サイズ、需要、将来の傾向、課題、成長、機会による世界の消毒ワイプ市場分析

Data Bridge Market Research は、消毒ワイプ市場が 2021 年に 41 億米ドルと評価され、2029 年までに 65 億 6000 万米ドルに達すると予測され、2022 年から 2029 年の予測期間で 6.04% の CAGR を記録すると分析しています。市場価値などの市場の洞察とともに、成長率、市場セグメント、地理的範囲、市場プレーヤー、および市場シナリオ、Data Bridgeの市場調査チームによってキュレーションされた市場レポートには、詳細な専門家分析、輸出入分析、価格分析、生産消費分析、特許分析が含まれています技術進歩分析。

市場概況:-

消毒用ワイプは、硬い表面のウイルスやバクテリアを殺すことができるため、抗ウイルスおよび抗菌ワイプとしても知られています。 消毒ワイプは主に、熱可塑性繊維 (ポリエチレンテレフタレートとポリプロピレン) やセルロース繊維 (ビスコース、綿、木材パルプ、リヨセル) などの繊維素材で作られていますが、これらに限定されません。 通常、消毒用ワイプは、通常ラベルに記載されている製造日から最大 2 年間有効です。

消毒用ワイプは、真菌、バクテリア、ウイルスを 10 分以内に破壊し、表面が新しいバクテリアを形成するのを防ぎます。 彼らは行動するのに他の人よりも時間がかかりますが、これがあらゆる種類の細菌の除去を保証する唯一の方法です. 2017 年に、米国抗菌薬耐性および感染制御研究所は、ワイプが有効成分の正しい比率にすでに浸されており、消毒剤がより効率的に機能するため、ワイプは表面の ATP を最大に減少させると結論付けました。 ウイルスや菌類を破壊または不可逆的に不活性化するには 100% の確実性が求められるため、消毒用ワイプは主にヘルスケア業界で好まれています。

消毒ワイプ市場で活動している主要プレーヤーの一部は次のとおりです。

Dr. Deppe GmbH (ドイツ)、Reckitt Benckiser Group plc (英国)、Codi Group (オランダ)、Dreumex (オランダ)、RCP Ranstadt GmbH (ドイツ)、The Hygiene Company (英国)、Uniwipe Europe Ltd (英国、英国)、KCWW (米国)、Ecolab(米国)、CleanWell、LLC。 (米国)、Seventh Generation Inc. (米国)、The Claire Manufacturing Company (米国)、Parker Laboratories (米国)、GOJO Industries, Inc. (米国)、Stepan Company (米国)、Whiteley (米国) 、Linghai Zhan Wang Biotechnology Co.、Ltd. (中国)、Jainam Invamed Private Limited (インド)、Hangzhou Wipex Nonwovens Co.,Ltd. (磁器)

目次のハイライト:

第 1 章: 市場の概要

第2章:世界の消毒ワイプ市場

第3章:世界の消毒ワイプ市場の地域産業分析

第4章:タイプとアプリケーションに基づく消毒ワイプ市場セグメンテーション

第 5 章: タイプおよびアプリケーション別の収益分析

第6章: 市場シェア

第 7 章: 競争環境

第 8 章: 要因、制約、課題、および機会

第9章: 粗利益と価格分析

