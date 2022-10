ニトロセルロースの市場シェア、業界動向、2028 年までの世界予測

Data Bridge Market Research は、ニトロセルロース市場が 2021 年から 2028 年の予測期間で 3.47% の CAGR を目撃すると分析しています。コーティング用途によるニトロセルロースの用途の増加、パーソナルケアおよび 化粧品 業界によるニトロセルロースの需要の増加、および個人の可処分所得の増加は、ニトロセルロース市場の成長に起因する主な要因です。これは、世界のニトロセルロース市場価値が 2028 年までに 8 億 338 万米ドルに達することを意味します。

ニトロセルロースは、セルロースを硝酸で、または硝酸と他の酸(一般に硫酸と塩酸)との混合物でニトロ化することによって形成される 化合 物 です 。精製セルロースは、コットンリンターまたは木材パルプの形でニトロセルロースを得るために使用されます。ニトロセルロースは本質的に非常に燃えやすいため、ロケット、推進剤、爆発物、その他の用途に使用されています。ニトロセルロースの特性または特性は、セルロースの供給源、反応時間、酸とセルロースの比率によって変化します。硝酸セルロース、フラッシュ コットン、ガンコットンとも呼ばれるニトロセルロースは、プラスチック フィルムや印刷インクにも使用できます。

幅広い用途向けのさまざまなエンドユーザーの垂直方向によるニトロセルロースの用途の増加は、市場の成長率を加速させる根本的な原因です。可燃性、優れた接着性、他の塗料との非反応性、非毒性など、ニトロセルロースが提供する特性により、多くの作業に最適です。製薬業界による無菌試験の需要の高まりも、ニトロセルロースの需要の世界的な成長を促進します。ライフ サイエンスの研究開発活動への支出の増加は、ニトロセルロース市場に有利な成長機会をさらに生み出すでしょう。ハイブリッド車や電気自動車の需要が高まるということは、自動車用コーティングの需要が高まることを意味します。これは、ニトロセルロースの需要に直接的かつプラスの影響を与えるでしょう。

競争環境とニトロセルロース市場シェア分析

ニトロセルロース市場の競争状況は、競合他社ごとの詳細を提供します。含まれる詳細には、会社の概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場への取り組み、グローバルなプレゼンス、生産拠点と施設、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリケーションが含まれます。支配。提供される上記のデータ ポイントは、ニトロセルロース市場に関連する企業の焦点にのみ関連しています。

ニトロセルロース市場レポートで取り上げられている主要なプレーヤーは、Nitro.、Hubei Xufei Chemical Co.、Ltd.、Rayonier Advanced Materials、Jiangsu Tailida Group、Laboratoire Gifrer-Barbezat、Nitro Chemical Industry、DuPont.、TNC INDUSTRIAL CO.、LTD.、 sichuan nitrocell Co., LTD., Nitrex Chemicals India Ltd., The Nitrocelel Group, Synthesia, as, Rheinmetall AG, IVM Chemicals Srl, Atomaxchem, Snapdragon Neural Processing Engine SDK, Sichuan Nitrocell Corporation, North Chemical Industries および Dowグローバルプレーヤー。市場シェア データは、グローバル、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋 (APAC)、中東およびアフリカ (MEA)、および南米で個別に入手できます。DBMR アナリストは競争力を理解し、各競合他社の競争力分析を個別に提供します。

ただし、ニトロセルロースの爆発的な性質は、市場の成長に大きな課題をもたらします。ニトロセルロースの不注意な取り扱いは、悲惨な損失や命の損失にさえつながる可能性があります。ニトロセルロースの可燃性は、輸送のようなセグメントでの適用範囲をさらに制限します。ニトロセルロースに関連する高い運用コストは、市場の成長率をさらに狂わせます。また、悪影響のために化粧品への応用に関連して政府が課した厳しい規制は、ニトロセルロース市場の成長率をさらに妨げるでしょう。原材料価格の変動も市場の成長率を妨げます。

このニトロセルロース市場レポートは、新しい最近の動向、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリューチェーンの最適化、市場シェア、国内およびローカライズされた市場プレーヤーの影響の詳細を提供し、新たな収益ポケットに関する機会を分析し、市場規制の変化、戦略的な市場成長分析、市場規模、カテゴリ市場の成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品承認、製品発売、地理的拡大、市場における技術革新。ニトロセルロース市場の詳細については、Data Bridge Market Research に連絡して アナリスト ブリーフを入手してください。 当社のチームは、市場の成長を達成するための情報に基づいた市場の決定を下すのに役立ちます。

世界のニトロセルロース市場の範囲と市場規模

ニトロセルロース市場は、製品とアプリケーションに基づいて分割されています。さまざまなセグメント間の成長は、市場全体に普及すると予想されるさまざまな成長要因に関連する知識を獲得し、さまざまな戦略を策定して、コアアプリケーション領域とターゲット市場の違いを特定するのに役立ちます.

製品に基づいて、ニトロセルロース市場は、M グレードのニトロセルロース、E グレードのニトロセルロース、A グレードのニトロセルロースなどに分割されます。

アプリケーションに基づいて、ニトロセルロース市場は、印刷インク、自動車用塗料、木材コーティング、皮革仕上げ、マニキュア液などに分割されます。 世界のニトロセルロース市場の国レベル分析

ニトロセルロース市場は分析され、市場規模、ボリューム情報は、上記で参照されているように、国の製品およびアプリケーション業界によって提供されます。

ニトロセルロース市場レポートでカバーされている国は、北米の米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパの残りの地域、中国、日本、インドです。韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、UAE、イスラエル、エジプト、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ(MEA) は中東およびアフリカ (MEA) の一部として、ブラジル、アルゼンチン、および南アメリカの一部として南アメリカのその他の地域。

アジア太平洋地域はニトロセルロース市場を支配しており、予測期間中に大幅な増加が見込まれています。この地域はまた、予測期間で最高の年平均成長率 (CAGR) を予測します。これは、塗料およびコーティング分野でニトロセルロースの用途が増加しているためです。都市化の進行と個人の可処分所得は、その他の間接的な市場成長の決定要因です。皮革産業によるニトロセルロースの需要の高まりは、有利な市場成長の機会をさらに生み出すでしょう。

。

