パラレル ロボット市場は、2028 年までに 9.2% の CAGR、業界規模、シェア、トレンド、成長、および収益の見通しを把握すると予想されます

地域レベルでのパラレル ロボット市場 は、組織に核心的なビューを提供するために国レベルでさらに分岐されています。組織プロファイル領域の重要な参加者には、珍しいセンターが与えられています。この部分には、金銭的収入、地質学的プレゼンス、ビジネス概要、提供されるアイテム、および反対派で優位に立つためにプレーヤーが採用する主要なテクニックが組み込まれています。重要な調査は、副社長、アドバイザー、アイテム スーパーバイザー、店舗ネットワーク チーフなどの業界スペシャリストによって主導されました。

Data Bridge Market Research は、パラレル ロボット市場が 2021 年から 2028 年の予測期間で 9.2% の CAGR を示すと分析しています。さまざまなエンドユーザーの垂直方向による操作の自動化に対する需要の高まりは、並列ロボット市場の成長を促進する主な要因です。

パラレル ロボットには、いくつかのジョイントとリンクを介して相互接続された 2 つ以上のアームがあります。パラレルロボットには、大きく分けてヘキサポッドとデルタロボットの2種類があります。ヘキサポッドは、その動きの自由度により、幅広いアプリケーションで使用されます。一方、Delta ロボットは、単純なピック アンド プレース アプリケーションに使用されます。パラレル ロボットは、固定プラットフォームと可動プラットフォームで構成されています。並列ロボットには、作動関節と受動関節の両方が組み込まれています。パラレル ロボットは、安定性とアームの剛性が向上し、サイクル タイムが短縮されます。

手動機能から自動化への移行の進行中の傾向は、並列ロボットの成長を誘発しています。技術の進歩と、保守コストの削減とコンポーネントの強化を備えた革新的な製品提供への注目の高まりは、並列ロボット市場の成長を後押しするもう 1 つの要因です。中小規模の企業が並列ロボットに注目することが増えると、市場の成長がさらに促進されます。従業員の安全への関心の高まり、労働災害の増加、消費財の消費の増加は、その他の間接的な市場成長の決定要因です。並列ロボットの長期使用による累積的な節約の増加は、市場の成長に有利に働きます。

世界のパラレル ロボット市場は、次のタイプに分類されます。

製品別 (ヘキサポッドおよびデルタ ロボット)、

タイプ(双腕・多腕)、

エンドユーザー(食品および飲料、医療、電子機器、その他)、

市場の著名なプレーヤーには次のものがあります。

FANUC CORPORATION, Epson America, Inc., Yamaha Motor Co., Ltd., ABB, Penta Robotics, OMRON Corporation, Codian Robotics, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Stäubli International AG., Guangzhou CNC Equipment Co., Ltd., Hiwin Corporation、Shenzhen City TEDA Roboter record、Shenyang SIASUN robot、Asyril SA、三菱電機株式会社、DENSO Products and Services Americas, Inc.、Yaskawa America, Inc.、KUKA AG、Bekannter (Yuyao) Robotics Technology Co., Ltd.、AtomRobot . とりわけ

地理的に、市場は次のように分割されています。

北米(米国、カナダ、メキシコ)

ヨーロッパ (ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ)

アジア太平洋 (中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)

南アメリカ (ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他の南アメリカ)

中東およびアフリカ (サウジアラビア、アラブ首長国連邦、エジプト、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ)

報告書のポイント

グローバル パラレル ロボット市場 の成長傾向の分析は 、2022 年から 2029 年までに計算された CAGR に基づいています。

各地域の市場の機能を分析するために、各地域の市場シェアと成長率が評価されます。

これには、市場の主要な生産者、顧客、および流通業者に関する必要な詳細がすべて含まれています。

このマーケットに関連するクエリ:

予測年数を通じて、どのアプリケーション セグメントが世界中でより優れたパフォーマンスを発揮し、成功を収めるか?

市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?

この業界の主要ベンダーは誰ですか?

最高のプレーヤーが将来的に独自の拡大を望んでいる印象的なビジネス セクターはどれですか?

市場のダイナミクスとは?

開発速度を台無しにする制限は何ですか?

開発を進めるための焦点となる環境は何ですか?

グローバル市場でパフォーマーが直面する機会と脅威は何ですか?

この業界の発展率は?

