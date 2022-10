ナイジェリア加工澱粉市場 SWOT 分析、市場開発の概要 2022-2029

Henan Doing Mechanical Equipment Co., Ltd は、2019 年 11 月にナイジェリアのラゴスで開催された China Commodities Expo-Nigeria 2019 で、改造された加工機械を展示しました。同社は、新しい生産技術、新しいデザインの改造された加工機械、およびその他の製品を紹介しました。

同社は、ナイジェリア市場で加工デンプンの需要が高まっているため、ナイジェリアでの事業を拡大しています。