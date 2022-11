ファン市場は、2029 年までに 8.1% の CAGR で成長すると予想されており、市場は規模、傾向、分析、将来の範囲、需要、および機会によって分析されています。

ファン 市場レポートは、市場の定義、分類、アプリケーション、約束、および市場動向への業界の窓口です。このレポートは、世界の主要地域における売上高、価値 (収益)、成長率 (CAGR)、市場シェア、履歴と予測の状態、および将来の予測を分析します。この市場レポートを作成する際に、クライアントの商業的競争を微妙に理解し、具体的な成長機会を特定します。主要なメーカーを紹介し、主要なプレーヤーの売上、収益、市場シェア、および最近の動向を示します。受賞歴のあるファン レポートは、ファン業界の新しいプロジェクトの実行可能性を評価する前に、いくつかの重要な推奨事項を示しています。

ファン業界の成功に不可欠なさまざまな市場調査の目的を考慮して、ファン市場調査レポートを作成しました。このビジネス レポートは、消費者のニーズと好み、および特定の製品に対する嗜好の変化についての考えを示しています。この目的のために、データ抽出、データ変数が市場に与える影響の分析、予備検証 (業界の専門家) など、データの三角測量手法が適用されます。CAGR 値は、定義された予測期間における特定の製品の市場での上昇または下降を指定するパーセンテージとして推定されます。

グローバルファン市場調査レポートは、販売、広告、マーケティング、プロモーション戦略の策定と改善に大きな役割を果たしています。競合分析では、主要な市場プレーヤーのさまざまな戦略を検討します。これには、新製品の発売、拡張、契約、合弁事業、パートナーシップ、買収、および市場でのフットプリントの増加につながるその他の戦略が含まれます。ファン市場レポートは、ファン業界市場の新たな傾向と主要なドライバー、課題、および機会を特定して分析します。

人工呼吸器は基本的に、患者が自力で呼吸できないときに呼吸を助けるために集中治療室で使用される機器です。人工呼吸器は、システム (長期ケアなど) や病院、リハビリテーション センター、自宅で一時的または永続的に使用できます。人工呼吸器、気管内挿管、経鼻胃ドレナージは人工呼吸器の構成要素です。換気装置は、酸素を供給することによって患者の体内から二酸化炭素を除去します。人々の生命を維持するために使用されますが、病気や病状を治療するために使用されるわけではありません. 慢性閉塞性肺疾患 (COPD)、喘息、

世界の人工呼吸器市場は 2021 年に 14 億米ドルと評価され、2029 年までに 26 億 1000 万米ドルに達すると予想され、2022 年から 2029 年の予測期間中に 8.1% の CAGR で成長します。「集中治療用人工呼吸器」は、採用率と入院率が高いため、予測期間中の人工呼吸器市場で最大の製品タイプのセグメントを表しています。Data Bridge 市場調査チームが作成した市場レポートには、詳細な専門家の分析、患者疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれています。

市場参加者は以下を対象としました:

Koninklijke Philips NV (オランダ)、Getinge AB (スウェーデン)、ResMed (米国)、Medtronic (アイルランド)、Fisher & Paykel Healthcare Limited (ニュージーランド)、Avasarala Technologies Limited (インド)、Allied Healthcare Products, Inc. (米国)、 Shenzhen Mindray Biomedical Electronics Co., Ltd. (中国)、Drägerwerk AG & CO. KGAA (ドイツ)、日本光電株式会社 (日本)、旭化成株式会社 (日本)、Air Liquide (フランス)、Vyaire (米国)、Generale Electric Company (米国)、Hamilton Medical (スイス)、Smiths Group plc (英国)、aXcent Medical (ドイツ)、Metran Co., Ltd (日本)、Airon Corporation (フロリダ)、TRITON Electronic Systems Ltd. (ロシア)、Bio -Med Devices (米国)、Hill-Rom Holdings, Inc. (米国)、HEYER Medical AG (ドイツ)

人工呼吸器市場のダイナミクス

このセクションは、市場のドライバー、利点、機会、制約、および課題を理解することを目的としています。これらすべてについて、以下で詳しく説明します。

運転者

呼吸器疾患の有病率の増加

慢性閉塞性肺疾患 (COPD) および睡眠時無呼吸、急性肺損傷、低酸素血症などの他の呼吸器疾患の有病率の増加は、この市場の成長を促進する最も重要な要因です。未熟児の数の増加と急速に増加する高齢者人口も、市場の全体的な成長を加速すると予想されます。さらに、喫煙によって引き起こされる呼吸器疾患の有病率が高いことが、市場の成長を促進します。

在宅医療の需要の増加

さらに、利便性、快適性、コストの利点などの在宅医療の利点も、市場の成長を後押しすると予想されます。さらに、医療インフラの増加と可処分所得の増加により、在宅医療の需要が高まり、市場の主要な推進力となるでしょう。

さらに、呼吸器疾患に関する患者の意識の高まりも、予測期間中の市場の成長を抑制します。

機会

ファンのためのさまざまな進歩

さらに、高度な携帯用人工呼吸器の開発や人工呼吸器で使用されるセンサー技術の改善など、さまざまな技術的進歩が市場に有利な機会を生み出すことが期待されています。さらに、マイクロプロセッサ制御の非侵襲性ポータブル人工呼吸器の開発は、市場に大きな成長の機会を提供します。

世界の人工呼吸器市場の制約/課題

意識が低い

呼吸器疾患に対する市場の認識はほとんどなく、その結果、患者は診断されず、十分に治療されていません。未治療の呼吸器疾患を持つ多数の患者は、市場の成長を妨げます。

人工呼吸器の使用に伴うリスク

機械式ファンの使用に伴うリスクは、業界の拡大を妨げる可能性があります。人工気道から侵入する細菌は、感染の可能性があり、より多くの機械呼吸を必要とします。肺の小さな気嚢の開閉を繰り返すことも、肺の損傷につながる可能性があります。したがって、デバイスの使用に関連するリスクは、2022年から2029年の予測期間中に人工呼吸器市場に挑戦すると予想されます。

世界の人工呼吸器市場の目次で取り上げられている戦略的ポイント:

第1章: グローバルファン市場の紹介、基本情報、製品概要

第2章:人工呼吸器市場の 研究目的と 研究範囲

第3章: 人工呼吸器市場のダイナミクス – 成長要因、破壊力、トレンド、課題と機会の推進

第 4 章: 市場要因分析、ファン市場のバリュー チェーン、PESTEL & PORTER モデル、市場エントロピー、特許/商標分析

第5章: プレーヤー分析; 競合状況、人工呼吸器市場のピアグループ分析、戦略的グループ分析、永久マッピング、BCGマトリックスおよび企業プロファイル

第6章: タイプ、アプリケーション/垂直またはエンドユーザー、その他のセグメント別の視覚化市場の収益規模

第 7 章:国ごとの市場の評価 国ごとのさらなるセグメンテーション

第8章: 研究方法論

第 9 章: データ ソース

世界の人工呼吸器市場の範囲

人工呼吸器市場は、製品タイプ、モード、タイプ、モード、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界の低成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、主要な市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

製品カテゴリ

集中治療用人工呼吸器

携帯扇風機

新生児人工呼吸器

製品タイプに基づいて、人工呼吸器市場は集中治療用人工呼吸器、ポータブル人工呼吸器、および新生児人工呼吸器に分割されます。集中治療用人工呼吸器は、採用率と入院率が高いため、最大のシェアを占めています。

モーダル

非侵襲的換気

侵襲的換気

モードに基づいて、人工呼吸器市場は非侵襲的換気と侵襲的換気に分割されます。

書く

大人のファン

新生児人工呼吸器

小児用人工呼吸器

タイプに基づいて、人工呼吸器市場は成人用人工呼吸器、新生児用人工呼吸器、および小児用人工呼吸器に分割されます。

モデル

複合モード換気

ボリュームモード換気

圧力モード換気

他の

モードに基づいて、人工呼吸器市場はコンビネーション モード換気、ボリューム モード換気、圧力モード換気などに分割されます。

エンドユーザー

病院

外来手術センター

専門クリニック

介護施設

リハビリテーションセンター

ホームケア設定

