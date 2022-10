シート モールディング コンパウンド (SMC) 市場は、CAGR 5.40% で大きく成長し、2028 年までに 26 億 5000 万ドルに達する見込みです。

シート モールディング コンパウンド (SMC)市場は、2028 年までに 26 億 5000 万米ドルの価値があると推定されており、2021 年から 2028 年の予測期間で 5.40% の成長率が見込まれます。シート モールディング コンパウンド (SMC) 市場レポートは成長を分析し、輸送における軽量材料の使用の増加と、建設業界における低腐食などの性能上の利点により、現在成長しています。

シート モールディング コンパウンドはガラス繊維強化ポリエステル素材でできており、箱から出してすぐに使用でき、主に圧縮成形に使用できます。通常、より大きな機械的強度を必要とする大型部品に使用されます。繊維強化熱硬化性樹脂は、シート形成化合物です。シート モールディング コンパウンドの最も重要な利点は、金属などの他の材料や、バルク モールディング コンパウンドなどの他のポリエステルと比較して軽量であることです。

現代 の建設 プロジェクトの消費の増加、厳しい排出規制のある商用車および乗用車の需要の増加、低密度SMCの開発における炭素繊維の普及の増加、バイオベースの材料および化合物の需要の増加、および製品重量の削減を採用する産業として尺度として、シート成形コンパウンドは、2021年から2028年の予測期間にわたってシート成形コンパウンド(SMC)市場の成長を促進する重要な要因の一部です。同時に、自動車および輸送業界での製品販売の成長と建設業界の拡大により、さらに大きな機会が生まれ、上記の予測期間中 にシート成形コンパウンド (SMC) 市場の成長につながります。ランドスケープおよびシート モールディング コンパウンド (SMC) の市場シェア分析





シート成形コンパウンド(SMC)市場の競争環境は、競合他社の詳細を提供します。会社概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場への取り組み、グローバルなプレゼンス、製造拠点と施設、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と広さ、含まれるアプリケーション. 支配。上記のデータ ポイントは、シート モールディング コンパウンド (SMC) 市場に対する同社の焦点にのみ関連しています。

シートモールディングコンパウンド(SMC)市場レポートで取り上げる主な企業はPOLYTEC Holding AGです。IDI Composites International.; ポリット; テイジンリミテッド。プレミックスグループ メンゾレット; Huayuan Advanced Materials Co.、Ltd; コア成形技術。Changzhou City Jiangshi Composite Technology Co., Ltd.; Koninklijke Ten Cate bv.; 昭和電機KK; 中国国際複合産業技術フェア; アスタ; マグナインターナショナル株式会社 Continental Structural Plastics Inc.; ISCOPE GmbH; Devi Polymers Private Limited; Mitsui Chemicals, Inc.; MCR混合複合材リサイクル品。ゾルテック 他の国内およびグローバルプレーヤーの間で。市場シェアデータは、世界中、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋(APAC)、中東、アフリカ(MEA)、南アメリカに別々に提供されています。

上記の予想期間中にシート成形コンパウンド(SMC)の成長の市場抑制要因として機能する可能性が高い複雑さとリサイクルの問題を伴う製品の使用に関連する高コスト。市場成長の最大かつ最も重要な課題となる製品代替品の容易な可用性。

このシートモールディングコンパウンド(SMC)市場レポートは、新しい最近の開発、貿易規制、輸入輸出分析、生産分析、バリューチェーン最適化、市場シェア、国内および地域の市場プレーヤーの影響、新興収益ポケットの面で機会分析、市場規制の変化、戦略的市場成長分析、市場規模、カテゴリー市場成長、アプリケーションニッチと支配、製品承認、製品リリース、地理的拡大、市場の技術革新。シートモールディングコンパウンド(SMC)市場の詳細については、Data Bridge Market Researchに連絡して アナリストの概要を確認してください。当社チームは、市場の成長を達成するために情報に基づいた市場決定を下すのに役立ちます。

グローバルシートモールディングコンパウンド(SMC)市場範囲と市場規模

シートモールディングコンパウンド(SMC)市場は、繊維タイプ、樹脂タイプ、密度、タイプ、および最終用途に基づいて分類されています。さまざまなセクター間の成長は、市場全体に広がると予想されるさまざまな成長要因に関連する知識を得るのに役立ち、さまざまな戦略を策定してコアアプリケーション領域とターゲット市場の違いを特定するのに役立ちます。

シートモールディングコンパウンド(SMC)市場の国レベルの分析

シートモールディングコンパウンド(SMC)市場が分析され、市場規模、ボリューム情報は、上記の国、繊維タイプ、樹脂タイプ、密度、タイプ、および最終用途ごとに提供されます。

シートモールディングコンパウンド(SMC)市場レポートで扱われている国は、北米のアメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、イギリス、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパの残りの地域、中国です。、日本、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋(APAC)の他のアジア太平洋(APAC)、サウジアラビア、UAE、イスラエル、エジプト、南アフリカ、残りの中東およびアフリカ(MEA) )の一部である中東およびアフリカ(MEA)、ブラジル、アルゼンチン、南アメリカの一部である南アメリカの一部です。

中国は、大量の電気および自動車メーカーの普及と低原材料価格の可用性により、アジア太平洋SMC(シートモールディングコンパウンド)市場を支配しています。ヨーロッパ地域は、この地域の消費財と自動車産業の成長が増加するにつれて、最大の成長率を維持すると予想されています。

レポートの国家セクションはまた、市場の現在および将来の動向に影響を与える国内市場の規制の変化と要因に影響を与える個々の市場を提供します。消費量、生産現場および数量、輸入輸出分析、価格トレンド分析、原材料コスト、下流および上流のバリューチェーン分析などのデータポイントは、個々の国の市場シナリオを予測するために使用される主なポインタです。また、グローバルブランドの存在と可用性、地域および国内ブランドとの大規模または希少競争により、直面する課題、国内関税および貿易経路の影響を考慮しながら、国家データの予測分析を提供します。

