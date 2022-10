パルスオキシメーター市場は、2029年までの予測期間中に39.4億米ドルに達すると予想されています

データ ブリッジ市場調査は、 パルス オキシメーター市場 が 2022 年から 2029 年の予測期間中に 7.9% の CAGR で成長すると予想され、2029 年までに 39.4 億米ドルに達すると予想 されていると分析しています。パルス オキシメーターは、酸素の量を測定する医療機器です。 . 患者の血液中。 酸素欠乏のタイミングと量を検出するために、人の指、足の指、または耳たぶに外部から取り付けられる小さなクリップ状のデバイスです。 病棟では、手術、緊急事態、治療、および回復中に脈拍数を測定するためによく使用されます。 デバイスは冷光源を使用して、 接触点を介して光を透過させ、反対側の端に到達するためにどれだけの光が通過できるかを分析することにより、赤血球中の酸素 。

パルスオキシメータ市場で活動している主要なプレーヤーには、Medtronic、BD、General Electric Company、Koninklijke Philips NV、Masimo、Nonin、Smiths Medical、Welch Allyn、Spacelabs Healthcare、EDAN Instruments、Inc.、Meditech Equipment Co.、Ltd. などがあります。 . . 、NIHON KOHDEN CORPORATION.、VYAIRE、Drägerwerk AG & Co. KGaA、Edan Instruments, Inc.、Korrida Medical Systems、Honeywell International Inc.、Beurer GmbH、Tenko Medical System Corp.など。

このパルスオキシメーター市場レポートは、最近の新しい開発、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリューチェーンの最適化、市場シェア、国内およびローカライズされた市場プレーヤーの影響に関する詳細を提供し、新たな収益ポケットに関する機会を分析し、市場規制、戦略的市場成長分析、市場規模、カテゴリー市場成長、ニッチおよびアプリケーションの優位性、製品承認、製品発売、地理的拡大、市場における技術革新。 パルス オキシメータ市場の詳細については、市場概要について Data Bridge Market Research にお問い合わせください。 アナリスト 、私たちのチームは、市場の成長を達成するための十分な情報に基づいた市場決定を支援します。

世界のパルスオキシメータ市場の範囲と市場規模

パルスオキシメータ市場は、タイプ、センサーの種類、患者の種類、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。 これらのセグメント間の成長は、業界内の低成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場情報と市場インテリジェンスを提供して、主要な市場アプリケーションを特定するための戦略的意思決定を支援するのに役立ちます。

パルスオキシメータは種類によって、指、手首、台、耳たぶ、手のひら・足、鼻などに分けられます。

パルスオキシメーター市場のセンサータイプセグメントは、再利用可能なものと使い捨てのものに分けられます。

パルス酸素濃度計市場の患者タイプ セグメントは、 新生児 、小児、および成人に分割されます。

エンドユーザーに基づいて、パルスオキシメーター市場は病院やその他の医療施設、診断センター、在宅ケアに分割されます。

パルスオキシメータ市場の国別分析

パルスオキシメータ市場は、タイプ、センサーの種類、患者の種類、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。パルスオキシメータ市場レポートの対象国は、米国、カナダ、メキシコ、北米、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパのその他の地域、中国、日本です。そしてインディアン。, Corée du Sud, シンガポール, マレージー, オーストラリア, タイ, インドネシア, フィリピン, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asia-Pacifique (APAC), Arabia saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, エジプト, イスラエル, Reste du milieu l’Est et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de «l ‘南アメリカ”。

北米は、市場シェアと市場収益の点でパルスオキシメーター市場を支配しており、予測期間中もその優位性を維持し続けます。 これは、重要な主要プレーヤーの存在と、この地域における技術的に高度な製品に対する需要の高まりによるものです。 一方、アジア太平洋地域は、この地域での麻酔および手術中の患者の安全に対する意識が高まっているため、予測期間中に最高の成長率を示すと予想されます。

パルスオキシメーター市場レポートの国のセクションでは、現在および将来の市場動向に影響を与える個々の市場の影響要因と国の市場における規制の変更も提供します。消費量、生産地と量、輸出入分析、価格動向分析、原材料コスト、下流および上流のバリュー チェーン分析などのデータ ポイントは、各国の市場のシナリオを予測するために使用される主要な指標の一部です。また、グローバルブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよびナショナルブランドとの重大なまたはまれな競争のために直面​​する課題.

