デジタル病理市場は、2029年までの予測期間にわたって13.30％のCAGRを追加します

Data Bridge Market Research は 、2029 年のデジタル病理市場の 価値は 1873.59664 億ドルであり、2022 年から 2029 年の予測期間で 13.30% の CAGR で上昇すると分析しています。デジタルパソロジーは、短いターンアラウンドタイムで正確な診断結果を達成することにより、ヒューマンエラーの削減に役立ちます。 デジタルパソロジーに関連するプロセスは、各タスクの実行レベルを下げることなく、ルーティングタスクを高速化できます。

Les player clave queoperan en el informe de mercado Patología digital incluent F. Hoffmann-La Roche Ltd, Hamamatsu Photonics KK, 3DHISTECH Ltd., AstraZeneca, GENERAL ELECTRIC, Healthcare Trading Co. LLC, Koninklijke Philips NV, Inspirata, Inc. オリンパス株式会社、Sectra AB、PerkinElmer Inc.、Apollo Enterprise Imaging Corp、Mikroscan Technologies, Inc.、Pixcelldata Ltd.、VMscope GmbH、Huron Digital Pathology Inc、Objective Pathology Services、OptraSCAN, Inc.、Pathcore Inc.、Agfa-Gevaert Group、Proscia Inc.、Sunquest Information Systems, Inc.、Indica Labs, Inc.、Leica Biosystems Nussloch GmbH、Ventana Medical Systems, Inc. など

世界のデジタルパソロジー市場の範囲と市場規模

デジタルパソロジー市場は、タイプ、製品、アプリケーション、およびエンドユーザーに基づいて分割されています。 これらのセグメントの成長は、業界内の低成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場情報を提供する主要な市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

タイプに基づいて、デジタル病理学市場は人間の病理学と獣医の病理学に分割されます。

製品に基づいて、スキャナー、ソフトウェア、通信システム、およびストレージ システムにセグメント化された数値病理学を残しました。 スキャナーは、明るい背景スキャナー、蛍光スキャナーなどに細分されます。ロジックは、情報管理ロジック、画像解析ロジック、表示ロジックに分けられます。

アプリケーションに基づいて、デジタル病理学市場は、創薬、疾患診断、遠隔相談、教育、​​および教育に分割されます。

デジタルパソロジー市場は、製薬およびバイオテクノロジー業界、病院、学術研究機関のエンドユーザーに基づいて分割されています。

デジタルパソロジー市場の 国別分析

上記のように、デジタルパソロジー市場を分析し、市場規模の予測と傾向を国、タイプ、製品、アプリケーション、およびエンドユーザー別に提供します。

デジタル病理市場レポートの対象国は、米国、カナダ、メキシコ、北米、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパ、中国、日本、インド、ヨーロッパのその他の地域です。 . 、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、その他のアジア太平洋地域 (APAC) アジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、中東 その他の中東およびアフリカ (MEA) アフリカ (MEA) の一部、南アメリカ、ブラジル、アメリカの一部、アルゼンチン、その他の南アメリカ。

北米は、市場シェアと市場収益の点でデジタル病理学市場を支配しており、予測期間中、この優位性で繁栄し続けるでしょう。 これは、有利な支払い政策の導入と、米国およびカナダ政府による有利なイニシアチブの実施によるものです。 一方、アジア太平洋地域は、この地域でのがん性疾患の有病率の上昇により、予測期間中に最高の成長率を経験すると予想されています。

資料の完全な表を参照してください: – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-digital-pathology-market

デジタルパソロジー市場レポートの国セクションでは、現在および将来の市場動向に影響を与える個々の市場インフルエンサーと国内市場の規制変更も提供します。 消費量、生産地と量、輸出入分析、価格動向分析、原材料費、バリュー チェーン分析などのデータ ポイントは、各国の市場シナリオを予測するために使用される重要な指標の一部です。 また、グローバルブランドの存在と入手可能性、地域および国内ブランドとの強いまたは弱い競争に関連する問題を考慮に入れ、

