デジタル ヘルス モニタリングの今後の市場機会、主要な業界、および 2029 年の予測

デジタル ヘルス モニタリング市場 レポート2022 には、開発コンポーネント、パターン、フロー、およびサイズに関する幅広い業界概要が含まれています。このレポートは、2022年から2029年までの予測期間中の市場の潜在的な管理を予測するために、現在および過去の市場価値も計算します。このデジタル ヘルス モニタリングの調査では、プライマリ データ ソースとセカンダリ データ ソースの広範な使用が行われました。これには、政府の政策、業界環境、競争状況、過去のデータ、市場の現在の傾向、技術革新、今後の技術、関連業界の技術進歩など、業界に影響を与えるさまざまなパラメーターの調査が含まれます。

このマクロファージ刺激タンパク質受容体レポートの主な目的は、ユーザーがその定義、セグメンテーション、市場の可能性、影響力のあるトレンド、および上位 10 地域と 50 か国で市場が直面している課題の観点からビジネスを理解できるようにすることです。選考科目。レポートの作成中に、広範な調査と分析が行われました。

Data Bridge Market Research は、デジタル健康監視デバイス市場が、予測期間中の CAGR 18.87% で、2029 年までに 153.5 億米ドルの価値に達すると予想されていると分析しています。

グローバルデジタルヘルスモニタリング市場調査レポートの目的は、医療機器業界における重要なセグメントと競争について説明することです。デジタルヘルスモニタリング市場の完全な洞察を得て、さまざまなセグメントの詳細な分析を実行することにより、重要なビジネス上の決定を下すのに役立ちます。この調査レポートは、市場の概要と成長評価を過去および未来のデータとともにユーザーに提示するため、ビジネスアプローチの知覚データの有益な情報源です。

これは、デジタルヘルスモニタリングの収益、業界シェア、製品仕様、さまざまな地域のさまざまな企業、今後の業界の業界の需要と供給のデータを特定するのに役立ちます. これにより、読者はデジタルヘルスモニタリング市場の正確な洞察を得て、競合他社と競争し、それに応じて戦略を計画することが容易になります。

グローバルなデジタルヘルスモニタリング市場のセグメンテーション

製品別 (デバイス、ソフトウェア、サービス)、タイプ別 (ワイヤレス ヘルス、M ヘルス、テレヘルス、EHR/ EMR など)、

エンドユーザー(病院、在宅医療センター、診療所、外来手術センターなど)

対象地域: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、アフリカ

デジタルヘルスモニタリングの競合状況と市場シェア分析

デジタルヘルスモニタリング市場の競争状況は、競合他社ごとの詳細を提供します。含まれる詳細には、会社の概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場への取り組み、ヨーロッパでのプレゼンス、生産拠点と施設、会社の強みと弱み、製品の発売、臨床試験プロジェクト、ブランド分析、製品が含まれます。承認。、特許、製品の幅広さ、アプリケーション ドメイン、技術ライフライン カーブ。提供される上記のデータポイントは、デジタルヘルスモニタリング市場に関与する企業の焦点にのみ関連しています。

デジタルヘルスモニタリング市場で活動している主要なプレーヤーには、Medtronic (アイルランド)、Boston Scientific Corporation (米国)、NEVRO CORP (米国)、Cyber​​onics, Inc. (米国)、Inspire Medical Systems, Inc. (米国)、SPR などがあります。 Therapeutics (米国)、ALEVA NEURTHEAPEUTICS SA (スイス)、Bioness Inc. (米国)、ReShape Lifesciences, Inc. (米国)、LivaNova PLC (英国)、NeuroPace, Inc. (米国)

デジタルヘルスモニタリングデバイス

市場のダイナミクスドライバー

携帯用患者監視装置は、ますます一般的になっています。

ウェアラブル患者モニタリング デバイス、バイオセンサー、スマート インプラントは、継続的なグルコース モニタリング、温度モニタリング、血圧モニタリング、パルスオキシメトリなど、さまざまな目的で使用されます。モノのインターネット技術は、次世代のウェアラブル デバイスに組み込まれています。ウェアラブル バイオセンサーは、血圧、体重、血糖、心電図 (ECG) などのバイタル サインを測定し、モバイル ワイヤレス ネットワーク経由で中央サーバーに送信します。

家庭での質の高い医療

が現場に登場し、患者の生理学的データの小さな変化を検出し、自己監視を促進します。その結果、回避可能な再入院と入院が減少します。さらに、これらの技術により、不必要な診療所への移動の回数と、質の高い医療を受けるために必要な移動関連の費用が削減されます。RPM テクノロジーを正しく実装すると、質の高い医療へのアクセスが向上し、短期的および長期的に時間とお金を節約できます。

機会

近年、特に病院環境での医療費の上昇により、在宅医療などの代替治療法に注目が集まっています。その結果、体温計、パルス酸素濃度計、体重計、ECG モニター、イベント モニター、EEG レコーダー、胎児モニターなどの効果的な家庭用デバイスの需要が高まっています。現在の医療制度の持続可能性は、世界中の政府にとって大きな懸念事項です。

目次:

第 1 章: エグゼクティブ サマリー

第 2 章: レポートの範囲

Chapter 03: 研究方法論

第4章: はじめに

第5章:デジタルヘルスモニタリング市場の概要

第6章:デジタルヘルスモニタリングの市場規模

第07章: 5つの力の分析

第08章:テクノロジーによるデジタルヘルスモニタリング市場のセグメンテーション

第09章:アプリケーションによるデジタルヘルスモニタリング市場のセグメンテーション

第 10 章: 顧客の状況

第11章:エンドユーザー別のデジタルヘルスモニタリング市場セグメンテーション

第12章 地域の景観

第13章: 意思決定の枠組み

第 14 章: 原動力と課題

第15章:デジタルヘルスモニタリングの市場動向

第16章: 競争環境

第17章:会社概要

第18章: 付録

デジタルヘルスモニタリング市場:キーポイント

リサーチ アナリストは、デジタル ヘルス モニタリングのバリュー チェーンとそのディストリビューターの分析について詳しく説明します。 デジタルヘルスモニタリング市場調査は、デジタルヘルスモニタリングレポートの範囲、アプリケーション、および理解を強化する包括的な情報を示しています。 世界のデジタルヘルスモニタリング市場レポートは、消費者にデジタルヘルスモニタリング市場の状況とその傾向の完全な概念を提供するための業界全体の概要で構成されています。 デジタルヘルスモニタリング調査の広範なビューは、市場のアプリケーション、セグメンテーション、および地域分析によって追求されています。 これにより、デジタル ヘルス モニタリングのクライアントは、各セクションについて十分な知識を得ることができます。 また、世界のデジタルヘルスモニタリング市場に関する事実と、その成長と売上に関する重要な指針についても説明します。 このレポートは、主要なデジタルヘルスモニタリング業界のプレーヤーの詳細な分析と、プロファイルおよび市場への傾向を組み合わせて説明しています。 このレポートには、デジタルヘルスモニタリング市場の主要プレーヤーの企業の独立部門が含まれています。 これは、グローバル デジタル ヘルス モニタリング市場の価格、コスト、総額、収益、仕様、製品写真、会社概要、および連絡先情報を分析します。 このレポートは、グローバルなデジタルヘルスモニタリング市場のステータス、供給、販売、および生産を包括的に分析しています。 デジタルヘルスモニタリングの生産と販売の市場シェアは、生産、容量、販売、および収益のレビューとともに評価されます。 デジタル ヘルス モニタリングのインポートまたはエクスポート、価格、粗利益、消費、コストなどのさまざまな側面も分析されます。 全体として、レポートは、デジタルヘルスモニタリング市場の概要と今後数年間のその成長確率をカバーしています。 このレポートは、デジタルヘルスモニタリング市場におけるすべての課題と機会についても簡単に説明しています。 この調査では、デジタルヘルスモニタリング市場の主要なイベント、新しいイノベーション、およびトッププレーヤーの戦略について説明しています。 クライアントは、デジタルヘルスモニタリングの制約、明確な推進要因、および業界に影響を与える要因について、幅広い知識と深い認識を得ることができます。 今後数年間のデジタルヘルスモニタリング業界の成長マップを計画できるように.

