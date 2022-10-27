ビール醸造設備市場は、2022 年から 2029 年までの間に並外れた CAGR で驚異的な成長を遂げています。

Global Brewery Equipment Market Corporate ドキュメントでは、市場の定義、分類、アプリケーション、および市場への取り組みについて説明しています。会社の概要では、詳細な説明、攻撃的なストーリー、主要なキャリアの広範な製品ポートフォリオ、反対者の助けを借りて採用された会社の方法、および 5 つの着用者のプレッシャーの SWOT 評価と分析を利用できます。この広範なファイルは、会社のグローバルな視点、包括的な分析、サイズ、シェア、成長、セグメント、機能、および予測の素晴らしい概要です。醸造機器市場の勝利の記録は、一般にSWOT評価から得られるすべての市場ドライバーと市場の制約の見積もりで構成され、さらに2020年の過去12か月、基準年2021年、および予測期間2022年から2029年のCAGR予測を提示します。

主要な醸造設備市場ファイルには、プロファイリング、製品概要、生産範囲、必要な未調理の材料、組織の経済能力など、雇用主のさまざまな目的に完全に基づいた主要な市場プレーヤーの徹底的な調査が含まれています。製品タイプ、機能、および成長要因に基づいて市場を調査します。この市場調査ドキュメントは、市場の包括的な機能に光を当て、市場におけるバイヤー、消費者、代替品、新規参入者、競合他社、およびサプライヤーの影響を分析します。醸造設備市場の主要な商業企業ドキュメントは、市場の展望、将来的にビジネスに降りかかる可能性のある問題、および特定のメーカーを非常にうまく機能させる方法をより深く理解するのに役立つ市場の洞察を提供します。

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醸造設備市場の分析と規模

日々市場に投入される製品の数が増える中、市場の成長を牽引する主な要因は、クラフトビールやその他のアルコール飲料に対する消費者の嗜好が世界的に高まっていることです。これを念頭に置いて、適度なビールの消費は、 低カロリーでありながら、体に抗酸化物質、ビタミン、ポリフェノール、ミネラルの健康的な供給を提供することが知られています. 特に若者の間で成長しているビール文化は、ビール醸造所やパブを世界中に広めようとしています.

Data Bridge Market Research は、醸造設備市場が 2021 年に 277 億米ドルと評価され、予測期間中の CAGR 6.00% で 2029 年までに 441 億 5000 万米ドルの価値に達すると予測されていると分析しています。データ ブリッジ市場調査チームが精査した市場レポートには、詳細な専門家分析、輸出入分析、価格分析、生産消費分析、特許および消費者行動分析が含まれています。

市場の定義

醸造所は、商業用ビールが生産される構造またはビジネスです。醸造設備には、麦芽製造、マッシング、ろ過など、醸造に必要なすべてが含まれています。若い世代の間で革新的なフレーバーと高品質のビールに対する需要が高まっているため、自動醸造設備は世界でますます人気が高まっています。

醸造設備市場の範囲とセグメンテーション

レポート指標 詳細 予測期間 2022年から2029年 基準年 2021年 歴史的な年 2020年（2014年～2019年までカスタマイズ可能） 量的単位 売上高（10 億米ドル）、数量（単位）、価格（米ドル） 対象セグメント 設備タイプ（マクロブルワリー機器、クラフトブルワリー機器）、ブルワリータイプ（マクロブルワリー、クラフトブルワリー）、操作モード（手動、自動、半自動） 対象国 米国、カナダ、北米のメキシコ、ドイツ、スウェーデン、ポーランド、デンマーク、アイルランド、イタリア、英国、フランス、スペイン、オランダ、ベルギー、スイス、トルコ、ロシア、ヨーロッパのその他の地域、日本、中国、インド、韓国、ニュージーランド、ベトナム、オーストラリア、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC)、ブラジル、アルゼンチン、チリ、南米の一部としてのその他の地域南米、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、エジプト、クウェート、南アフリカ、中東およびアフリカ (MEA) の一部としてのその他の中東およびアフリカ (MEA) 対象となる市場関係者 BASF SE (ドイツ)、Lesaffre (フランス)、Associated British Foods PLC (英国)、Chr. Hansen Holding A/S (デンマーク)、DuPont (米国)、DSM (オランダ)、Dyadic International Inc. (米国)、Advanced Enzyme Technologies Ltd (インド)、Adisseo (中国)、Amano Enzyme Inc. (日本)、Codexis Incorporated (米国)、AB Enzymes (ドイツ)、Novozymes A/S (デンマーク)、BioResource International Inc. (米国)、Cargill, Incorporated (米国) 機会 活況を呈する研究開発活動

健康技術における急速な技術進歩

醸造設備市場のダイナミクス

このセクションでは、市場のドライバー、利点、機会、制約、および課題を理解することについて説明します。これについては、以下で詳しく説明します。

運転手

地ビール醸造所と醸造所の成長

地ビール醸造所やクラフトビール醸造所の数が増えていることは、醸造設備の需要にプラスの影響を与えています。マイクロブルワリーの付属品の世界的な交換を促進するその他の要因は、伝統的なビールやその他の蒸留酒ではなく、クラフトビールや職人技のビールに対する顧客の好みが高まっていることです。

ビール文化の成長と市場でのプレゼンスの向上

ビール文化の人気の高まりにより、世界中の大手ビールメーカーから業界への投資が集まっています。また、市場参加者は、醸造所の拡大、酵母管理の改善、セラー設備の強化、エネルギー回収の方法、海外展開など、さまざまな活動に取り組んでおり、市場での存在感を高めています。

中小企業に多くの機会を提供するためのエンドユーザーの業種の成長と拡大

食品および飲料業界は、世界経済の改善に伴い、大きな成長の可能性を秘めています。ヘルスケア、食品および飲料、化学薬品など、さまざまなエンド ユーザーの業種の成長と拡大は、消費者の需要の増加に正比例しています。

維持費が高く、消費電力も高い

メンテナンスとキャパシティ資本に関連する高いコストは、エネルギーと電力消費のコストとともに、市場の成長を妨げると予想されます。市場の成長は、ボリューム フィナンシェの必要性、生活費、およびエネルギーと電気のコストの上昇によって妨げられます。

完全な調査レポートをご覧ください @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-brewery-equipment-market?SR

目次からのいくつかのポイント

主要なプレーヤー、タイプ、アプリケーション、国、市場規模、2029年までの予測による世界の醸造設備市場レポート2021

第1章 報告書の提示

第 2 章 世界の醸造設備市場の成長

動向 2.1 業界動向

2.1.1 SWOT

分析 2.1.2 ポーターズ ファイブ フォース分析

2.2 市場の可能性と成長の可能性分析

2.3 2.3.1

ニュース

2.3.2 業界ポリシー

2.4 下の業界動向COVID-19 後

第 3 章 スポーツ賭博市場の

バリュー チェーン 3.1 バリュー チェーンのステータス

3.2ビール醸造設備市場の製造コスト

構造分析 3.2.1 生産プロセス分析

3.2.2 市場の製造コスト構造

3.2.3 ビール醸造設備市場の人件費 3.2.3.1 ビール醸造設備市場の

人件費COVID-19 後のビール醸造設備市場

3.3 販売およびマーケティング モデル

の分析 3.4 分析 3.5 主要な下流顧客 (地域別)

3.5 COVID-19 後のバリュー チェーンの状態

第 4 章 プレイヤーのプロフィール

第5章 地域別の世界の醸造設備市場分析

5.1 地域別の世界の醸造設備市場の売上高、収益および市場シェア5.1.1 地域別の世界

醸造設備市場の売上高(2016-2021)北米のビール醸造設備市場の売上高と成長率 (2016-2021)5.3 ヨーロッパのビール醸造設備市場の売上高と成長率 (2016-2021)

5.5 中東アフリカの醸造設備市場の売上高と成長率 (2016-2021)

5.6 南アメリカの醸造設備市場の売上高と成長率 (2016-2021)

第6 章国別の北米醸造機器市場分析

第7 章国別のヨーロッパ醸造機器市場分析

第8 章国別アジア太平洋醸造機器市場分析

第9 章国別の中東およびアフリカの醸造機器市場分析

第10 章国別の南アメリカ醸造機器市場分析

第11章 タイプ別の世界の醸造設備市場セグメント

第12章 アプリケーションによる世界の醸造機器市場セグメンテーション

第13章 ビール醸造設備市場の予測（2022年から2029年） 13.1

グローバルビール醸造設備市場の売上、収益、成長率（2021年から

2027年）

-2029)

13.2.2 ヨーロッパ醸造設備市場予測 (2022-2029)

13.2.3 アジア太平洋醸造設備市場予測 (2022-2029) 13.2.4

中東およびアフリカ

醸造設備市場予測 (2022-2029) 13.2.5 南アメリカの醸造設備市場予測 (2022-2029)

13.3 タイプ別のビール醸造設備市場の予測 (2022-2029)

13.4 アプリケーション別のビール醸造設備市場

の予測 (2022-2029)

第 14 章 付属書

14.1 方法論

14.2 調査データのソース

事実と数字、それぞれの画像とグラフを含むレポートの完全な詳細 (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-brewery-equipment-market&SR

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