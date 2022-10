デザートワイン市場は、2029年までに世界で5823万米ドルに達する運命にあり、規模、シェア、業界の成長率、需要と収益の見通し

E. & J. Gallo Winery (Gallo) は、2021 年 1 月に Constellation Brands Inc. から 30 以上のワイン ブランドの買収が完了したことを発表しました。 2020年。

2021 年 7 月、E. & J. ガロ ワイナリーのラグジュアリー ワイン グループは、伝説的なワインメーカーで先見の明のあるランドール グラムとのコラボレーションで作成されたワインのコレクションである The Language of Yes のリリースを発表しました。