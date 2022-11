ビデオ分析システム市場は、2029 年までに CAGR 20.90% で上昇し、テストの種類、遺伝子の種類、患者の種類、製品、エンド ユーザー、および流通チャネルによって分割されます。

対象となる市場関係者

Avigilon Corporation (カナダ)、Axis Communications AB (スウェーデン)、Cisco Systems, Inc. (米国)、Honeywell International Inc. (米国)、Agent Video Intelligence Ltd. (米国)、AllGoVision Technologies Pvt. Ltd (インド)、Earth Water Limited (米国)、Genetec Inc. (カナダ)、Intellivision (米国)、Intuvision Inc. (米国)、Puretech Systems (米国)、Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd (中国) )、Dahua Technology USA Inc. (中国)、Iomniscient (オーストラリア)、NEC Corporation (日本)、Huawei Technologies Co., Ltd. (中国)、Gorilla Technology Group (台湾)、ISS corp (米国)、Verint Systems Inc. (米国)、Viseum (英国)、Briefcam (米国)、Bosch Sicherheitssysteme GmbH (ドイツ)、i2V Systems Pvt. Ltd (インド)、Cronj (インド)、Microtraffic Inc. (カナダ)