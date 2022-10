米国の世界の幻覚剤市場は、 2021 年に 28 億 3,472 万米ドルと評価され、2029 年までに 9 億 1,868 万米ドルに達すると予測されており、2022 年から 2029 年の予測期間中に 16.8% の CAGR を登録します。Data Bridge Market Research によってキュレーションされた市場レポートチームには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれます。

市場の定義

サイケデリック ドラッグは、知覚、認知プロセス、エネルギー レベル、および精神的な経験を強化または変更するために使用されます。サイケデリック ドラッグの 3 つの形態は、エンパソジェン、解離薬、セロトニン作動薬です。これらの薬は、大うつ病性障害、治療抵抗性うつ病、パニック障害、心的外傷後ストレス障害、 アヘン中毒などの症状の治療に使用されます。

米国サイケデリックドラッグ市場のダイナミクス

運転手

うつ病や精神障害の有病率の増加

違法薬物の使用が増えると、うつ病や精神的問題が増加します。うつ病や精神疾患の有病率が増加しているため、幻覚剤の需要が増加し、業界を前進させることが期待されています.

メンタルヘルスに対する意識の高まり

サイケデリックは、広告、一般向けの啓発活動、およびその他の手段を通じて、より広く知られるようになりました。意識向上キャンペーンにより、人々は精神障害のプロセスや専門家に適切な治療法を選択するよう奨励されており、幻覚剤の需要が高まっています. したがって、メンタルヘルスへの意識の高まりは、市場拡大の重要な原動力となる可能性があります。

医療インフラへの投資を増やす

幻覚剤市場の成長率に影響を与えるもう 1 つの重要な要因は、インフラストラクチャの改善に役立つ医療費の増加です。

De plus, la décentralisation des pharmacies élargira le marché des drogues psychédéliques. De plus, un revenu disponible élevé et une acceptation croissante des drogues psychédéliques pour le traitement de la dépression élargiront le marché des drogues psychédéliques. Parallèlement à cela, l’augmentation de la population gériatrique et l’introduction de nouveaux médicaments psychédéliques amélioreront le taux de croissance du marché.

Principaux acteurs clés du marché américain des drogues psychédéliques :

· Johnson & Johnson Services, Inc.

· Jazz Pharmaceuticals, Inc.

· Celon Pharma SA

· BOUSSOLE

· usonainstitute.org

· Develco pharma suisse ag

· Doughlas Pharmaceuticals Limited

NeuroRX , Inc.

· Hikma Pharmaceuticals PLC

· Amnéal Pharmaceuticals, LLC.

· AVADEL PHARMACEUTICALS, PLC

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des drogues psychédéliques aux États-Unis

米国のサイケデリックドラッグ市場 の競合状況 は、競合他社の詳細を提供します。含まれる詳細には、会社の概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発投資、新しい市場への取り組み、北米でのプレゼンス、生産拠点と施設、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリケーションの優位性。上記のデータポイントは、サイケデリックドラッグ市場に対する企業の焦点にのみ関連しています.

調査方法: 米国サイケデリック ドラッグ市場

基準年のデータ収集と分析は、大きなサンプル サイズのデータ​​収集モジュールを使用して行われます。市場データは、統計的で一貫した市場モデルを使用して分析および推定されます。市場シェア分析と主要トレンド分析も、市場レポートの重要な成功要因です。詳細については、アナリストの電話をリクエストするか、リクエストを送信してください。

DBMR 研究チームが使用する主要な研究方法論は、データ マイニング、市場におけるデータ変数の影響の分析、一次検証 (業界の専門家) を含むデータの三角測量です。これとは別に、データ モデルには、ベンダー ポジショニング グリッド、市場のタイムライン分析、市場の概要とガイド、企業のポジショニング グリッド、シェア分析の企業市場の概要、測定基準、北米と地域、およびベンダー シェア分析が含まれます。調査方法の詳細については、業界の専門家と話すリクエストを送信してください。

