が高価であることが、コイルの成長を妨げると予想されます。コイルコーティング市場。適切で安全な輸送施設の欠如も、市場の全体的な成長を妨げると予想されます。

コイル コーティング市場のトップ メーカーは、 BASF SE、Titan Coatings、AkzoNobel NV、Valspar、DuPont、Kansai Paint Co., Ltd.、PPG Industries Inc.、The Sherwin-Williams Company、Beckers Group、Dura Coat Products, Inc. です。 . 、unichem、Henkel AG & Co. KGaA.、Dow、Bulk Chemicals、日本ペイント株式会社、Wacker Chemie AG、Axalta Coating Systems、MCIL、Solvosol、東洋インキ。Ltd と ACE Coating India Pvt. 株式会社など

このコイルコーティング市場レポートは、タイプ、アプリケーション、および地域に基づいた重要な市場セグメントをカバーしています。地域分析セクションには、ヨーロッパ、北米、中東、アフリカ、アジア太平洋などの主要地域が含まれています。人口密度、質、開発、全体的な市場シナリオなど、重要なビジネス指標を示しています。また、市場拡大や市場状況の進展など、主要な業界トピックをカバーする重要なデータについても説明します。この詳細なコイルコーティング市場レポートは、重要な技術にも光を当て、組織が顧客の購買習慣をよりよく理解するのに役立ちます. 予測期間中の世界市場のシナリオを示しています。

進行中の革新と開発、および住宅用および商業用家具の需要の高まりは、市場に大きなチャンスをもたらすと推定されています。一方、自動車産業における軽量材料の需要の増加と、コイルコーティングの保管と輸送の難しさは、コイルコーティング市場の成長に大きな課題をもたらします。

このコイルコーティング市場レポートは、最新の動向、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリューチェーンの最適化、市場シェア、国内および地元の市場プレーヤーの影響、新興収益セグメントにおける機会の分析、市場規制の変化、戦略的市場の成長について詳しく説明しています分析、市場規模、カテゴリ市場の成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品の承認、製品の発売、地理的拡大、市場の技術革新。コイルコーティング市場の詳細については、Data Bridge Market Research に連絡して アナリストのプロファイルを確認し てください。当社のチームは、市場の成長に向けて情報に基づいた市場決定を下すのに役立ちます。

世界 のコイルコーティング市場の範囲と市場規模

コイル コーティング市場は、タイプ、アプリケーション、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。異なるセグメント間の成長は、市場全体で普及すると予想されるさまざまな成長要因についての知識を得るのに役立ち、さまざまな戦略を開発して、コア アプリケーション領域とターゲット市場の違いを特定するのに役立ちます。

エンド ユーザーに基づいて、コイル コーティング市場は建設、家電、自動車などに分割されます。

