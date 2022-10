ドライアイ症候群市場は、規模、シェア、成長、新たなトレンド、機会、地域の概要により、2029 年までに 73 億 8000 万米ドルに成長する可能性があります。

データブリッジ市場調査は最近、「ドライアイ症候群市場 」というタイトルの広範な調査を発表しました 」は、競合他社よりも優れた情報を提供できることを保証します。この調査は、市場での生き残りと成功を容易にする包括的な市場の洞察と分析により、市場のより広い視点を提供します。ドライアイ症候群市場レポートは、さまざまな市場のダイナミクスと成長率の見積もり、および市場のダイナミクスと成長を誘発する要因に基づく市場価値で構成されています。優れたドライアイ症候群市場調査レポートを作成するには、最高レベルの精神、実用的なソリューション、専用の調査と分析、イノベーション、有能なソリューション、統合されたアプローチ、最先端のテクノロジー、コミットメントなどの主要な属性が重要な役割を果たします.

データ ブリッジ市場調査は、ドライアイ症候群市場が 2021 年に 42 億ドルと評価され、2029 年までに 73 億 8000 万ドルに達すると予想され、2022 年から 2029 年の予測期間にわたって 7.30% の CAGR を記録すると分析しています。データ ブリッジ市場によって作成された市場レポート研究チームには、詳細な専門家の分析、患者疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれます。

ドライアイ症候群市場のダイナミクス

運転手

人々の間でドライアイの有病率が増加

人々の間でドライアイの有病率が増加していることは、ドライアイ症候群市場の成長の主な原動力です。甲状腺疾患、狼瘡、シェーグレン症候群、糖尿病、関節リウマチ、強皮症などは、人々の間でドライアイの高い有病率に寄与するさまざまな疾患です。

医療インフラへの投資の増加

ドライアイ症候群市場の成長率に影響を与えるもう 1 つの重要な要因は、インフラストラクチャの改善に役立つ医療費の増加です。

さらに、公共および民間組織による認識を広めるためのイニシアチブの増加は、ドライアイ症候群の市場を拡大します。さらに、高い可処分所得と標準治療の需要の増加により、ドライアイ症候群市場が拡大します。食事パターンの変化と座りがちなライフスタイルは、予測期間中の市場のダイナミクスに影響を与える要因です。これに伴い、高齢者人口の増加や人々のドライアイ問題に対する意識の高まりが市場の成長率を高めます。

機会

研究開発活動の増加

さらに、市場の成長は、研究開発活動の数の増加によって促進されます。これは、ドライアイ症候群市場の成長に有益な機会を提供します。これに加えて、医薬品の承認と発売の増加は、市場の成長率をさらに牽引します。

さらに、高度な技術の開発への投資の増加と新興市場の数の増加は、予測期間中のドライアイ症候群市場の成長に有益な機会を提供します。

制約/課題 世界のドライアイ症候群市場

一方、医薬品の承認プロセスの遅れは、市場の成長率を阻害します。資格のある専門家の不足と発展途上国における医療インフラの不足は、ドライアイ症候群市場に挑戦します。さらに、新薬の発売を遅らせる試験機関の厳格な医薬品承認メカニズムは、抑制として機能し、2022年から2029年の予測期間中の市場の成長率をさらに妨げます。

対象市場関係者: Eli Lilly and Company (米国)、AstraZeneca (英国)、Novartis AG (スイス)、Johnson & Johnson Private Limited (米国)、Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (エルサレム)、Merck & Co., Inc. (米国) )、アラガン(アイルランド)、ボシュ・ヘルス・カンパニーズ(カナダ)、アボット(米国)、F.ホフマン・ラ・ロシュ社(スイス)、ファイザー社(米国)、グラクソ・スミスクライン社(英国)、サノフィ(フランス) 、Merck KGaA (ドイツ)、Otsuka America Pharmaceutical, Inc. (米国)、Akorn Operating Company LLC (米国)、Allostera Pharma Inc. (カナダ)、I-Med Pharma Inc. (カナダ)、Santen Pharmaceuticals Co. Ltd.、 (日本)、AFT ファーマシューティカルズ (ニュージーランド)、ノバリク GmbH (ドイツ)

