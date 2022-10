シャンプー市場は、2029 年までに 4.10 % の CAGR で 432 億米ドルに達すると予測されています。サイズ、シェア、競合分析、成長状況、および収益の見通し

対象となる市場関係者

Unilever (英国)、Dabur (インド)、Henkel AG & Company KGaA (ドイツ)、Procter & Gamble (米国)、Church Dwight Co., Inc. (米国)、KCWW (米国)、花王株式会社 (日本)、Beiersdorf AG (ドイツ)、資生堂 (日本)、ロレアル SA (フランス)、Johnson & Johnson Private Limited (米国)、Amway Corp (米国)、The Detox Market (米国)、Bo International (インド)、Syoss (ドイツ) )、Kérastase (フランス)、ELCA Cosmetics Private Limited (米国)、Natura&Co (ブラジル)、Coty Inc (米国)、Wella Company (スイス)