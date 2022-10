ビジネス旅行市場 2022 年業界調査、シェア、トレンド、価格、2029 年までの将来分析

対象となる市場関係者

Airbnb, Inc. (米国), American Express Company (米国), BCD Group (オランダ), Booking Holdings (米国), CWT Solutions (米国), Corporate Travel Management (オーストラリア), Expedia, Inc. (米国), Fareportal ( Flight Center Travel Group Limited (旧 Flight Center Limited) (米国)、Wexas Travel (英国)、Hogg Robinson Ltd (英国)、Priceline (米国)、Egencia LLC (米国)、Frosch International Travel (英国)、Ovationトラベル グループ (米国)、トラベル リーダーズ グループ (米国)