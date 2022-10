シェア、成長、範囲、主要部門、2028年の予測に基づいて、世界的に急成長するバッテリーリサイクル市場規模

バッテリーリサイクル 市場は、2021年から2028年の間の予測期間中に9.05%の速度で市場成長を目撃し、2028年までに270億1000万ドルの価値に達すると予想されます。バッテリーリサイクル市場に関するData Bridge Market Researchレポートは、分析および提供市場の成長に与える影響を提供しながら、予測期間中に広がると予想されるさまざまな要因に関する洞察を提供します。世界中の一人当たりの収入の増加は、バッテリーリサイクル市場の成長を加速しています。

バッテリーリサイクルとは、産業、消費者、電子製品、自動車などのさまざまなソースからバッテリーを収集し、リサイクルによる金属元素の回収を指します。リサイクルプロセスは、掘削によって行われる鉛の生成に関連するので、エネルギー効率の良い方法と見なされます。

世界中の環境への意識の上昇は、バッテリーリサイクル市場の成長を導く主な要因の1つとして機能します。 輸送、消費者エレクトロニクス 、産業用アプリケーションなどのエンドユース産業の成長、鉛やリチウムなどの一次資源の消費は市場の成長を加速します。天然資源を保存し、環境フットプリントを削減するために使用した材料のリサイクルの必要性の増加と、採掘による鉛の生産に至るエネルギー効率の良いプロセスとしてのリサイクルの傾向は、市場にさらに影響を与えます。また、デジタル化、省エネのための政府のイニシアチブと政策の増加、最終使用産業の拡大、および リチウムイオン電池の需要の増加は、 バッテリーリサイクル市場にプラスの影響を与えます。さらに、電気自動車に対する需要の増加と バッテリーのリサイクル を促進するための補助金は、2021年から2028年までの予測期間中に市場参加者に収益性の高い機会を拡大します。

バッテリーリサイクル市場のトップメーカーは、Call2Recycle, Inc., Aqua Metals, Inc., Umicore, Exide Technologies, ENERSYS, Gravita India Ltd., Johnson Controls International plc, Teck Resources Limited, Battery Solutions, LLC(BSL), Gopherです。Resource、ECOBAT Logistics、Terrapure Environmental、East Penn Manufacturing Companyなど。

このバッテリーリサイクル市場レポートは、タイプ、アプリケーション、および地域に基づいて重要な市場セグメントをカバーしています。地域分析セグメントには、ヨーロッパ、北米、中東、アフリカ、アジア太平洋などの主要地域が含まれます。人口密度、品質、開発、市場全体のシナリオを含む重要なビジネス指標を示しています。また、市場の拡大や市場状況の開発など、主要な産業テーマを扱う重要なデータについても説明します。このディープバッテリーリサイクル市場レポートはまた、重要な技術を照らし、組織が顧客の購入習慣をよりよく理解するのに役立ちます。予測期間中のグローバル市場シナリオを示します。

バッテリーリサイクル市場セグメンテーション:

