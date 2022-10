ナイジェリアのキャッサバ澱粉市場動向評価、地理的セグメンテーション、2029年予測までのビジネス上の課題

対象となる市場関係者

Tate & Lyle (英国)、Cargill, Incorporated (米国)、Ingredion Incorporated (米国)、AGRANA Beteiligungs-AG (オーストリア)、Devex (米国)、Visco Starch (インド)、Vaighai Agro (インド)、Aryan International。(インド)、Psaltry International Limited (ナイジェリア)、Ekta International (インド)、Chorchaiwat Industry CO.,LTD (タイ)、Lentus Foods & Agro Ltd (ナイジェリア)、Matna Foods Ltd. (ナイジェリア)、KengSeng group of company (タイ) )、Tapioca Vietnam(ベトナム)、SPAC Starch Products(インド)、ADM(米国)、Chaiwat Industry Company Limited(タイ)