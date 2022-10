サイズ、需要、将来の傾向、課題、成長、機会による世界のペット保険市場分析

ペット保険の市場調査レポートは、ビジネスの重要な洞察と洞察を提供するため、マーケティング戦略に大きく役立ちます。 これにより、顧客と競合他社をよりよく理解できます。 Este informs de la industria ayuda a saber quién está comprando un producto servicio, quién no está comprando un producto servicio, que los motiva o si son leales a cierta marca y, en ultima instancia, todo esto conduce a un aumento de las ventas時間とともに。 同様に、ビジネスの新しい機会を特定するのに役立つ、より広範な市場環境に関する情報を提供します。市場が進化するにつれて、変化する消費者の好みやペット保険の報告会社が不可欠な市場のダイナミクスに基づいて、製品を改善する方法を調査し、理解することが重要です。

Data Bridge Market Research は、2021 年に 62 億ドルだったペット保険市場が 2029 年までに 266 億 6000 万ドルに急上昇し、2022 年から 2029 年までの予測期間で 9.80% の CAGR が見込まれると分析しています。市場価値、成長率、市場セグメント、地理的範囲、市場プレーヤー、市場シナリオとして、データブリッジ市場調査チームが選択した市場レポートには、詳細な専門家分析、患者疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制フレームワークも含まれています。

市場のスナップショット:-

ペット保険は、ペットのための保険です。 ペット保険とは、高価な獣医費用の全体的なコストを削減するのに役立つペット所有者の補償範囲を指します。 ペット保険は主に、被保険者の飼い主の怪我や病気のペットの治療費を支払います。 ペットが死亡、盗難、紛失した場合も補償されます。 犬、猫、馬は、多くの場合、ペット保険でカバーされています。 ペット保険の中には、健康診断や歯のクリーニングや駆虫などの予防ケア、予防接種などの定期的な治療をカバーするものがあります。獣医の治療にかかる予期せぬ費用はすべて、ペット保険でカバーされます。

北米ペット健康保険協会 (NAPHIA) の 2019 年の調査によると、2019 年の米国におけるペット保険の平均費用は、犬で年間 585.40 ドル、猫で年間 349.93 ドルでした。 米国のペット保険市場は、15 億 6000 万ドルと評価されました。 さらに、プレイヤーが未開拓の顧客を獲得し、販売と顧客満足度を向上させるためのさまざまなアイテムを提供する機会を直接作成します。 また、がん、股関節形成不全、緑内障 などの事故や病気をカバーすることで、予期しない獣医の請求書の経済的リスクを軽減するのにも役立ちます。 、パルボウイルス、および医学と外科。

ペット保険市場で活動している主要なプレーヤーの一部は次のとおりです。

Nationwide Building Society (米国)、Trupanion (米国)、Pethealth Inc. (米国)、Embrace Pet Insurance Agency LLC (米国)、United States Fire Insurance Company (米国)、Petplan Ltd. (英国)、Hartville Group, Inc. (米国)、Petfirst Healthcare LLC (米国)、Anicom Holdings Inc. (日本)、RSA (英国)、ipet Insurance (日本)、The Oriental Insurance Company Ltd. (インド)、Figo Pet Insurance, LLC (米国)、Direct Line (英国)、Animal Friends Insurance Services Limited (英国)

DBMR 研究はどのようなメリットをもたらしますか?

業界と開発シナリオに影響を与える最新のトレンド。

新しい市場を開く

強力な市場機会を活用するには

計画における重要な決定と市場シェアのさらなる拡大

主要な事業セグメント、市場提案、ギャップ分析を特定する

マーケティング投資の配分を支援します。

世界のペット保険市場の次の主要ドライバーのハイライト

アクティビティの説明

会社の業務と事業部門の詳細な説明。

企業戦略

会社のビジネス戦略アナリストの概要。

会社沿革

ビジネスに関連する重要なイベントの進行

主な商品・サービス

同社の主な製品、サービス、ブランドのリスト。

主な競合他社

同社の主な競合他社のリスト。

重要な拠点と関連会社

会社の主要なサイトと子会社のリストと連絡先の詳細。

過去5年間の詳細な財務比率

勤続5年の会社が発行する年次財務諸表から導き出された最新の財務比率。

目次のハイライト:

第 1 章: 市場の概要

第2章:世界のペット保険市場

第3章:世界のペット保険市場の地域産業分析

第4章:タイプとアプリケーションに基づくペット保険市場のセグメンテーション

第5章:タイプとアプリケーションに基づく収益分析

第6章: 市場シェア

第 7 章: 競争環境

第 8 章: 要因、制約、課題、および機会

第9章: 粗利益と価格分析

