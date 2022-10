ナノテクノロジー市場は、2029 年までに 36% の CAGR および 608.6 億米ドルで成長すると予想されています

説得力のあるナノテクノロジー市場レポートの分析的研究は、市場での売上を増やし、ブランドイメージを構築するための成長戦略を策定するのに役立ちます。このレポートは、消費者の需要、政府の政策、および消費者の購買パターンと市場の成長と発展に関連する需要の形で、一般的な市場ドライバーを分析および推定します。この市場調査レポートは、ビジネスの計画に不可欠な部分であり、ヘルスケア業界、市場、または潜在的な顧客に関する情報を組織的に収集および記録します。ナノテクノロジー市場分析レポートには、市場の主要プレーヤーの戦略的概要も含まれており、彼らのコアコンピテンシーを綿密に分析し、市場の競争状況を示しています。

ナノテクノロジー市場レポートの主なハイライト

ナノテクノロジー市場は、2021 年までに 36% の CAGR で成長し、2021 年までに 52 億米ドルに達すると予想され、予測期間中に 2029 年までに 608.6 億米ドルに達するとさらに推定されています。Data Bridge 市場調査チームがキュレーションした市場レポートには、詳細な専門家分析、患者疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれています。

グローバル市場における傑出したプレーヤー

グローバル市場分析 – セグメンテーション

市場の地理的領域

目次

研究方法

リクエストに応じてカスタマイズ

グローバル市場における傑出したプレーヤー

ナノテクノロジー市場の競争状況は、競合他社の詳細な情報を提供します。詳細には、会社概要、会社の財務、収益、市場の可能性、R&D 投資、新しい市場計画、グローバル プレゼンス、生産拠点と施設、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリケーションの優位性が含まれます。上記のデータポイントは、ナノテクノロジー市場に対する同社の焦点にのみ関連しています。

ナノテクノロジー市場で活動している主要企業には、Honeywell International Corporation (米国)、DuPont (米国)、3M (米国)、Sioen Industries (ドイツ)、Kimberly-Clark (米国)、Glen Raven, Inc (米国)、Derekduck Industries Corp. (台湾)、ANSELL LTD (オーストラリア)、Lakeland Inc (米国)、AEB (米国)、ACS Material, LLC (米国)、Eurofins Abraxis, Inc (米国)、Bruker Corporation (米国)、Agilent Technologies, Inc. (米国)、Nanosurf AG (スイス)、Nanoscience Instruments, Inc (米国)、Hysitron (米国)、Malvern Panalytical Ltd (英国) など

ナノテクノロジーは、ヘルスケア業界の主要および二次的要因、市場シェア、推定販売量、主要セグメント、および地理的分析に焦点を当てた専門的で詳細な市場レポートです。市場価値の上昇は、一般的に、アプリケーション業界の成長とそれに伴うアプリケーション需要の増加に起因することがわかります。この市場分析レポートは、幅広い予測フレームワーク内で最も急速な成長を遂げているさまざまなセグメントを調べています。世界のナノテクノロジー市場レポートの競合状況セクションでは、主要な業界プレーヤーの市場シェア分析が明確に明らかにされています。

グローバル市場分析 – セグメンテーション

ナノテクノロジー市場は、製品、アプリケーション、タイプ、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメントの成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

タイプ

ナノコンポジット、

ナノマテリアル、ナノ

ツール、

ナノデバイス、

その他

タイプに基づいて、ナノテクノロジー市場はナノコンポジット、ナノマテリアル、ナノツール、ナノデバイスなどに分類できます。

応用

医療

環境

エネルギー

食品と農業

情報と技術

その他

アプリケーションに基づいて、ナノテクノロジー市場はヘルスケア、環境、エネルギー、食品と農業、情報と技術などに分割されます。

エンドユーザー業界

電子

化粧品

医薬品

バイオ

その他

ナノテクノロジー市場へのCovid-19の影響

COVID-19 パンデミックは、ナノテクノロジー市場に大きな影響を与えました。ナノテクノロジー市場の動向によると、COVID-19 は世界の製造業および産業部門に重大な影響を与えており、生産施設が停止し、産業需要が増加しています。COVID-19 の出現により、ナノテクノロジー市場の成長が鈍化しました。減速の主な理由は、世界中のいくつかの国での部分的または完全な封鎖でした。業界の臨時休業により、異業種でのメンテナンスの必要性が減りました。

最近の展開

2020 年 9 月、米国に本拠を置く Clene Nanomedicine Inc. は、Tottenham Acquistion I Limited との合併を発表しました。Tottenham Acquistion I Limited は、ナノテクノロジーを使用して、抗ウイルス アプリケーションを備えた神経変性疾患の治療のための潜在的な治療用ナノ触媒を製造しています。Clene の CNM-Au8 は、組み合わせの結果、第 2 相および第 3 相の臨床試験に入る予定です。CNM-Au8 は、パーキンソン病などの神経遺伝性疾患の治療を目的としています。

一般的なナノテクノロジー市場レポートで取り上げられている市場分析は、推定された予測フレーム内で最も急速な成長を遂げているさまざまなセグメントの調査を提供します。このレポートは、市場の種類、組織の規模、ローカルでの可用性、エンド ユーザー別の組織の種類、および北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカなどの地域での可用性に基づく評価も提供します。この市場レポートに含まれる市場調査データは、市場統計と一貫したモデルを使用して分析および評価されています。大規模ナノテクノロジー市場レポートは、市場シェア分析と主要な傾向分析に関する洞察も提供します。

市場の地理的領域

上記のように、ナノテクノロジー市場が分析され、市場規模の洞察と傾向が国、エンドユーザー業界、アプリケーション、およびタイプ別に提供されます。

ナノテクノロジー市場レポートの対象国は、北米、米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、その他のヨーロッパ、中国、日本、インドです。韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、その他のアジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、UAE、南アフリカ、エジプト、イスラエル、その他の中東およびアフリカ (MEA)アフリカ (MEA)、ブラジル、アルゼンチン、および南米の一部としての残りの南米。

北アメリカは、技術的に高度なヘルスケア インフラストラクチャの存在感が高まっているため、ナノテクノロジー市場を支配しています。さらに、患者と医療従事者の数の増加と複数のナノテクノロジーの出現により、予測期間中、この地域のナノテクノロジー市場の成長がさらに促進されます。

ナノテクノロジー市場のダイナミクス

運転者

予測期間中にナノテクノロジー市場の成長を後押しすると予想される主な要因は次のとおりです。

研究開発活動の増加

多くの研究開発組織が、COVID-19 やその他のウイルス性疾患の検出、予防、治療のための新しいナノ材料の応用を研究しています。抗菌、抗酸化、および抗がんの機能により、ナノ材料は、生物医学および画像処理アプリケーション、インプラント、光熱療法、および薬物送達で急速に使用されています。

ナノテクノロジーベースのデバイス

に対する需要の高まり各国政府は、世界中の技術開発をリードするためにナノテクノロジーに多額の投資を行っています。国家ナノテクノロジー イニシアチブ (NNI) イニシアチブは、ナノ材料の開発を調整します。

医療診断におけるナノテクノロジーの採用の増加

医療診断およびイメージングにおけるナノテクノロジーの採用の増加。生物医学研究の分野では、COVID-19 と戦うためにナノテクノロジーが使用されています。これには、特定の薬物の有効成分のカプセル化に基づくナノ粒子をアジュバントとして使用するいくつかのワクチンが含まれます。

機会

さらに、政府の資金提供プログラムの増加と医療機器の近代化は、今後数年間でナノテクノロジー市場の成長に潜在的な機会を提供すると予想されます。

世界のナノテクノロジー市場の抑制/挑戦

一方、ナノテクノロジーベースの機器のコストの上昇は、目標期間中のナノテクノロジー市場の成長をさらに妨げると予想されます。ただし、熟練した専門家の不足は、近い将来のナノテクノロジー市場の成長にさらに挑戦する可能性があります。

目次

グローバルナノテクノロジー市場の概要

産業ナノテクノロジー市場競争への経済的影響メーカー生産、地域別の収益(値)供給(生産)、消費、輸出、地域別の輸入生産、収益(値)、アプリケーション別の価格動向製造コスト市場分析分析産業チェーン、購買戦略および下流のバイヤーマーケティング戦略分析、ディストリビューター/トレーダー市場の影響要因分析、世界のナノテクノロジー市場予測

ナノテクノロジー市場レポートは、次の質問に答えます。

ナノテクノロジー市場レポートでカバーされている市場セグメントは?

ナノテクノロジー市場のキープレーヤーは誰ですか?

ナノテクノロジー市場の将来の市場価値は?

ナノテクノロジー市場の成長率は?

市場がカバーする主要国は?

ナノテクノロジー市場の主要な市場ドライバーはどれですか?

ナノテクノロジーの上流の原材料や製造設備、ナノテクノロジーの製造工程とは?

ナノテクノロジー産業への経済的影響とナノテクノロジー産業の動向。

ナノテクノロジー市場の市場機会、リスク、概要は何ですか?

調査方法: グローバル ナノテクノロジー市場

データ収集と基準年分析は、大きなサンプル サイズのデータ​​収集モジュールを使用して行われました。市場統計と一貫したモデルを使用して、市場データを分析および推定します。市場シェア分析と主要トレンド分析も、市場レポートの重要な成功要因です。詳細については、アナリストにお電話いただくか、お問い合わせをドロップダウンしてください。

DBMR 研究チームが使用する主要な研究方法は、データの三角測量です。これには、データ マイニング、データ変数が市場に与える影響の分析、一次 (業界の専門家) による検証が含まれます。データ モデルには、サプライヤーのポジショニング グリッド、市場タイムライン分析、市場の概要とガイド、企業のポジショニング グリッド、企業の市場シェア分析、指標、グローバルおよび地域およびサプライヤー シェアの分析が含まれます。調査方法の詳細については、業界の専門家にお尋ねください。

