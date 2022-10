フィットネス アプリの市場規模、分析概要、需要、トレンドは、2028 年までに 25.6% の CAGR で成長しています

グローバルフィットネスアプリ市場 市場分析レポートは、市場の詳細なバリューチェーン分析をカバーしています。バリューチェーン分析は、主要な上流の原材料、主要な機器、製造プロセス、および下流の顧客分析と主要な流通業者の分析を分析するのに役立ち、市場のすべてのドライバーと制約とともにレポートに記載されています。すべての地域およびプレーヤー セグメントの詳細な比較分析を提示し、既存のリソースを配置できる分野についてのより良い知識を読者に提供し、市場での地位を高めるために特定の地域の優先度を評価します。

世界 のフィットネス アプリ市場 は、2021 年から 2028 年の予測期間に市場の成長を遂げると予想されます。Data Bridge Market Research は、市場が 2021 年から 2028 年の予測期間に 25.6% の CAGR で成長しており、27,646.95 米ドルに達すると予想されていると分析しています。 2028 年までに 100 万人。世界のフィットネス アプリ市場は、フィットネスと減量に対する傾向の高まり、特に糖尿病を含む慢性疾患の有病率の増加により、大幅に成長しています。スマートウォッチやバンドの人気の高まりも、市場の成長を後押ししています。

グローバル フィットネス アプリ市場シナリオ

Data Bridge Market Research によると、北米のグローバル フィットネス アプリ市場の市場シェアが最も高く、ヨーロッパとアジア太平洋地域がそれに続きます。マーケット リーダーは Integrated Fitbit LLC で、世界市場で約 22.42% の市場シェアを占めています。同社は斬新なフィットネス アプリ製品を提供することで、優れた売り上げを獲得しています。

フィットネス アプリは、ラップトップ、携帯電話、タブレットなどのスマート デバイスにダウンロードできるアプリケーションとして定義されます。Android と iPhone オペレーティング システム (iOS) を含む 2 つの異なるプラットフォームで利用できます。オンラインの公衆衛生リソース (Health Works Collective) によると、97,000 以上のフィットネスおよび健康アプリがタブレットやモバイル デバイスで利用できます。さらに、スマートフォン ユーザーの約 52% がデバイスを通じて健康関連の情報を入手しており、ユーザーの約 15% は健康アプリをインストールしている 18 ~ 29 歳の年齢層です。利用可能なフィットネス アプリには、ケア管理アプリ、バイタル サイン モニタリング アプリ、健康およびウェルネス アプリ、女性の健康アプリ、投薬管理アプリ、コンサルティング アプリなど、いくつかの種類があります。

フィットネスアプリ市場レポートは、市場シェア、新しい開発、製品パイプライン分析、国内およびローカライズされた市場プレーヤーの影響の詳細を提供し、新たな収益ポケットに関する機会を分析し、市場規制の変更、製品承認、戦略的決定、製品発売、市場の地理的拡大、および技術革新。分析と市場シナリオを理解するには、アナリストの概要についてお問い合わせください。当社のチームは、収益に影響を与えるソリューションを作成して、目的の目標を達成するのに役立ちます。

問題は、Fitbit LLC、CALM、および Headspace Inc. がターゲットにしている他の地域はどれかということです。Data Bridge Market Research は、北米のフィットネス アプリ市場の大幅な成長と、米国とカナダをターゲットとするマーケット リーダーが 2021 年の次のポケット収益になると予測しています。

フィットネス アプリ市場は、Fitbit LLC、CALM、Headspace Inc. などの地域の企業との競争が激化しています。これらは、フィットネス アプリ市場で最も支配的な企業であり、新しいソフトウェア、サービス、消耗品を市場に投入しています。データ ブリッジ市場調査の新しいレポートは、世界のフィットネス アプリ市場における主要な成長要因と機会を浮き彫りにしています。

フィットネスアプリの市場動向

2020 年 12 月、Apple は Fitness+ の発売を発表しました。これにより、スタジオ スタイルのワークアウトが iPad や iPhone にもたらされ、パーソナライズされた没入型の体験がインテリジェントにユーザーに組み込まれます。この新しいアプリは、心拍数データを提供し、HIIT、筋力、体幹、ヨガの基礎を初心者に教えます。さらに、サイクリングとトレッドミルのワークアウトもこのアプリで取り上げられています

。2020 年 9 月、Fitbit Inc. は、ユーザーに睡眠の追跡、オーディオ、リラクゼーション ツール、およびその他の同様の洞察を提供する新しいプレミアム健康およびフィットネス サブスクリプション サービスを開始しました。さらに、このアップグレードにはゲーミフィケーションやその他の課題も含まれ、ユーザーの健康とフィットネスに対するモチベーションを維持します。

2019 年 1 月、Withings は、スタイリッシュで手頃な価格の睡眠追跡ウォッチ コレクション、Move を発表しました。Withings が発売したこの新しい手頃な価格の製品は、Withings health mate アプリを使用して、睡眠、体重、活動などを追跡するための最良の方法です。

グローバルフィットネスアプリの市場範囲と市場規模

世界のフィットネス アプリ市場は、製品、種類、アプリケーション、治療領域、オペレーティング システム、購入方法、エンド ユーザー、および流通チャネルに基づいて、8 つの注目すべきセグメントに分類されます。

製品に基づいて、世界のフィットネス アプリ市場は、ケア管理アプリ、バイタル サイン監視アプリ、健康およびウェルネス アプリ、女性の健康アプリ、投薬管理アプリ、コンサルティング アプリなどに分割されます。2021年には、多忙なライフスタイルとCOVID-19の出現により、人々が健康をより気遣うようになり、セグメントの成長を促進するため、健康とウェルネスのアプリが市場を支配すると予想されます.

タイプに基づいて、世界のフィットネス アプリ市場は、接続されたアプリと組み込みデバイスに分割されます。2021 年には、人口の高齢化、ライフスタイルの変化、健康への懸念の高まりにより、コネクテッド アプリ セグメントが市場を支配すると予想されます。

アプリケーションに基づいて、世界のフィットネス アプリ市場は、トレーニング、追跡、フィットネス ゲームなどに分割されます。2021年には、定期的なリマインダーがモチベーションレベルを高め、フィットネストラッカーを使用して毎日の身体活動を追跡できるため、追跡セグメントが市場を支配すると予想されます.

治療分野に基づいて、世界のフィットネスアプリ市場は、心血管、皮膚科と皮膚がん、眼科、糖尿病、呼吸器、聴覚、睡眠障害、栄養などに分割されています。2021年には、健康的な食事と正しい栄養摂取の重要性に関する意識の高まりにより、栄養が市場を支配すると予想されます.

オペレーティング システムに基づいて、世界のフィットネス アプリ市場は iOS、Android、および Windows に分割されます。2021 年には、iOS セグメントが市場を支配すると予想されます。これは、アップルの携帯電話が非常に高度であり、フィットネス アプリがユーザーにより多くの機能を提供するのに役立つ独自の組み込み設備を備えているためです。

購入方法に基づいて、世界のフィットネス アプリ市場はサブスクリプション ベースと非サブスクリプション ベースに分割されます。2021 年には、カスタマイズされたプラン、ワークアウト ルーチン、ダイエット チャートなどを提供するサブスクリプション ベースのセグメントが市場を支配すると予想されます。このような利点は、サブスクリプション ベースのセグメントの成長の可能性を高めています。

エンド ユーザーに基づいて、世界のフィットネス アプリ市場は、プロバイダー、在宅医療などに分割されます。2021年には、世界中のヘルスケアセンターの数が増加しているため、プロバイダーセグメントが市場を支配すると予想されています。

流通チャネルに基づいて、世界のフィットネス アプリ市場は、サード パーティのディストリビューターと直接入札に分割されます。2021 年には、サード パーティのディストリビューター セグメントが、売上を全体的に管理しているため、世界のフィットネス アプリ市場を支配すると予想されます。

フィットネスアプリ市場の国レベル分析

フィットネス アプリ市場を分析し、製品、種類、アプリケーション、治療領域、オペレーティング システム、購入方法、エンド ユーザー、および流通チャネルに関する市場規模の情報を提供します。

フィットネスアプリ市場レポートでカバーされている国は、米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、ベルギー、イタリア、スペイン、ロシア、トルコ、オランダ、スイス、その他のヨーロッパ、日本、中国、韓国、インド、オーストラリア、シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、その他のアジア太平洋地域、ブラジル、アルゼンチン、その他の南アメリカ、南アフリカ、サウジアラビア、UAE、エジプト、イスラエル、その他の中東およびアフリカ。

アジア太平洋地域の健康およびウェルネス アプリ セグメントは、2021 年から 2028 年の予測期間に最高の成長率で成長すると予想されます。これは、この地域で有利な成長を市場に提供すると予想されるスマートフォンとインターネットの普及によります。中国は、製品開発の増加と人々の間での意識の高まりが市場の成長を促進しているため、アジア太平洋市場と健康とウェルネスのセグメントで主要な成長を遂げている支配的な国です。北米では、技術の浸透度が高く、人々の間で健康に関する懸念が高まっているため、米国が支配的な国です。ヨーロッパでは、慢性疾患と高齢者人口の増加が市場の成長を促進するため、ドイツが支配的な国です。

レポートの国のセクションでは、個々の市場に影響を与える要因と、市場の現在および将来の傾向に影響を与える国内市場の規制の変更も提供します。新規販売、交換販売、国の人口統計、規制法、輸出入関税などのデータポイントは、個々の国の市場シナリオを予測するために使用される主要な指針の一部です。また、グローバルブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよび国内ブランドとの大規模または希少な競争のために直面​​する課題、販売チャネルの影響が考慮され、国別データの予測分析が提供されます。

世界中で慢性疾患の有病率が増加し、テクノロジーの普及が進んでいることが、フィットネス アプリ サービスの市場成長を後押ししています。

フィットネスアプリ市場は、フィットネスアプリ市場のサポートにより、フィットネスアプリ製品業界のすべての国での成長、技術、規制シナリオの変化の影響に関する詳細な市場分析も提供します。データは、2010 年から 2019 年までの過去の期間で利用できます。

競争力のあるランドスケープとフィットネスアプリの市場シェア分析

フィットネス アプリ市場の競合状況は、競合他社ごとの詳細を提供します。含まれる詳細には、会社の概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場への取り組み、生産拠点と施設、会社の強みと弱み、製品の発売、製品試験のパイプライン、製品の承認、特許、製品の幅と幅、アプリケーションの優位性、テクノロジーのライフライン曲線。提供される上記のデータ ポイントは、フィットネス アプリ市場に関連する会社の焦点にのみ関連しています。

この包括的なレポートは以下を提供します:

業界に関する知識を深める

重要な市場動向を常に把握

する 十分な情報に基づいた成長戦略を策定できるようにする

技術的洞察を構築

する 活用すべきトレンドを説明する

競合他社の分析を強化

する リスク分析を提供して、落とし穴を回避するのに役立てる他の企業は、

最終的には、あなたの会社の収益性を最大化するのに役立ちます.

レポートの対象範囲:

レポートが提供するもの:

主要な成長ドライバー、抑制要因、機会、および市場の潜在的な課題。

地域の発展に関する包括的な洞察。

主要な業界プレーヤーのリスト。

市場関係者が採用する主要な戦略。

最新の業界開発には、製品の発売、パートナーシップ、合併、および買収が含まれます。

世界クラスの市場レポートは、最近の業界の傾向と発展について説明しています。市場への浸透の下で、業界のトッププレーヤー、その製品ポートフォリオ、および主要な戦略に関する包括的な情報を提供します。このレポートは、市場とサブマーケットの成長に影響を与えている主要な要因 (ドライバー、制約、機会、および課題) について説明しています。新規参入者の市場シェアを評価します。このレポートは、主要なプレーヤーとブランドの戦略的プロファイリングをカバーしています。競争評価の下で、市場戦略、地理的および事業セグメント、および市場の主要プレーヤーの製品ポートフォリオの詳細な評価を行います。

