コンパウンドチョコレート市場：トレンド、シェア、業界規模、成長、需要、機会、2029年までの世界予測

Data Bridge Market Research によると、コンパウンド チョコレート市場は 2021 年に 361 億ドルの価値があり、2029 年までに 615 億 6000 万ドルに達し、2022 年から 2029 年の予測期間中に 6.90% の CAGR で成長すると予想されています。

市場概要:-

コンパウンド チョコレートは、カカオ、植物性脂肪、甘味料から作られた製品です。コンパウンド チョコレートは、安価な硬い植物性脂肪とパーム カーネル オイルを使用しており、高価なカカオ バターを含む本物のチョコレートの安価な代替品です。キャンディーコーティングにはコンパウンドチョコレートを使用。コンパウンド コーティングでは、チョコレート リカーとココアバターをココア パウダーと植物油に置き換えます。

カカオは、カカオの木の種子を加工して得られる製品です。カカオはラテンアメリカで生まれましたが、現在は西アフリカ、中央アフリカからアジア、オセアニアまで、ほぼすべての熱帯地域で栽培されています. カカオ種子は、カカオリカー、ココアバター、ココア パウダーなど、さまざまな製品の製造に使用されます。

コンパウンドチョコレート市場で活動している主要プレーヤーの一部は次のとおりです。

Cemoi Chocolatier (フランス)、Republica del Cacao (エクアドル)、Nestlé AG (スイス)、Mars Incorporated (米国)、不二製油ホールディングス (日本)、Guittard Chocolate Co. (米国)、Ghirardelli Chocolate Co. (米国)、Varihona Inc. (フランス)、Barry Callebaut AG (スイス)、Alpezzi Chocolate SA De CV (メキシコ)、Kerry Group Plc (アイルランド)、Olam International Ltd. (シンガポール)、Tcho Ventures Inc. (米国)、The Hershey Company (ユナイテッド米国)、Cargill, Incorporated (米国)、Blommer Chocolate Company (米国)、Foley’s Candies LP (カナダ)、Puratos Group Nv (ベルギー)、Ferrero International SA (イタリア)

コンパウンドチョコレート市場でカバーされる戦略的ポイント 目次:

はじめに: 調査の目的と範囲が含まれており、対象となる主要なセグメントとプレーヤーのハイライトが示されています。

エグゼクティブ サマリー: 高度に専門化された市場のユース ケースと上位の市場動向、地域別の市場シェア、コンパウンド チョコレートの市場規模と地域別の成長に関する業界動向について説明します。

主なプレーヤー: このレポートは、合併と買収、拡大、主要なプレーヤーの分析、会社の設立日、サービス提供地域、定式化の基盤、主要なプレーヤーの収益に焦点を当てています。

市場セグメント別のセグメンテーション: このセクションでは、製品およびアプリケーション別の市場規模に関する詳細を提供します。

地域別の世界の複合チョコレート市場: レポートで分析されたすべての地域と国は、製品とアプリケーション、主要なプレーヤー、および複合チョコレート市場予測ごとの市場規模の概念を調査しました。

国際プレーヤー プロファイル: ここでは、プレーヤーは、利益率、価格、売上、収益、ビジネス、製品、およびその他の会社の詳細に基づいて評価されます。

市場のダイナミクス :レポートで分析されたサプライチェーン分析、地域マーケティング分析、課題、機会、ドライバーが含まれます。

付録: 研究および方法論的アプローチ、研究方法論、データ ソース、研究著者、および免責事項に関する詳細が含まれています。

