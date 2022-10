コンタクトセンタープラットフォーム市場の成長確率、主要ベンダー、および2029年までの予測中の将来のシナリオ

コンタクト センター プラットフォームの市場 調査ドキュメントは、市場データを収集、記録、推定、分析するための最良かつ高度なツールを使用して生成されます。ビジネス レポートは、市場を完全に理解するために、業界の確立されたプレーヤーと新しいプレーヤーの両方が使用できます。この大規模なレポートの分析は、推定された予測フレームに基づいて最速の開発を目撃するために依存しているさまざまなセグメントを調べるために使用されています. 最高レベルの回復力と統合されたアプローチへの献身とコミットメントにより、この市場調査レポートは構成されています。さらに、コンタクト センター プラットフォーム レポートは、市場の展望を簡単に説明する市場調査のすべての主要な側面を念頭に置いて構成されています。

市場分析と市場セグメンテーションは、市場、地理的範囲、調査対象年数、通貨、および価格設定、調査方法、主要なオピニオン リーダーとの一次インタビュー、DBMR 市場ポジション グリッド、DBMR 市場課題マトリックス、二次情報源の観点からここでレビューされています。 、および仮定。

Data Bridge Market Research は、コンタクト センター プラットフォーム市場が 2021 年に 364.1 億と評価され、2029 年までに 1166.91 億米ドルに達すると分析し、2022 年から 2029 年の予測期間中に 15.70% の CAGR で成長すると予想されます。市場価値、成長率、市場セグメント、地理的範囲、市場プレーヤー、市場シナリオなどの市場洞察、データ ブリッジ市場調査チームによってキュレーションされた市場レポートには、詳細な専門家分析、輸出入分析、価格分析が含まれます。生産消費分析、および乳棒分析。

コンタクト センター プラットフォーム市場のダイナミクス

このセクションでは、市場の原動力、利点、機会、制約、および課題を理解することを扱います。このすべてについて、以下で詳しく説明します。

企業間でのコネクテッド デバイスの採用の増加

コール センター プラットフォーム市場の成長を牽引する主な要因の 1 つは、企業間での接続デバイスの採用の増加です。たとえば、2022 年末までに約 4 億台の IoT デバイスが存在すると推定されており、2029 年には 15 億台に増加し、広域カテゴリの約 70% を占めると予測されています。

顧客維持

コネクテッド デバイスの採用が拡大することで、コール センター エージェントは可能な限り多くのデバイスで顧客をサポートできるようになり、企業は顧客をより長期間維持できるようになります。

拘束

新興国ではネットワーク帯域幅が不十分なため、VoIP とクラウドベースのテレフォニーの採用が制限されています。PRI 電話サービスに関連する高コストと長期契約。また、事業運営に対する IVR 詐欺とサイバー攻撃の影響はすべて、コンタクト センター プラットフォーム市場の成長に対する大きな制約となっています。

機会

一方、クラウドベースのコンタクトセンターへの絶え間ない移行と、音声とビデオの会話をリアルタイムで分析する高い需要により、上記の予測期間にコンタクトセンタープラットフォーム市場の成長につながるいくつかの機会が生まれます。

コンタクトセンタープラットフォーム市場のトッププレーヤー:

NICE (英国)、Genesys (米国)、Cisco Systems Inc (米国)、Avaya Inc (米国)、Five9 Inc (米国)、Talkdesk (米国)、Vonage (米国)、8×8 Inc (米国)、Amazon Web Services , Inc. (米国)、Atos SE (フランス)、ALE International (フランス)、SAP SE (スウェーデン)、Oracle (米国)、RingCentral Inc (米国)、IBM (米国)、Lifesize (米国)、Content Guru Limited (英国)、Aspect Software Inc (米国)、Enghouse Interactive (米国)、3CLogic (米国)、Ameyo (インド)、Verizon (米国)、Intrado Corporation (米国)、AT&T Intellectual Property (米国)、BT (英国)、Twilio Inc (米国)、Vocalcom (フランス)、NEC Corporation (日本)、Evolve IP LLC (米国)、Mitel Networks Corp (カナダ)、ZTE Corporation (中国)

グローバル コンタクト センター プラットフォーム市場セグメンテーション:

募集

ソフトウェア

サービス

プラットホーム

発信ダイヤラ

インバウンドボイス

ウェブチャット

オムニチャネル エージェント

ソーシャルメディア

Eメール

メッセージング

その他

組織規模

小さな

中くらい

大きい

導入モデル

クラウド

敷地内に

ハイブリッド

エンドユーザー

ITと電気通信

旅行とホスピタリティ

運輸・物流

エネルギーとユーティリティ

教育

製造業

政府

銀行・金融機関

その他

コンタクトセンタープラットフォーム市場の国レベル分析

コンタクト センター プラットフォーム市場レポートの対象国は、北米の米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパのその他の地域、中国、日本、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、UAE、イスラエル、エジプト、南アフリカ、中東の残りアフリカ (MEA) は中東およびアフリカ (MEA) の一部として、ブラジル、アルゼンチン、および南アメリカの一部として南アメリカのその他の地域。

目次: グローバル コンタクト センター プラットフォーム市場

パート 01: エグゼクティブ サマリー

パート 02: コンタクト センター プラットフォーム市場レポートの範囲

パート 03: グローバル コンタクト センター プラットフォーム市場の展望

パート 04: グローバル コンタクト センター プラットフォームの市場規模

パート05:製品別のグローバルコンタクトセンタープラットフォーム市場セグメンテーション

パート 06: 5 つの力の分析

パート 07: 顧客の状況

パート 08: 地理的景観

パート 09: 意思決定フレームワーク

パート 10: 原動力と課題

パート 11: 市場動向

パート 12: ベンダーの状況

パート 13: ベンダー分析

グローバルな競合他社に対するコンタクトセンタープラットフォーム市場 の主な利点:

このレポートは、コンタクト センター プラットフォーム の 市場動向、予測、および市場規模の定性的および定量的分析を提供して、 新しい機会を決定します。

Porter の Five Forces 分析は、利害関係者が戦略的なビジネス上の意思決定を行い、業界での競争レベルを判断できるようにするバイヤーとサプライヤーの潜在能力を浮き彫りにしています。

この調査では、最も影響力のある要因と主要な投資ポケットが強調されています。

各地域の主要国が分析され、その収益への貢献が言及されています。

市場プレーヤーのポジショニング セグメントは、 コンタクト センター プラットフォームで活動している市場プレーヤーの現在の位置を理解するのに役立ちます

これらのコンタクト センター プラットフォーム市場レポートで回答された主な質問のいくつか:

市場の成長率、成長の勢い、または加速市場は、予測期間中に何をもたらしますか?

コンタクト センター プラットフォームを推進する主な要因は何ですか?

2021 年の新しいコンタクト センター プラットフォームの規模は金額でどのくらいでしたか?

2029 年に登場するコンタクト センター プラットフォームの規模は?

コンタクト センター プラットフォームで最高の市場シェアを保持すると予想される地域は?

グローバルコンタクトセンタープラットフォームの開発とサイジングに影響を与える傾向、課題、障壁は何ですか?

コンタクト センター プラットフォームのトップ メーカーの販売量、収益、および価格分析とは?

グローバルなコンタクト センター プラットフォーム業界のベンダーが直面するコンタクト センター プラットフォームの機会と脅威は何ですか?

