フィットネス アプリ市場は 2029 年までに 70 億 3000 万ドルに達すると予想されており、CAGR は 26.1% です。

2022年から2029年の予測期間における世界 のフィットネスアプリ市場。世界のフィットネス アプリ市場の予想 CAGR は、前述の予測期間中に約 26.1% になる傾向があります。市場は 2021 年に 11 億米ドルと評価され、2029 年までに 70 億 3000 万米ドルに達する見込みです。市場価値、成長率、市場セグメント、対象地域、市場プレーヤー、市場シナリオなどの市場洞察とともに、データによってキュレーションされた市場レポートBridge Market Research チームには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みも含まれています。

市場の定義

フィットネス アプリ est définie comme une application qui peut être téléchargée sur des appareils intelligents, notamment des ordinateurs portables, des téléphones et des tablettes. Selon la ressource de santé publique en ligne (Health Works Collective), plus de 97 000 applications de fitness et de santé sont disponibles sur tablettes et appareils mobiles. De plus, environ 52 % des utilisateurs de smartphones obtiennent des informations associées à la santé via leurs appareils et environ 15 % des utilisateurs ont entre 18 et 29 ans et ont installé des applications de santé. Il existe plusieurs types d’applications de fitness disponibles, notamment des applications de gestion des soins, des applications de surveillance des signes vitaux, des applications de santé et de bien-être, des applications de santé des femmes, des applications de gestion des médicaments, des applications de conseil, entre autres.

Pour obtenir plus d’informations sur l’ analyse du marché des vaccins pour volaille , parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-fitness-app-market?kishor

Dynamique du marché mondial des applications de fitness

Conducteurs

Demande croissante de plans basés sur un abonnement

Le segment basé sur les abonnements devrait dominer le marché car il fournit aux gens des plans personnalisés, des tableaux de régime et des routines d’entraînement. Ces facteurs avantageux renforcent le potentiel de croissance du segment par abonnement.

Indulgence accrue des smartphones

L’utilisation accrue des smartphones a entraîné la croissance du marché mondial des applications de fitness. Selon l’enquête Mobile Economy Survey 2018, l’implication des smartphones devrait passer de 57,0 % en 2017 à 77,0 % d’ici 2025. De plus, les abonnés mobiles uniques devraient atteindre 5,9 milliards d’ici 2025 selon l’enquête Mobile Economy 2018. De plus, l’adoption croissante d’appareils portables, notamment Fitbit et Apple Watch, contribuera davantage à la croissance du marché.

Opportunités

Fonctionnalités émergentes dans les applications

De nouvelles fonctions et fonctionnalités avancées des applications de fitness sont en outre ajoutées pour améliorer l’expérience du consommateur. Par exemple, en juin 2020, HealthifyMe, une application de santé et de nutrition, a lancé HealthifyMe Studio, qui propose des entraînements interactifs en direct.

Augmentation du financement et des investissements

L’efficacité et l’adoption de ces applications de fitness ont conduit à l’augmentation des investissements dans le secteur des applications de fitness. Par exemple, Future Fitness a annoncé avoir reçu 8,5 millions de dollars en financement de série A dirigé par Kleiner Perkins en mai 2019. Les autres investisseurs de la société sont Caffeinated Capital, Khosla Ventures, Founders Fund et le co-fondateur d’Instagram Mike Krieger. En outre, Fittr a levé 2,0 millions USD en avril 2020. Cela devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché.

Contraintes/Défis

Manque de professionnels qualifiés

Le manque de personnel qualifié incapable d’utiliser ces appareils pourrait freiner la croissance du marché mondial des applications de fitness sur une période de prévision.

Coût élevé

Les énormes dépenses nécessaires à la mise en place ou au développement des applications entravent sûrement la croissance du marché. Plusieurs acteurs du marché font d’énormes investissements dans l’installation de nouvelles applications avancées pour accélérer le processus ; en contrepartie, le coût est augmenté.

Ce rapport sur le marché des applications de fitness fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des applications de fitness, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché mondial des applications de fitness

Le COVID-19 a eu un impact positif sur le marché des applications de fitness. Dans l’ère post-pandémique, il y a eu une large transition des consommateurs des visites hors ligne au gymnase vers les applications de fitness en ligne. La pandémie de COVID-19 offre d’immenses opportunités de croissance pour les applications d’entraînement en raison des restrictions de verrouillage, par conséquent, une utilisation croissante de ces applications de fitness pour l’entraînement au poids corporel est observée dans le monde entier.

Parcourez la table des matières complète sur le marché de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-fitness-app-market&kishor

Portée du marché mondial des applications de fitness

Le marché mondial des applications de fitness est segmenté en fonction du produit, du type, de l’application, du domaine thérapeutique, du mode d’achat, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Applications de gestion des soins

Applications de surveillance des signes vitaux

Applications de santé et de bien-être

Applications pour la santé des femmes

Applications de gestion des médicaments

Applications de conseil

Les autres

Taper

Applications connectées

Applications d’appareils intégrés

Application

Entraînement

Suivi

Jeux de remise en forme

Les autres

Zone thérapeutique

Cardiovasculaire

Dermatologie et cancer de la peau

Ophtalmologie

Diabète

Respiratoire

Audiologie

Les troubles du sommeil

La nutrition

Les autres

Mode d’achat

Basé sur l’abonnement

Sans abonnement

Utilisateur final

Fournisseurs

Soin à domicile

Les autres

Canal de distribution

Appels d’offres directs

Distributeurs tiers

Pourquoi acheter ce rapport ?

Le rapport propose une évaluation complète du marché mondial et régional. Le rapport comprend une analyse qualitative approfondie, des données vérifiables provenant de sources authentiques et des projections sur la taille du marché. Les projections sont calculées à l’aide de méthodologies de recherche éprouvées.

Le rapport a été compilé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies. La recherche principale se fait par le biais d’entretiens, d’enquêtes et d’observations de personnel renommé dans l’industrie.

Le rapport comprend une analyse approfondie du marché à l’aide du modèle des 5 forces de Porter et de la matrice d’Ansoff. En outre, l’impact de Covid-19 sur le marché est également présenté dans le rapport.

Le rapport comprend également le scénario réglementaire dans l’industrie, ce qui vous aidera à prendre une décision éclairée. Le rapport traite des principaux organismes de réglementation et des principales règles et réglementations imposées à ce secteur dans diverses zones géographiques.

Le rapport contient également l’analyse concurrentielle à l’aide de Positioning Quadrants, l’outil de positionnement concurrentiel propriétaire de l’analyste.

