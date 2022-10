サーカディアン照明市場の概要、成長分析、シェア、サイズ、トレンド、機会

信頼できるサーカディアン照明市場調査レポートは、主要なドライバー、阻害要因、課題、機会とともに、サーカディアン照明業界の新たなトレンドを特定および分析しています。 評価と計算は、特定の基準年と過去の年に関連してレポートで行われます。 市場の定義、分類、アプリケーション、および関与に関する洞察を提供することで、予測年に市場がどのように機能するかを理解するのに役立ちます。 すべての統計は、SWOT 分析などの最も現実的なツールを使用して計算され、グラフや表を使用して特徴付けられ、最高のユーザー エクスペリエンスと明確な理解を提供します。



概日照明市場は、2021 年から 2028 年の予測期間中に 19.53% の割合で成長すると予想され、2028 年までに 10 億 8,189 万米ドルに達すると予想されています。市場の成長に影響を与える予測期間を通じて支配すると予想されるさまざまな要因。 季節性疾患の有病率の増加は、サーカディアン照明市場の成長を後押ししています。

市場概況:-

概日リズムとは、睡眠と覚醒のプロセスを制御し、24 時間後に繰り返すことが知られている自然なプロセスを指します。 概日リズムを司る脳は視床下部と呼ばれます。 概日照明とは、私たちが毎日経験する身体のサイクルに基づいて特別に設計された照明システムを指します。 システムは通常、太陽光の色、特定の時間と場所での角度に基づいています。

世界中、特に新興国における急速な工業化は、概日照明市場の成長の主要な原動力の 1 つです。 人口における季節性情動障害の発生率の上昇と、すべての業種にわたる持続可能性への関心の高まりにより、概日照明市場の成長が加速しています。 技術開発、スマート ビルディング テクノロジの台頭、モノのインターネット (IoT) の普及により、ホーム オートメーション環境の採用が加速し、概日照明市場にさらに影響を与えています。

さらに、スマート テクノロジーの受け入れの増加、スマート ホームの出現、都市化、ライフスタイルの変化、および可処分所得の増加はすべて、概日照明市場にプラスの影響を与えています。 さらに、研究開発プロジェクトと製品イノベーションは、2021 年から 2028 年の予測期間中に概日照明市場のプレーヤーに有利な機会を提供します。

一方、高コストと目への悪影響に関する懸念の高まりは、サーカディアン照明市場の成長を妨げる要因になると予想されます。 概日リズムの長期使用により、2021 年から 2028 年の予測期間中、体重増加と衝動性行動に関連する限られた研究と懸念が概日リズム照明市場に挑戦することが予想されます。

概日照明市場で活動している主要なプレーヤーの一部は次のとおりです。

TRILUX Lighting Ltd, GmbH & Co. KG, BIOS, LLC, Glamox, Novus Biologicals, Halla, as, WSP, WLS Lighting Systems, Inc, USAI Lighting, LLC, ACUITY BRANDS LIGHTING, INC., Nanoleaf, Versa Technology, Inc. 、Signify Holdings およびその他の国内外のプレーヤー。 市場シェア データは、グローバル、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋 (APAC)、中東およびアフリカ (MEA)、および南アメリカで利用できます。 DBMR アナリストは競争優位性を理解し、各競合他社の競争分析を個別に提供します。

研究に投資することで、以下にアクセスできます。

概日照明市場 [グローバル – 地域別セグメンテーション]

地域レベルでの区分 [北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東、アフリカ]

国別市場規模[市場シェア上位国]

主要プレーヤーの市場シェアと収益/売上高

市場動向:新興技術・新興製品・企業、PESTEL分析、SWOT分析、ポーターの5つの力など

市場規模)

アプリケーション/垂直産業別の市場規模

市場予測・予測

このレポートは、次の指標に関する情報を提供します。

市場への浸透: 概日照明市場の主要企業の製品ポートフォリオに関する完全な情報。

製品開発/革新: 今後の技術、研究開発活動、および市場での製品発売に関する詳細。

競争力評価: 主要な市場プレーヤーの市場戦略、地域、および業界セクターの詳細な評価。

市場開発: 新興市場に関する包括的な情報。 このレポートは、地域のさまざまなセグメントの市場を分析します。

市場の多様化: 新製品、未開発の分野、最近の開発、サーカディアン照明市場への投資に関する包括的な情報。

1.はじめに

2つの市場セグメント

3 要旨

4 上面図

5 市場概要

6製品タイプ別概日リズム照明市場

7 概日照明市場,モード別

8タイプ別の概日リズム照明市場

9 概日リズム照明 市場,モード別

10エンドユーザーによるサーカディアンリズム照明市場

12地域別サーカディアンリズム照明市場

12 概日リズム照明市場、会社概要

13 SWOT分析

14の会社概要

