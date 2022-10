フォーム、アプリケーション、タイプ別のプロバイオティクス市場は、2029 年までに 1,141 億米ドルに達すると予想されています

データブリッジ市場調査には、「グローバルプロバイオティクス市場」というタイトルの新しくリリースされた広範な調査があり、競合他社よりも優れた情報を提供できることを保証しています. この調査は、市場での生き残りと成功を容易にする包括的な市場の洞察と分析により、市場のより広い視点を提供します。

大規模なグローバルプロバイオティクス市場分析レポートは、市場を支配したり、新たな出現として市場にマークを付けたりする場合に非常に重要なデータで構成されています。市場調査分析は、市場が期待するもの、すでに利用可能なもの、競争環境、および競争を凌駕するために何ができるかについての一貫した知識を使用して、この市場レポートで描かれています。ファーストクラスのグローバルプロバイオティクス市場調査文書は、2029年までの業界の現在および今後の技術的および財務的詳細を提供するリソースです。

DBMR チームは、製品開発、アプリケーション モデリング、ニッチな成長機会や新しい市場の探索など、あらゆる戦略的側面でクライアントにサービスを提供するスキルを備えています。国際的なグローバルプロバイオティクス市場レポートの目的は、アプリケーションとさまざまな地理的地域に基づいてヘルスケア業界とその影響の詳細な分析を提供し、成長傾向と将来の展望を戦略的に分析することです。この市場分析は、推定された予測フレームの中で最も急速な発展を目撃するために依存しているさまざまなセグメントの調査を提供します. 包括的なグローバルプロバイオティクス市場ビジネスレポートは、重要な市場で利用されている最新の改善、シェア、およびシステムを認識するのに役立ちます。

レポートの無料サンプル PDF を入手する – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-probiotics-market

Data Bridge Market Research は、 プロバイオティクス市場が 2021 年に 611 億米ドルと評価され、2029 年までに 1,141 億米ドルに達すると予想され、2022 年から 2029 年の予測期間中に 8.12% の CAGR を記録すると分析しています。データによってキュレーションされた市場レポートBridge Market Research チームには、詳細な専門家の分析、患者疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれます。

世界のプロバイオティクス市場 の分析と規模

プロバイオティクスの市場は、予測期間中に急速に増加すると推定されています。忙しい現代のライフスタイルの結果、人々の間で健康的な食品の消費が減少しており、時には、個人は体の腸内細菌叢の微妙なバランスを乱し、胃腸の不快感や他の体の領域の感染を引き起こす可能性があります. その結果、「プロバイオティクス」として知られる、友好的な生きたバクテリア培養物を含む食品や食品サプリメントを摂取することで、腸内細菌叢と感染制御の健康的なバランスを維持することができます. 国連食糧農業機関 (FAO) は、プロバイオティクスを、十分な量を投与すると宿主に健康上の利益をもたらす生きた微生物と定義しています。

世界のプロバイオティクス市場の定義

プロバイオティクスとは、人間や動物が腸内で健康な微生物バランスを維持するのを助けるバクテリアと酵母です。プロバイオティクスは、体の消化液と酵素を促進し、適切な消化を確保するバクテリアです。経口またはサプリメントとして使用できます。プロバイオティクスはまた、潜在的に危険な細菌から善玉菌を保護します。プロバイオティクスは現在、精神的な問題、消化器系および神経系の障害を特定して治療するために利用されています. また、免疫システムを強化し、タンパク質や脂質を酸化的損傷から保護し、体内の感染を排除します.

プロバイオティクス市場のダイナミクス

運転手

消費者の健康意識の高まり

人々が健康的なライフスタイルを送ることの重要性を認識するにつれて、自然食品の人気が高まっています. プロバイオティクス市場は、健康および栄養商品に対する意識の高まりによって牽引されています。天然成分の商品、特にプロバイオティクスの消費は、個人の幸福に影響されます。

COVID-19パンデミックの発生

COVID-19 のパンデミックは、プロバイオティクス ビジネスに好影響を与えています。一部のプロバイオティクス製品と成分は、体の免疫力を高めるために利用されています. 多くの市場企業は、新しいプロバイオティクス製品の開発に多額の資金を費やしていました.

さらに、高齢者人口の増加は、プロバイオティクス市場の成長に影響を与える主要な要因として機能します。これに伴い、都市化の進行と可処分所得の上昇が、プロバイオティクス市場の成長を加速させる原動力となっています。また、医療インフラへの支出の増加と、慢性疾患の症例の増加に伴う消費パターンの変化は、プロバイオティクス市場の成長をさらに加速させる主要な市場ドライバーです。

機会

飲食業界の成長

プロバイオティクス市場は、消費者支出の増加と政府の積極的な支援の結果として、食品および飲料業界の成長によって牽引される可能性があります。プロバイオティクス市場の成長は、健康志向の消費者の間で強化食品の需要が増加することによって推進されると予想されます。

さらに、先進経済におけるプロバイオティクスの需要の高まり、技術の進歩、および研究開発活動の数の増加は、予測期間中のプロバイオティクス市場の成長に有益な機会をさらに提供します。

制約/課題 世界のプロバイオティクス市場

新しいプロバイオティクス株の開発のための研究開発に伴う高額の費用

新しいプロバイオティクス株の研究開発に伴う高コストは、プロバイオティクス市場の成長率をさらに阻害します。有能な個人を採用するための高いコスト、ならびに研究および革新活動への継続的な支出、ならびに研究所および研究機器への投資は、プロバイオティクス事業の発展の障害となっています。

一方、胃酸と胆汁に対するプロバイオティクスの不耐性は、プロバイオティクス市場の成長に大きな課題をもたらします。さらに、機能性食品にプロバイオティクスを統合することの難しさと、プロバイオティクス製品の国際的な品質基準と規制は、2022年から2029年の予測期間中の市場の成長率を抑制し、さらに妨げるでしょう.

このプロバイオティクス市場レポートは、新しい最近の動向、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリュー チェーンの最適化、市場シェア、国内およびローカライズされた市場プレーヤーの影響の詳細を提供し、新たな収益ポケットに関する機会を分析し、市場規制の変化を提供します。 、戦略的な市場成長分析、市場規模、カテゴリ市場の成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品承認、製品発売、地理的拡大、市場における技術革新。プロバイオティクス市場の詳細については、Data Bridge Market Research に連絡してアナリスト ブリーフを入手してください。当社のチームは、市場の成長を達成するために十分な情報に基づいた市場決定を下すお手伝いをします。

市場分析についてより多くの洞察を得るには、調査レポートの概要を参照してください@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-probiotics-market

プロバイオティクス市場で活動している主要プレーヤーの一部は次のとおりです。

Hansen Holding A/S (デンマーク)

ヤクルト本社 (日本)

Nestlé (スイス)

DuPont (米国)

MORINAGA & CO., LTD (日本)

BioGaia AB (スウェーデン)

Protexin (英国)

Daflorn Probiotics UK (英国)

DANONE (フランス)

Yakult USA Inc.(CA)

Deerland Enzymes, Inc.(米国)

UAS Laboratories(米国)

Goerlich Pharma GmbH(ドイツ)

SANZYME BIOLOGICS PVT. 株式会社。(ハイデラバード)

DSM (オランダ)

NutraScience Labs (米国)

Kerry Group plc (アイルランド)

Lallemand Inc. (カナダ)

Lonza (スイス)

Winclove Probiotics (オランダ)

Probi (スウェーデン)

プロバイオティクス市場への COVID-19 の影響

COVID-19 のパンデミックは、消費者の購買行動と購買パターンを変えることにより、世界のプロバイオティクス部門に根本的な大変動を引き起こしました。近年、何人かの人々が自分の食べるものにますます注意を払うようになっています. 人々は栄養価が高く健康的な食品を好む傾向にあり、プロバイオティクス市場に好影響を与えています。予想外の COVID-19 パンデミックの結果、多くの人々がパニックに陥り、ビタミン ブースターを備蓄し始めました。このような行動は非常に重要であり、市場のパフォーマンスに有益な影響を与えました. クライアントの健康志向の性格により、市場は予測期間中も見事に機能し続ける可能性があります。

最近の開発

2021 年 5 月、Probi AB とコンピテンス センター オン ヘルス テクノロジーは、長期の R&D コラボレーション契約 (CCHT) を結びました。その目標は、プロバイオティクス乳酸菌株に基づいて女性の健康のための新しい製品を作成することです.

世界のプロバイオティクス市場の範囲:

プロバイオティクス市場は、形態、成分、用途、流通チャネル、およびエンドユーザーに基づいて分割されています。これらのセグメント間の成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

形

液体

ドライ

形態に基づいて、プロバイオティクス市場は液体と乾燥に分割されます。

成分

細菌

酵母

成分に基づいて、プロバイオティクス市場は細菌と酵母に分割されます。細菌は、乳酸桿菌、ビフィズス菌、好熱性連鎖球菌にさらに分類されます。酵母はさらにサッカロミセス・セレビシエ、サッカロミセス・ブラウディなどに分類されます。

応用:

機能性食品・飲料

ダイエットサプリメント

動物飼料

アプリケーションに基づいて、プロバイオティクス市場は機能性食品と飲料、栄養補助食品、飼料に分割されます。機能性食品と飲料は、さらに乳製品、非乳飲料、乳児用調製粉乳、シリアルなどに分類されます。

流通経路:

ハイパーマーケット/スーパーマーケット

薬局/ドラッグストア

専門店

オンライン

流通チャネルに基づいて、プロバイオティクス市場はハイパーマーケット/スーパーマーケット、薬局/ドラッグストア、専門店、オンラインに分割されます。

エンドユーザー:

人間

動物

エンドユーザーに基づいて、プロバイオティクス市場は人間と動物に分割されます。

完全な目次を参照 – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-probiotics-market

プロバイオティクス市場の地域分析/洞察

プロバイオティクス市場が分析され、市場規模の洞察と傾向が、上記で参照されている国、形態、成分、用途、流通チャネル、およびエンドユーザー別に提供されます。

プロバイオティクス市場レポートの対象国は、北米の米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパの残りの地域、中国、日本、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、UAE、南アフリカ、エジプト、イスラエル、その他の中東およびアフリカ(MEA) は中東およびアフリカ (MEA) の一部として、ブラジル、アルゼンチン、および南アメリカの一部として南アメリカのその他の地域。

アジア太平洋地域は、この地域での競争戦略により消費者の意識が高まっているため、プロバイオティクス市場を支配しています.

北米は、この地域の食品および飲料および製薬業界のメーカーからの投資が増加するため、2022 年から 2029 年の予測期間中に成長すると予想されます。

レポートの国のセクションでは、個々の市場に影響を与える要因と、市場の現在および将来の傾向に影響を与える国内市場の規制の変更も提供します。下流および上流のバリュー チェーン分析、技術トレンド、ポーターの 5 つの力の分析、ケース スタディなどのデータ ポイントは、個々の国の市場シナリオを予測するために使用される指針の一部です。また、各国のデータの予測分析を提供しながら、グローバルブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよび国内ブランドとの大規模またはほとんどの競争のために直面​​する課題、国内関税と貿易ルートの影響が考慮されます。

ヘルスケア インフラストラクチャの成長 インストール ベースと新技術の浸透

プロバイオティクス市場はまた、資本設備のヘルスケア支出の各国の成長、プロバイオティクス市場向けのさまざまな種類の製品の設置ベース、ライフライン曲線を使用したテクノロジーの影響、およびヘルスケア規制シナリオの変化とその影響に関する詳細な市場分析を提供します。プロバイオティクス市場。データは、2010 年から 2020 年までの過去の期間で利用できます。

競争環境とプロバイオティクス市場シェア分析

プロバイオティクス市場の競合状況は、競合他社ごとの詳細を提供します。含まれる詳細には、会社の概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場イニシアチブ、グローバルなプレゼンス、生産拠点と設備、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリケーションが含まれます。支配。提供された上記のデータポイントは、プロバイオティクス市場に関連する企業の焦点にのみ関連しています.

調査方法: 世界のプロバイオティクス市場

データ収集と基準年分析は、大きなサンプル サイズのデータ​​収集モジュールを使用して行われます。市場データは、市場統計および一貫したモデルを使用して分析および推定されます。また、市場シェア分析と主要な傾向分析は、市場レポートの主要な成功要因です。詳細については、アナリストの電話をリクエストするか、お問い合わせをドロップダウンしてください。

DBMR 研究チームが使用する主要な研究方法論は、データ マイニング、データ変数が市場に与える影響の分析、一次 (業界専門家) 検証を含むデータ三角測量です。これとは別に、データ モデルには、ベンダー ポジショニング グリッド、市場タイムライン分析、市場の概要とガイド、企業ポジショニング グリッド、企業市場シェア分析、測定基準、

グローバル対地域およびベンダーシェア分析。研究方法論の詳細については、お問い合わせください。業界の専門家に相談して ください https://www.databridgemarketresearch.com/speak-to-analyst/?dbmr=global-probiotics-market

上位のヘルスケア レポート:

世界の獣医動物用ワクチン市場、種類別 (豚用ワクチン、家禽用ワクチン、家畜用ワクチン、コンパニオン アニマル ワクチン、水産養殖用ワクチン、その他の動物用ワクチン)、疾患 (豚、家禽、家畜、コンパニオン アニマル、水産養殖)、技術 (生弱毒化ワクチン) 、不活化ワクチン、トキソイドワクチン、組換えワクチン、その他のワクチン)、投与経路 (経口、非経口、局所)、最終用途 (病院、診療所) – 業界の動向と 2029 年までの予測https://www.databridgemarketresearch.com/レポート/グローバル獣医動物ワクチン市場

世界の家禽診断市場、検査タイプ別(酵素結合吸着アッセイ(ELISA)、ポリメラーゼ連鎖反応検査(PCR)、その他)、疾患タイプ別(トリサルモネラ症、トリインフルエンザ、ニューカッスル病、トリマイコプラズマ症、伝染性気管支炎、伝染性ファブリキウス嚢病、トリ パスツレラ症、トリ脳脊髄炎、トリ レオウイルス、ニワトリ貧血)、サービスの種類 (細菌学、寄生虫学、ウイルス学)、国 (米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、イタリア、英国、フランス、スペイン、オランダ、ベルギー、スイス、トルコ、ロシア) 、その他のヨーロッパ、日本、中国、インド、韓国、オーストラリア、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、その他のアジア太平洋地域、ブラジル、アルゼンチン、その他の南アメリカ、南アフリカ、サウジアラビア、UAE、エジプト、イスラエル、その他の中東およびアフリカ) 業界の動向と 2029 年までの予測 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-poultry-diagnostics-market

世界の顔面脂肪転移市場、ターゲット領域別(鼻唇ひだ、唇、マリオネットひだ、こめかみ、あご、目の下の領域)、治療(皮膚フィラー、脂肪注入、その他)、エンドユーザー(病院、美容外科クリニック) 、その他)、国 (米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、イタリア、英国、フランス、スペイン、オランダ、ベルギー、スイス、トルコ、ロシア、その他のヨーロッパ、日本、中国、インド、韓国、オーストラリア、シンガポール、マレーシア) 、タイ、インドネシア、フィリピン、その他のアジア太平洋地域、ブラジル、アルゼンチン、その他の南アメリカ、南アフリカ、サウジアラビア、UAE、エジプト、イスラエル、その他の中東およびアフリカ) 業界の動向と 2028 年までの予測 。 https: //www.databridgemarketresearch.com/reports/global-facial-fat-transfer-market

世界の体外毒性試験市場、製品およびサービス別 (消耗品、アッセイ、機器、ソフトウェア、サービス)、毒性試験 (神経毒性、発がん性、皮膚毒性、光毒性試験、臓器毒性、眼毒性、細胞毒性試験、遺伝毒性試験、ADME) (吸収、分布、代謝、排泄)、皮膚刺激、腐食、感作)、技術 (細胞培養技術、ハイスループット技術、細胞イメージング技術、トキシコゲノミクス)、産業 (製薬およびバイオ医薬品産業、化粧品および家庭用品産業、食品産業、化学産業)、方法 (細胞アッセイ、生化学アッセイ、生体外モデル)、エンドユーザー (研究教育機関、腫瘍学センター、その他)、国 (米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、イタリア、英国、フランス) 、スペイン、オランダ、ベルギー、スイス、トルコ、ロシア、その他のヨーロッパ、日本、中国、インド、韓国、オーストラリア、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、その他のアジア太平洋地域、ブラジル、アルゼンチン、その他の南アメリカ、南アフリカ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、エジプト、イスラエル、その他の中東およびアフリカ) 業界の動向と 2029 年までの予測https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-vitro-toxicology-testing-market

データ ブリッジ市場調査について:

未来がどうなるかを予測する絶対的な方法は、今日の傾向を理解することです!

Data Bridge Market Research は、比類のないレベルの回復力と統合されたアプローチを備えた、型破りでネオテリックな市場調査およびコンサルティング会社としての地位を確立しています。私たちは、最高の市場機会を発掘し、お客様のビジネスが市場で成功するための効率的な情報を促進することを決意しています。Data Bridge は、複雑なビジネス上の課題に適切なソリューションを提供するよう努め、簡単な意思決定プロセスを開始します。データ ブリッジは、2015 年にプネーで策定および組み立てられた、純粋な知恵と経験の余波です。

Data Bridge Market Research には、さまざまな業界で働く 500 人を超えるアナリストがいます。世界中のフォーチュン 500 企業の 40% 以上にサービスを提供しており、世界中に 5000 以上の顧客のネットワークがあります。Data Bridge は、私たちのサービスを信頼し、私たちのハードワークを確信を持って信頼してくれる満足のいくクライアントを作成することに長けています。お客様満足度99.9%という輝かしい実績に満足しております。

お問い合わせ:-

データ ブリッジ市場調査

米国: +1 888 387 2818

英国: +44 208 089 1725

香港: +852 8192 7475

電子メール:- Corporatesales@databridgemarketresearch.com