サイズ、需要、将来の傾向、課題、成長、機会による世界の在宅医療市場分析

Data Bridge Market Research は、2021 年の 992 億 3,636 万ドルからのホームヘルスケア市場が 2029 年までに 1 億 891 億 9,300 万ドルに急上昇し、2022 年から 2029 年までの予測期間中に 8.4% の CAGR が見込まれると分析しています。市場価値、成長率、市場セグメント、地理的範囲、市場プレーヤーおよび市場シナリオ、Data Bridge Marketの市場調査チームによって選択された市場レポートには、詳細な専門家分析、患者疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制も含まれていますフレームワーク。

ホームヘルスケア市場分析レポートを生成するために、特定の手順に従って市場データを収集、記録、分析しました。 このマーケットドキュメントにより、マーケットの全体的な状況と傾向を知ることができます。 このレポートは、さまざまな市場のダイナミクスを考慮に入れた、グローバルなユニバーサル市場の現在のシナリオを完全に調査しています。 業界レポートの統計データと数値データは、SWOT 分析やポーターの 5 つの力分析など、確立された高度なツールを使用して解釈されます。 ホーム ヘルスケア マーケティング レポートで使用されている表、チャート、および図は、事実と数値をより明確に理解するのに役立ちます。

市場概況:-

在宅介護施設では、在宅医療産業は病気のための幅広い医療サービスを網羅しています。 ホームケアは、怪我を治療し、患者の一般的な健康状態を改善することを目的としています。 これらのサービスは、より便利で安価であり、慢性疾患、高齢者、栄養療法、および患者の重大な病気に効果的です。

市場の成長は、高齢者人口の増加と、認知症やアルツハイマー病、整形外科疾患などの特定の疾患の発生率の増加によって促進されると予想されます。 政府や保健団体は治療費の上昇を懸念しており、医療費の引き下げに取り組んでいます。 在宅医療は、入院に代わる安価な代替手段です。

在宅医療市場で活動している主要なプレーヤーの一部は次のとおりです。

Koninklijke Philips NV (米国)、Omron Healthcare, Inc. (日本)、Air Liquide (フランス)、B. Braun Melsungen AG (ドイツ)、Medtronic (アイルランド)、Davita Inc. (米国)、CARDINAL HEALTH (米国)、Sunrise Medical (米国)、General Electric (米国)、A&D Company, Limited (日本)、BAYADA Home Health Care (米国)、Invacare Corporation (米国)、Philips Healthcare (オランダ)、Fresenious SE & Co KGaA (ドイツ)、GE Healthcare (英国)、Baxter (米国)、F. Hoffmann-La Roche Ltd (スイス)、Bupa Home Healthcare, Ltd (英国)、Healthcare at Home (英国)、Linde plc (ドイツ)

レポートに含まれる重要な在宅医療関連情報:

この市場の主要企業の独占チャートと図解的なポーターのファイブ フォース分析 市場の主要プレーヤーのバリュー チェーンの分析。 さまざまな地域でこの市場のダイナミクスに影響を与える現在の傾向 最近の合併、買収、コラボレーション、協会 予測期間中のこの業界の収益の伸び マーケティング戦略と成長トレンドの研究。 成長志向の要因分析 新興のレクリエーション セグメントと地域市場 この市場の曲線の経験的評価 将来の価値と量から市場の過去、現在、可能性の範囲

グローバルな競合他社に対するホームケアの主な利点:

このレポートは、ホームヘルスケア市場の動向、予測、およびサイジングの定性的および定量的分析を提供して、新しい機会を決定します。

Porter の Five Forces Analysis は、利害関係者が戦略的なビジネス上の意思決定を行い、業界での競争レベルを判断できるようにするバイヤーとサプライヤーの力を強調しています。

この調査では、主要な影響要因と主要な投資ポケットが強調されています。

各地域の主要国が分析され、収入への貢献が言及されています。

市場プレーヤーのポジショニング セグメントは、パーソナルケア成分市場におけるアクティブなプレーヤーの現在の位置を理解するのに役立ちます

目次

パート 01: エグゼクティブ サマリー

パート 02: レポートの範囲

パート 03: 研究方法論

パート 04: 市場概要

パート 05: 配管解析

パート 06: 市場規模

パート 07: 5 つの力の分析

パート 08: 市場セグメンテーション

パート 09: 顧客の風景

第 10 部: 地域の景観

パート 11: 意思決定の枠組み

パート 12: 要因と課題

パート 13: 市場動向

パート 14: サプライヤーの状況

パート 15: ベンダー分析

パート 16: 付録

