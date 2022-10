サイズ、需要、将来の傾向、課題、成長、機会による世界の動物および獣医用ワクチン市場分析

Data Bridge Market Research は、獣医用動物ワクチン市場が 2021 年に 100 億米ドルと評価され、2029 年までに 164.8 億米ドルに達すると予測され、2022 年から 2029 年の予測期間中に 6.44% の CAGR を記録すると分析しています。Data Bridge が選択した市場レポート市場調査チームには、詳細な専門家の分析、患者疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれます。

市場概況:-

動物用ワクチンは病気の蔓延を防ぎ、動物と人間の両方の健康を守ります。これは、公衆が動物に依存していることを考えると非常に重要です。 食品、肉、牛乳、 タンパク質 、および皮革や羊毛などのその他の商品は動物由来です。 狂犬病、口蹄疫、および馬インフルエンザ ウイルス ワクチンは、最も広く使用されている動物用ワクチンの 1 つであり、自然獲得免疫をシミュレートすることによって感染性病原体の伝達を阻害します。

獣医動物用ワクチン市場は、予測期間中に急速に成長すると推定されています。 炭疽菌は 、世界で最も蔓延している家畜の病気の 1 つです。 WHO(世界保健機関)が発表した報告書によると、各国のイニシアチブにより炭疽菌は世界的に封じ込められていますが、依然として蔓延しています。 この病気の有病率は、病気の診断と報告における最近の世代の獣医師の経験の欠如と、病気に対するワクチン接種の中止に部分的に起因しています。 これに伴い、さまざまな家畜の病気が蔓延しています。動物の病気は、生産性の損失、食料不安、収入の損失など、動物の生産システムに多くの問題を引き起こし、そのすべてが人間の健康に悪影響を及ぼします。 したがって、これらすべての要因により、動物用獣医用ワクチンが市場に導入されるようになりました。

Bayer AG (ドイツ)、Sanofi (フランス)、Pfizer Inc. (米国)、GlaxoSmithKline plc (英国)、Merck & Co., Inc. (米国)、Ceva (フランス)、Cargill, Incorporated (米国)、Boehringer Ingelheimインターナショナル社。 (ドイツ)、武田薬品工業株式会社 (日本)、Eli Lilly and Company (米国)、Virbac (フランス)、Vetoquinol (フランス)、Zoetis (米国)、Dechra Pharmaceuticals PLC (英国)、Biogenesis Bagó (アルゼンチン) 、ヘスター・バイオサイエンシズ・リミテッド。 (インド)、Elanco (米国)、HIPRA (ジローナ)、CHINA ANIMAL HUSBANDRY GROUP (北京)、Phibro Animal Health Corporation (米国)、Ringpu (中国)、Mars, Incorporated (米国)、Indovax (インド)

レポートに含まれる獣医および動物用ワクチンに関連する重要な側面:

この市場の主要企業のいくつかに関する独自のチャートと図解的なポーターのファイブ フォース分析 市場の主要プレーヤーのバリュー チェーンの分析。 さまざまな地域でこの市場のダイナミクスに影響を与える現在の傾向 最近の合併、買収、コラボレーション、協会 予測期間中のこの業界の収益の伸び マーケティング戦略と成長トレンドの研究。 成長志向の要因分析 新興のレクリエーション セグメントと地域市場 この市場の曲線の経験的評価 将来の価値と量から市場の過去、現在、可能性の範囲

世界の競合他社と比較した動物用ワクチンの主な利点:

このレポートは、動物用ワクチンの市場動向、予測、およびサイジングの定性的および定量的分析を提供して、新しい機会を決定します。

Porter の Five Forces Analysis は、利害関係者が戦略的なビジネス上の意思決定を行い、業界での競争レベルを判断できるようにするバイヤーとサプライヤーの力を強調しています。

この調査では、主要な影響要因と主要な投資ポケットが強調されています。

各地域の主要国が分析され、収入への貢献が言及されています。

市場プレーヤーのポジショニング セグメントは、パーソナルケア成分市場におけるアクティブなプレーヤーの現在の位置を理解するのに役立ちます

