スポーツ医学市場業界の展望、分析、規模は、2029 年までに 82 億 1,000 万米ドルに急上昇する可能性があります

対象となる市場関係者

Novartis AG (スイス)、Wright Medical Group NV (米国)、Johnson & Johnson Services, Inc. (米国)、Arthrex Inc. (米国)、AlloSource (米国)、Braun Melsungen AG (ドイツ)、Smith & Nephew plc (ドイツ) )、Zimmer Biomet (米国)、Össur (アイスランド)、Medtronic (アイルランド)、Mueller Sports Medicine, Inc. (米国)、CONMED Corporation (米国)、Surgalign (米国)、Arthrex Inc. (米国)、AlloSource (米国) 、Stryker (米国)、Hanger Inc (米国)、Otto Bock Healthcare GmBH (ドイツ)