サイズ、需要、将来の傾向、課題、成長、機会別のグローバル処方デジタル療法（PDTx）市場分析

処方デジタル療法 (PDTx) 市場に関する国際レポートは、企業が競争上の優位性を獲得するのに役立つ重要な市場機会と影響要因を強調しています。 このレポートは、Prescription Digital Therapeutics (PDTx) 業界の現在および将来の技術的および財務的詳細を提供する優れたリソースです。 さらに、この市場調査レポートは、収益、コスト、粗利益などの重要な要素を考慮した、製品仕様、技術、製品タイプ、および生産分析の詳細な概要を提供します。処方デジタル療法 (PDTx) 市場に関する最高のレポートを作成する際には、公共の要求、競争、業界の絶え間ない活発な成長、動的なレポートとサービス、高度なデータ保護を網羅するために、あらゆる側面が慎重にカバーされています。

Data Bridge Market Research は、世界の処方デジタル療法 (PDTx) 市場が 2021 年に 32 億 3,900 万米ドルと評価され、2029 年までに 142 億 1000 万米ドルに達すると予測され、2022 年から 2029 年までの予測期間で 20.30% の CAGR を記録すると分析しています。市場価値、成長率、市場セグメント、地理的範囲、市場プレーヤー、市場シナリオなどの市場洞察、Data Bridge 市場調査チームが編成した市場レポートには、詳細な専門家分析、患者疫学、パイプライン分析も含まれています。、価格分析および規制の枠組み。

市場図: –

デジタル処方箋療法は、さまざまな病気の治療に使用されるソフトウェアの一種です。 デジタル処方薬は、生物学とテクノロジーを組み合わせて作成されました。 これらの治療器具の開発には、人工知能、さまざまなアルゴリズム、仮想現実が使用されています。 患者は、処方箋のデジタル療法ソフトウェアとサービスを使用して、必要なときに必要な場所であらゆる形態の治療を受けることができます。 処方デジタル治療は、FDA およびその他の規制当局によって厳しく規制されており、医師からの適切な処方箋がなければ使用できないため、人気が高まっています。

デジタル処方箋療法は、主要な疾患を迅速に治療するためのソフトウェア実装を可能にする独自の戦略です。 エビデンスに基づいた治療をいつでもどこでも提供できるように設計されており、患者の経過に関するリアルタイムのデータを臨床医に提供します。 薬物使用障害 (SUD)、オピオイド使用障害 (OUD)、ADHD、大うつ病性障害 (MDD)、不眠症 、多発性硬化症、腫瘍学、片頭痛など、さまざまな病気に対して処方デジタル療法が開発されており、開発が進められています 。、てんかん、自閉症スペクトラム障害、心血管疾患。満たされていないニーズが複数ある患者は、デジタル処方箋療法が生活の中で最も重要な側面であることに気付くかもしれません。

処方デジタル治療薬(PDTx)市場で活動している主要プレーヤーの一部は次のとおりです。

ResMed (米国)、SAMSUNGHEALTHCARE (韓国)、Biofourmis (米国)、Novartis AG (スイス)、Medtronic (アイルランド)、Pear Therapeutics, Inc. (米国)、Voluntis (フランス)、Omada Health , Inc. (米国)、 GAIA AG (ドイツ)、Welldoc’s Bluestar (米国)、Solera Network (米国)、Akili Interactive Labs, Inc. (米国)、Better Therapeutics, LLC (米国)、BigHealth (米国)、Biofourmis (米国) )、Click Therapeutics, Inc. (米国)、Happify, Inc. (米国)、Limbix Health, Inc. (米国)、Naturalcycles Nordic AB (スウェーデン)、NuvoAir AB (スウェーデン)、Sensyne Health plc. (英国)、Xealth (米国)

世界の処方デジタル療法(PDTx)市場の次の主要ドライバーのハイライト

アクティビティの説明

会社の業務と事業部門の詳細な説明。

企業戦略

会社のビジネス戦略アナリストの概要。

会社沿革

ビジネスに関連する重要なイベントの進行

主な商品・サービス

同社の主な製品、サービス、ブランドのリスト。

主な競合他社

同社の主な競合他社のリスト。

重要な拠点と関連会社

会社の主要なサイトと子会社のリストと連絡先の詳細。

過去5年間の詳細な財務比率

勤続5年の会社が発行する年次財務諸表から導き出された最新の財務比率。

