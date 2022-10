サイズ、需要、将来の傾向、課題、成長、機会による世界の医療用ロボット市場分析

世界の医療用ロボット市場は、2022年から2029年までの予測期間中に大幅な成長が見込まれる.Data Bridge Market Researchは、世界の医療用ロボット市場が予測期間中に15.7%のCAGRで成長していると分析している.2022年から2029年までの予測期間2021 年の 116 億 5,632 万ドルから 2029 年までに 344 億 7,062 万ドルに達すると予想されています。医療費の増加とイノベーションとテクノロジーの増加は、予測期間中の市場の成長に貢献すると予想される主要なドライバーです。

市場概況:-

高齢者人口の増加は、水や食べ物の検索、投薬、認知トレーニング、エンターテイメント、テレプレゼンス通信、バイタル サインの監視など、多くのタスクを実行するためのロボットの使用の増加につながるため、市場の成長を促進します。.

これらのロボットは、身体的および医療的ケアを含む高齢者のニーズを満たすために導入されました。 さらに、高齢者は慢性疾患の影響を強く受けており、世界の医療用ロボット市場の成長要因になる可能性があります。

脊髄および神経損傷のリハビリテーション センター でのこれらのロボット アプリケーションの使用の増加 は、世界の医療用ロボット市場を牽引している治療における外骨格ロボットの需要の増加を後押ししています。

医療機器の規制は、ヘルスケアにおいて重要な役割を果たします。これらの法域での医療機器の合法的な販売に必要な承認を取得するには、多額の費用が発生する可能性があり、数か月または数年かかる場合があります。これらの制約が理解されていない、または考慮されていない場合、遅延は競争の激しい市場での成功の可能性を大きく損なう可能性があります。

レポートで取り上げられている主要企業は、ARxIUM、Ekso Bionics、Capsa Healthcare、ReWalk Robotics、Renishaw plc、Hocoma、Asensus Surgical US, Inc.、Paro Robots US, Inc.、Yukai Engineering Inc.、Stryker、Accuray Incorporated、Corindus ( Siemens Healthineers Company)、Kuka AG、Auris Health, Inc. (Johnson and Johnson の子会社)、CMR Surgical Ltd.、Stereotaxis, Inc.、InTouch Health Inc. (Teladoc Health, Inc. の子会社)、その他の国内および世界の選手。DBMR アナリストは競争力を理解し、各競合他社の競争力分析を個別に提供します。

レポートに含まれる医療用ロボットに関する重要な情報:

この市場の主要企業のいくつかに関する独自のチャートと図解的なポーターのファイブ フォース分析 市場の主要プレーヤーのバリュー チェーンの分析 さまざまな地域でこの市場のダイナミクスに影響を与える現在の傾向 最近の合併、買収、コラボレーション、パートナーシップ 予測期間中のこの業界の収益の伸び マーケティング戦略と成長トレンドの検討 成長志向の要因分析 新興のレクリエーション セグメントと地域市場 この市場の曲線の経験的評価 見込み値とボリュームからの過去、現在、および予想される市場範囲

世界の競合他社に対する医療用ロボットの主な利点:

レポートは、新しい機会を決定するために、医療用ロボット市場の動向、予測、および規模の定性的および定量的分析を提供します。

Porter の Five Forces Analysis は、利害関係者が戦略的なビジネス上の意思決定を行い、業界内の競争レベルを判断できるようにするバイヤーとサプライヤーの能力を強調しています。

この調査では、主要な影響要因と主要な投資ポケットが強調されています。

各地域の主要国が分析され、収益への貢献が言及されています。

市場プレーヤーのポジショニング セグメントは、パーソナルケア成分で活躍する市場プレーヤーの現在の位置を理解するのに役立ちます

目次

パート 01: エグゼクティブ サマリー

パート 02: レポートの範囲

パート 03: 研究方法論

パート 04: 市場の展望

パート 05: パイプライン分析

パート 06: 市場規模

パート 07: 5 つの力の分析

パート 08: 市場セグメンテーション

パート 09: 顧客の風景

第10部:地域の風景

パート 11: 意思決定の枠組み

パート 12: 要因と課題

パート 13: 市場動向

パート 14: サプライヤーの状況

パート 15: ベンダー分析

パート 16: 付録

